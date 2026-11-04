Ο Πιρς Μπρόσναν εγκρίνει τον Κάλουμ Τέρνερ ως Τζέιμς Μποντ και περιμένει τον επόμενο 007

Ο Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος υποδύθηκε τον εμβληματικό πράκτορα 007 σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002, έδωσε την «έγκρισή» του στον Κάλουμ Τέρνερ για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Ο Ιρλανδός ηθοποιός δήλωσε στο Vanity Fair, σε μια νέα συνέντευξη, ότι περιμένει «με ανυπομονησία» την ανακοίνωση για τον επόμενο Μποντ, όπως ακριβώς και το ευρύ κοινό.

Ο Μπρόσναν θεωρεί ότι ο Τέρνερ θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις ικανότητες του ηθοποιού. Παράλληλα, ο πρώην 007 εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πιθανή προσέγγιση του σκηνοθέτη του «Dune», Ντενί Βιλνέβ, στη σειρά ταινιών με τον διάσημο κατάσκοπο.

Ο Πιρς Μπρόσναν ως θεατής και η αναμονή για τον επόμενο 007

Ο Πιρς Μπρόσναν δήλωσε ότι πλέον είναι απλώς ένας θεατής, ένας «απλός άνθρωπος που ανυπομονεί να δει ποιος θα ερμηνεύσει αυτόν τον εμβληματικό ρόλο της κινηματογραφικής ιστορίας». Η δήλωση αυτή έγινε όταν ρωτήθηκε αν παρακολουθεί τις συζητήσεις γύρω από τον επόμενο Τζέιμς Μποντ.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι όλοι οι άντρες που βρίσκονται στη λίστα αυτή τη στιγμή είναι ηθοποιοί που εκτιμά. Υπογράμμισε πως όλοι τους διαθέτουν φωνή, σωματική διάπλαση και κινηματογραφική παρουσία, εκτιμώντας ότι αυτοί οι νέοι άντρες έχουν προοπτικές για μακρόχρονη πορεία στην υποκριτική.

Η έγκριση στον Κάλουμ Τέρνερ και η προηγούμενη συνεργασία

Ο Πιρς Μπρόσναν έδωσε την «έγκρισή» του στον Κάλουμ Τέρνερ για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο Τέρνερ θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο. Η υποστήριξη αυτή προέρχεται από την προσωπική τους συνεργασία.

Ο Μπρόσναν είχε βρεθεί στο παρελθόν στο πλευρό του Τέρνερ στην ταινία του 2017 «The Only Living Boy in New York». Περιέγραψε τον Κάλουμ Τέρνερ ως «εξαιρετικά δυνατό», υπογραμμίζοντας τις ικανότητές του.

Άλλοι υποψήφιοι και οι τελικές ακροάσεις

Πέρα από τον Κάλουμ Τέρνερ, ένας άλλος επικρατέστερος υποψήφιος φαίνεται να είναι ο Τζακ Λόουντεν, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Slow Horses». Οι τελικές ακροάσεις για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ φέρεται να πραγματοποιούνται στο Λονδίνο.

Μεταξύ των άλλων ονομάτων που έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τον εμβληματικό ρόλο περιλαμβάνονται ο Τζος Ο’ Κόνορ και ο Τζέικομπ Ελόρντι. Η αναμονή για την επίσημη ανακοίνωση του επόμενου 007 παραμένει μεγάλη.

Οι ευχές του Μπρόσναν για τον διάδοχό του

Όταν ρωτήθηκε τι συμβουλή θα έδινε στον επόμενο ηθοποιό που θα φορέσει το κομψό κοστούμι του Μποντ, ο Πιρς Μπρόσναν δήλωσε ότι του εύχεται «ό,τι καλύτερο στη ζωή του, καθώς και δύναμη και θάρρος». Η δήλωση αυτή αντανακλά την κατανόηση των απαιτήσεων του ρόλου.

Ο Μπρόσναν αναγνώρισε ότι είναι «δύσκολο να πει κανείς ποιος θα είναι» ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, αλλά επανέλαβε ότι περιμένει «με ανυπομονησία να μάθει τα νέα» για τον διάδοχό του στον εμβληματικό ρόλο.

Ενθουσιασμός για την προσέγγιση του Ντενί Βιλνέβ

Ο Πιρς Μπρόσναν είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που θα δει την προσέγγιση του σκηνοθέτη του «Dune», Ντενί Βιλνέβ, στη σειρά ταινιών με τον διάσημο κατάσκοπο. Πιστεύει ότι το αποτέλεσμα «θα μείνει άναυδο» το κοινό.

Ο Μπρόσναν περιέγραψε τον Βιλνέβ ως «έναν σκηνοθέτη που αμφισβητεί τις συμβάσεις», χαρακτηρίζοντας το έργο του «οραματικό». Εξήρε τον «διακριτικό χειρισμό της κάμερας» και τη «φαντασία του στην αφήγηση», τα οποία θεωρεί «άμεσα, σωματικά και αισθησιακά». Προέβλεψε ότι η δουλειά του Βιλνέβ «θα είναι υπέροχη» και «πραγματικά μεγαλειώδης» για τη σειρά του Τζέιμς Μποντ.

Με πληροφορίες από: Topontiki