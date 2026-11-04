Η Δούκισσα Νομικού, επιχειρηματίας και πρέσβειρα της «L’Oréal Paris» στην Ελλάδα, συμμετείχε πρόσφατα σε ένα από τα πάνελ του τέταρτου συνεδρίου «Change Makers IV», το οποίο διοργανώθηκε από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, αναφέρθηκε εκτενώς στον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στην έννοια της αυθεντικής ομορφιάς και στην ευθύνη των γονέων σχετικά με την επίδραση των ψηφιακών μέσων στα παιδιά.

Συμμετοχή στο συνέδριο «Change Makers IV»

Το πάνελ στο οποίο συμμετείχε η Δούκισσα Νομικού είχε τίτλο «Το πρόσωπο της αυτοπεποίθησης: ομορφιά, αυτοέκφραση και ορατότητα σήμερα». Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή σημαντικών προσώπων από τον χώρο της ομορφιάς και της μόδας. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν ο παγκόσμιος makeup artist Χάρολντ Τζέιμς και η Φούνμι Φέτο, η οποία είναι διευθύντρια ομορφιάς και ευεξίας της βρετανικής Vogue. Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε η Βασιλική Παπαγεωργίου, διευθύντρια ομορφιάς της ελληνικής έκδοσης της Vogue.

Η Δούκισσα Νομικού εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ευκαιρία που της δόθηκε να βρεθεί «πάνω στη σκηνή για πρώτη φορά με πολύ σημαντικούς ανθρώπους της ομορφιάς και της μόδας». Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στόχος ήταν να μοιραστούν τις απόψεις τους για «όμορφα θέματα που πιστεύω ο κόσμος τα άκουσε με προσοχή».

Ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η επιχειρηματίας στάθηκε ιδιαίτερα στον αντίκτυπο που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Τόνισε ότι, ενώ τα social media «μπορούν να σου δώσουν φωνή για να μοιραστείς τα όνειρά σου, έμπνευση», ταυτόχρονα «μπορούν να δημιουργήσουν και πίεση σε όλους». Το κύριο πρόβλημα, σύμφωνα με την ίδια, είναι η συνεχής σύγκριση.

«Το πρόβλημα είναι η σύγκριση. Και αυτό είναι απλά μια λεπτομέρεια και όχι ολόκληρη η ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά η Δούκισσα Νομικού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναγνωρίζεται η μερική φύση των πληροφοριών που προβάλλεται στα ψηφιακά μέσα.

Αυθεντική ομορφιά και αυτοπεποίθηση

Στη συνέχεια, η Δούκισσα Νομικού αναφέρθηκε εκτενώς στην έννοια της αυθεντικής ομορφιάς και της αυτοπεποίθησης. Κάλεσε τις γυναίκες να είναι ο εαυτός τους και να μην ακολουθούν τυφλά κάθε νέα τάση που εμφανίζεται. «Ας είμαστε αυθεντικές, ας είμαστε ο εαυτός μας. Δεν χρειάζεται να ακολουθούμε κατά γράμμα κάθε νέα τάση που βγαίνει», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να ενημερώνεται κανείς και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά πάντα να προσαρμόζει τα πάντα «πάνω σε εμάς, στη δική μας μοναδικότητα και αυθεντικότητα». Αυτή είναι μια προσέγγιση που, όπως είπε, προσπαθεί να εφαρμόζει και η ίδια στη ζωή της και την οποία συμβουλεύει τις γυναίκες που την πλησιάζουν.

Το «1% της πραγματικής ζωής» στα social media

Η Δούκισσα Νομικού υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής ζωής και της εικόνας που προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει πλέον να παραδεχτούμε όλοι μας ό,τι αυτό που ανεβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ίσως το 1% της πραγματικής μας ζωής», τόνισε εμφατικά.

Εξήγησε ότι οι χρήστες «επιλέγουμε, φωτίζουμε και επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες για να φαίνονται τέλειες», ωστόσο αυτή η τελειότητα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. «Αυτή η τελειότητα δεν υπάρχει, κανένας δεν είναι τέλειος, καμία οικογένεια και καμία σχέση δεν είναι τέλεια», πρόσθεσε, θέλοντας να τονίσει την ανάγκη για ρεαλισμό και αποδοχή της ατέλειας.

Επίδραση στα παιδιά και ευθύνη των γονέων

Τέλος, η συζήτηση επεκτάθηκε στον αντίκτυπο των ψηφιακών μέσων στα παιδιά. Η Δούκισσα Νομικού υπογράμμισε την κρίσιμη ευθύνη που φέρουν οι γονείς, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπα για τα παιδιά τους. Ανέφερε ότι η διαχείριση των social media είναι δύσκολη για τους ενήλικες, πόσο μάλλον για τα παιδιά.

«Είναι δύσκολο για εμάς, πόσο μάλλον για ένα παιδί που καλά-καλά τώρα ανακαλύπτει τον εαυτό του», δήλωσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη για προσοχή και καθοδήγηση από τους γονείς στην ψηφιακή εποχή.

Με πληροφορίες από: Newsit