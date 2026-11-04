Η Ιωάννα Ασημακοπούλου, ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της Αντωνίας στη σειρά «Το σόι σου», παραχώρησε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη. Η συνέντευξη δόθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην καριέρα της στην υποκριτική τέχνη. Μεταξύ άλλων, η Ιωάννα Ασημακοπούλου παραδέχτηκε ότι την ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων και πως έχει πληγωθεί από αρνητικές κριτικές.

Η σημασία της γνώμης των άλλων και οι κριτικές

Η ηθοποιός δήλωσε ξεκάθαρα ότι την ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Αναφορικά με τις αρνητικές κριτικές, η Ιωάννα Ασημακοπούλου σημείωσε ότι είναι καλοδεχούμενες, εφόσον προέρχονται από ανθρώπους που τεκμηριώνουν την κριτική τους. Τις αποδέχεται και τις μελετά, προσπαθώντας να διορθωθεί σε σημεία που μπορεί να έχει δίκιο η κριτική.

Ωστόσο, εξομολογήθηκε πως υπάρχουν και κριτικές που την έχουν πληγώσει βαθιά. Για αυτές τις περιπτώσεις, η ίδια αισθάνεται ότι ήταν άδικες και βλέπει πίσω τους εμπάθεια, αν και διευκρίνισε ότι αυτές οι κριτικές δεν είναι πολλές. Τόνισε πως το επάγγελμα της υποκριτικής αναπόφευκτα συνεπάγεται την αποδοχή κριτικής, καθώς είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του.

Η διαχείριση της απόρριψης στην υποκριτική

Ένα σημαντικό κομμάτι της συνέντευξης αφορούσε την απόρριψη στον χώρο της υποκριτικής. Η Ιωάννα Ασημακοπούλου εξήγησε ότι η απόρριψη αποτελεί το 80% της δουλειάς τους. Στην αρχή της καριέρας, είναι δύσκολο να βρει κανείς εύκολα δουλειά και είναι συχνό το φαινόμενο της απόρριψης σε οντισιόν. Μάλιστα, ανέφερε ότι μπορεί κανείς να απορρίψει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό πολλές φορές.

Ακόμη και όταν υπάρχει δουλειά, μπορεί να μην ακούσει κάποιος μια καλή κριτική, γεγονός που προστίθεται στις προκλήσεις του επαγγέλματος. Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι η διαχείριση της απόρριψης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς τους και απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους επαγγελματίες του χώρου.

Η καθημερινή βίωση της απόρριψης

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου επέκτεινε την έννοια της απόρριψης πέρα από τα επαγγελματικά, λέγοντας ότι την βιώνουμε όλοι μας καθημερινά στην ζωή μας. «Απόρριψη παίρνουμε, βιώνουμε μάλλον καθημερινά όλοι μας. Στη ζωή μας. Ακόμα και ως πολίτες βιώνουμε μια απόρριψη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτή η παρατήρηση αναδεικνύει την οικουμενικότητα του φαινομένου και το πώς επηρεάζει τους ανθρώπους σε διάφορες πτυχές της ύπαρξής τους.

Η εξέλιξη μέσα από το καλό και το κακό

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ιωάννα Ασημακοπούλου έθιξε ένα θέμα που αφορά την αντίληψη της εξέλιξης. Εξέφρασε την απορία της για την κοινωνική πεποίθηση ότι «το κακό ήρθε για καλό και μαθαίνουμε μέσα από το κακό». Αναρωτήθηκε γιατί δεν μπορούμε να παραδειγματιστούμε και να γίνουμε καλύτεροι και από κάτι ωραίο.

Η ίδια πιστεύει ότι η δική της εξέλιξη στη ζωή προήλθε κυρίως από το ωραίο, το κουράγιο και την αγάπη. Τόνισε ότι πήρε στήριξη και κουράγιο για να συνεχίσει, θεωρώντας αυτό πολύ σημαντικό. Αυτή η άποψη υποδηλώνει μια διαφορετική προσέγγιση στην προσωπική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην ενθάρρυνση και τις θετικές εμπειρίες.

Η στιγμή που σκέφτηκε να τα παρατήσει

Η ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί και μια προσωπική της στιγμή αδυναμίας. Εξομολογήθηκε ότι υπήρξε μια περίοδος που ήταν έτοιμη να τα παρατήσει όλα μετά από μία συγκεκριμένη οντισιόν. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τις δυσκολίες και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί στην αρχή της καριέρας τους, καθώς και την ψυχική αντοχή που απαιτείται για να συνεχίσουν στον χώρο.

Με πληροφορίες από: Newsit