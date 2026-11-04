Οι πρωταγωνιστές του «Καράτε Κιντ»: Η πορεία τους μετά τη θρυλική ταινία

Η ταινία «Καράτε Κιντ», που κυκλοφόρησε το 1984, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, σημειώνοντας εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 130 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με αρχικό κόστος παραγωγής μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια. Η ιστορία ενός εφήβου από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος μετακομίζει στην Καλιφόρνια και βρίσκει έναν απρόσμενο δάσκαλο στο πρόσωπο του κυρίου Μιγιάγκι, εξελίχθηκε σε κινηματογραφικό φαινόμενο. Η επιτυχία της οδήγησε σε δύο συνέχειες, ένα spin-off και, χρόνια αργότερα, στη δημοφιλή σειρά «Cobra Kai».

Η πορεία των πρωταγωνιστών μετά την ταινία ήταν ποικίλη, με ορισμένους να γνωρίζουν μεγάλη δόξα και άλλους να φεύγουν πρόωρα από τη ζωή.

Ραλφ Μάτσιο: Από τον Ντάνιελ στη Λεωφόρο της Δόξας

Ο Ραλφ Μάτσιο, σήμερα 64 ετών, ήταν μόλις 22 ετών όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά το «Καράτε Κιντ». Μετά την επιτυχία της ταινίας, ακολούθησαν ρόλοι σε παραγωγές όπως «Ο ξάδελφός μου ο Βίνι» και στις τηλεοπτικές σειρές «Ugly Betty», «How I Met Your Mother» και «The Deuce».

Επέστρεψε στον ρόλο του Ντάνιελ στη σειρά «Cobra Kai», η οποία προβάλλεται από το 2018 έως το 2025, καθώς και στην ταινία «Karate Kid: Legends» που αναμένεται το 2025. Το 2024, ο Ραλφ Μάτσιο απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, το οποίο τοποθετήθηκε δίπλα σε εκείνο του Πατ Μορίτα. Είναι παντρεμένος με τη Φίλις Φιέρο από το 1987 και έχουν δύο παιδιά, την Τζούλια και τον Ντάνιελ. Η κόρη του ακολουθεί επίσης την υποκριτική και εμφανίστηκε στη σειρά «Cobra Kai».

Πατ Μορίτα: Ο σοφός δάσκαλος με την υποψηφιότητα για Όσκαρ

Ο Πατ Μορίτα ήταν ήδη γνωστός στο κοινό από τη συμμετοχή του στη σειρά «Happy Days», προτού ενσαρκώσει τον σοφό δάσκαλο καράτε, κύριο Μιγιάγκι. Η ερμηνεία του στην ταινία του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 1985. Επέστρεψε και στις τρεις συνέχειες του «Καράτε Κιντ» και εμφανίστηκε επίσης στη σειρά «The Mystery Files of Shelby Woo».

Ο Πατ Μορίτα έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2005, σε ηλικία 73 ετών, λόγω νεφρικής ανεπάρκειας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο 61χρονος ηθοποιός: Από ρόλους κακού στην υποψηφιότητα για Όσκαρ

Ο 61χρονος ηθοποιός, πριν από την οντισιόν του για το «Καράτε Κιντ», δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με το καράτε ούτε είχε οδηγήσει μοτοσικλέτα. Μετά την ταινία, έπαιξε στις παραγωγές «National Lampoon’s European Vacation» και «Back to School», ενώ συχνά αναλάμβανε ρόλους κακού. Το 2004, προτάθηκε για Όσκαρ για τη μικρού μήκους ταινία «Most», την οποία συνυπέγραψε και παρήγαγε.

Επέστρεψε επίσης στη σειρά «Cobra Kai». Είναι παντρεμένος με τη Στέισι από το 2008 και έχουν τρία παιδιά.

Η 63χρονη ηθοποιός: Από φίλη του Ντάνιελ σε αστέρι του Χόλιγουντ

Η 63χρονη ηθοποιός, υποδυόμενη τη φίλη του Ντάνιελ, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια που ανέδειξε η ταινία. Έπαιξε δίπλα στον Τομ Κρουζ στην ταινία «Cocktail», ενώ ενσάρκωσε την Τζένιφερ στις δύο συνέχειες του «Back to the Future». Για την ερμηνεία της στην ταινία «Leaving Las Vegas» το 1995, δίπλα στον Νίκολας Κέιτζ, προτάθηκε για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Χάρβαρντ και επέστρεψε στον ρόλο της Άλι στη σειρά «Cobra Kai» το 2021. Είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Ντέιβις Γκούγκενχαϊμ και έχουν τρία παιδιά. Αδελφός της είναι ο ηθοποιός Άντριου Σου.

Ο 80χρονος ηθοποιός: Ο χαρακτηριστικός κακός της δεκαετίας του '80

Ο 80χρονος ηθοποιός ενσάρκωσε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς κακούς της δεκαετίας του 1980. Έπαιξε και στις τρεις πρώτες ταινίες του «Καράτε Κιντ», ενώ εμφανίστηκε και στις σειρές «Cagney & Lacey».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr