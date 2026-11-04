Ο Αντώνης Κανάκης μίλησε για το τέλος της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1

Ο Αντώνης Κανάκης μίλησε για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. Ο γνωστός παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στον Θανάση Λάλα, στην εκπομπή «Portraits: Life Stories», όπου αναφέρθηκε τόσο στη φύση της σάτιρας όσο και στις τηλεοπτικές εκπομπές που έχει παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της πορείας του. Κλήθηκε επίσης να σχολιάσει το τέλος της μακροχρόνιας συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1.

Η πρώτη συνέντευξη μετά το «διαζύγιο»

Ο Αντώνης Κανάκης επέλεξε την εκπομπή «Portraits: Life Stories» και τον Θανάση Λάλα για να μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής ρωτήθηκε ευθέως από τον Θανάση Λάλα για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρηση από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Αντώνης Κανάκης, ωστόσο, δεν θέλησε να εισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα. Συγκεκριμένα, απάντησε: «Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Καλά ήμασταν αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο από όσα είπαμε στην ανακοίνωση».

Η στάση του για τη σάτιρα και τα όριά της

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Αντώνης Κανάκης αναφέρθηκε εκτενώς στη σάτιρα, ένα είδος που υπηρετεί για πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Όπως δήλωσε, «Οι σατιρικές εκπομπές που κάνουμε έχουν μια εναλλαγή σατιρικής έκφρασης και ευθείας έκφρασης».

Επιπλέον, ο παρουσιαστής σχολίασε τα όρια της σάτιρας και την ευθύνη του δημόσιου λόγου. «Θα υπάρχουν πράγματα που θα πω στον εαυτό μου να μην πει κάτι, έχω τα όριά μου. Τα όρια της σάτιρας είναι το ποιος είσαι. Πρέπει να έχεις τη σοφία και την ωριμότητα να κρίνεις τι πρέπει να πεις στο δημόσιο λόγο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυτοσυγκράτησης και της κρίσης.

Οι εκπομπές «Κομφούζιο» και «ΑΜΑΝ»

Ο Αντώνης Κανάκης έκανε ειδική μνεία σε δύο από τις πιο χαρακτηριστικές εκπομπές που έχει παρουσιάσει στην τηλεόραση, το «Κομφούζιο» και το «ΑΜΑΝ». Για το «Κομφούζιο», ανέφερε ότι το ξεχωρίζει «σαν κάτι πολύ ιδιαίτερο». Θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Αντώνη Παραρά, λέγοντας: «Ήταν και ο Αντώνης Παραράς μαζί μας, ένα παιδί που γνώρισα και έγινα φίλος του και πάρα πολύ θα ήθελα να ήμασταν μαζί σε όλη μας τη ζωή, με κάποιον τρόπο. Ήταν και ο Σωτήρης Καλυβάτσης».

Αναφερόμενος στην εκπομπή «ΑΜΑΝ», ο παρουσιαστής δήλωσε επίσης ότι την ξεχωρίζει. Περιέγραψε το «ΑΜΑΝ» ως μια «αμιγώς σατιρική εκπομπή», όπου «δεν μας ένοιαζε τίποτα, ήταν καρικατούρες όλοι στο “ΑΜΑΝ”». Τόνισε επίσης την προσωπική του συμβολή πίσω από τις κάμερες, δηλώνοντας: «Δούλευα πάρα πολύ για το “ΑΜΑΝ” πίσω από τις κάμερες».

Η ανακοίνωση της ομάδας του «Ράδιο Αρβύλα»

Πριν από τη συνέντευξη του Αντώνη Κανάκη, η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» είχε ήδη προβεί σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τέλος της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1. Στην ανακοίνωση αυτή, η ομάδα γνωστοποίησε την τελική της απόφαση να μην ανανεώσει τη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, η αποχώρηση έγινε «αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής». Η συνεργασία αυτή μετρούσε σχεδόν τριάντα χρόνια. Η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» ευχαρίστησε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στενά όλα αυτά τα χρόνια, ευχόμενη ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Η «κινητήριος δύναμη» της αναστάτωσης

Κλείνοντας τη συζήτηση για την αποχώρηση από τον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Κανάκης πρόσθεσε μια γενικότερη παρατήρηση σχετικά με τις αλλαγές και τις ανατροπές. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «Η αναστάτωση αυτού του είδους (σ.σ. του να φεύγεις από κάπου) είναι κινητήριος δύναμη». Με αυτή τη φράση, ο παρουσιαστής φαίνεται να υπογραμμίζει τη θετική πλευρά των αλλαγών και την ώθηση που μπορούν να προσφέρουν για νέα ξεκινήματα.

Με πληροφορίες από: Newsit