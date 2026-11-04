Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε νέες selfies: Η ομοιότητα με τους γονείς της

Η Βικτώρια Δέλλα, η 18χρονη μονάκριβη κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα, έκανε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η νεαρή κοπέλα δημοσίευσε δύο εντυπωσιακές selfies, στις οποίες η ομοιότητά της με τους γονείς της είναι ιδιαίτερα φανερή.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο που η Βικτώρια προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, μετά τον θάνατο της μητέρας της, και να συνεχίσει τη ζωή της, έχοντας ξεκινήσει τις σπουδές της στην Κύπρο.

Η νέα ανάρτηση στο Instagram

Την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026, η Βικτώρια Δέλλα επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους δύο selfies. Οι φωτογραφίες αυτές τράβηξαν την προσοχή, καθώς αναδεικνύουν την έντονη ομοιότητά της τόσο με τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα, όσο και με την αείμνηστη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα.

Η 18χρονη διαθέτει χαρακτηριστικά και από τους δύο γονείς της, συνθέτοντας μία ξεχωριστή εικόνα που σχολιάστηκε από πολλούς. Η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συχνή, με την ίδια να αναφέρεται πολλές φορές και στον «άγγελό» της, όπως αποκαλεί τη μητέρα της.

Τα χαρακτηριστικά που κληρονόμησε

Στις πρόσφατες selfies, η ομοιότητα της Βικτώριας Δέλλα με τους γονείς της είναι αδιαμφισβήτητη. Η νεαρή κοπέλα έχει κληρονομήσει τα ανοιχτόχρωμα μάτια από τη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα, ένα χαρακτηριστικό που την κάνει να ξεχωρίζει.

Παράλληλα, τα καστανά της μαλλιά παραπέμπουν στον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που αναδεικνύει τα γονιδιακά της χαρακτηριστικά. Αυτή η μίξη των γνωρισμάτων των δύο γονέων της είναι εμφανής στις φωτογραφίες.

Η απώλεια της μητέρας της

Ο θάνατος της πολυαγαπημένης της μητέρας, Γωγώς Μαστροκώστα, τον Μάιο του 2026, άλλαξε για πάντα τη ζωή της Βικτώριας Δέλλα. Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή μετά από μία μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά της.

Ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη του, Βικτώρια, προσπαθούν ακόμα να βρουν τα πατήματά τους και να συνεχίσουν να ζουν, διαχειριζόμενοι την απώλεια. Η μνήμη της Γωγώς Μαστροκώστα παραμένει ζωντανή μέσα από τις αναφορές και τις αναρτήσεις της κόρης της.

Νέο ξεκίνημα στην Κύπρο

Λίγους μήνες μετά τον χαμό της μητέρας της, η Βικτώρια Δέλλα αποφάσισε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της. Η 18χρονη κοπέλα άρχισε τις σπουδές της στην Κύπρο, επιλέγοντας τον τομέα της ιατρικής.

Συγκεκριμένα, η Βικτώρια σπουδάζει ιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική και ακαδημαϊκή της πορεία. Παράλληλα με τις σπουδές της, διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media.

Μηνύματα μνήμης και αγάπης

Μέσα από τις δημοσιεύσεις της στα social media, η Βικτώρια Δέλλα αναφέρεται συχνά στη μητέρα της, την οποία αποκαλεί «άγγελό» της, εκφράζοντας την αγάπη και την απουσία της. Οι αναρτήσεις της αποτελούν έναν τρόπο να τιμά τη μνήμη της Γωγώς Μαστροκώστα.

Πρόσφατα, η Βικτώρια είχε γράψει μέσω του Instagram το μήνυμα: «Τιμούμε τη μνήμη όσων χάθηκαν», δείχνοντας την ευαισθησία της και την ανάγκη της να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των αγαπημένων της προσώπων.

Με πληροφορίες από: Newsit