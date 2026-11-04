Ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Κουρλαμπάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου του 2026, όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Κουρλαμπάς αναφέρθηκε εκτενώς στην προσωπική επίδραση της υποκριτικής τέχνης πάνω του, καθώς και στις προκλήσεις και τις ομορφιές του επαγγέλματος. Μίλησε για το πώς η δουλειά του τον έχει οδηγήσει να ανακαλύψει πτυχές του εαυτού του που ενδεχομένως να παρέμεναν ανεξερεύνητες.

Η συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς»

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς φιλοξενήθηκε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους παρουσιαστές Μαρία Ηλιάκη και Κρατερό Κατσούλη. Η συνέντευξη, η οποία μεταδόθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου του 2026, κάλυψε διάφορες πτυχές της επαγγελματικής και προσωπικής του ζωής, με επίκεντρο την υποκριτική.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη φύση της δουλειάς του, τονίζοντας τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων και της συνεργασίας στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Οι δηλώσεις του προσέφεραν μια ειλικρινή ματιά στα παρασκήνια του επαγγέλματος, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές διεργασίες που βιώνει ένας ηθοποιός.

Οι σχέσεις με τους συναδέλφους και η καθημερινή τριβή

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων στον χώρο της υποκριτικής. Όπως ανέφερε, «ασχέτως του ταξιδιού που κάνεις εσύ με τον ρόλο ή με τους άλλους χαρακτήρες του κάθε έργου, της κάθε σειράς, είναι και τι δουλειά κάνεις εσύ ως συνάδελφος με τους υπόλοιπους».

Συμπλήρωσε πως είναι σημαντικό «τι χώρο δίνεις στον συνάδελφο», περιγράφοντας την κατάσταση ως μια «καθημερινή τριβή κάθε χρόνο με διαφορετικούς ανθρώπους». Αυτή η συνεχής αλληλεπίδραση με νέους συνεργάτες αποτελεί βασικό στοιχείο της επαγγελματικής του καθημερινότητας.

Η προσωπική εξέλιξη μέσα από τους ρόλους

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ανάγκη για συνεχή προσαρμογή και εξέλιξη, δεδομένου ότι ο «μικρόκοσμος» αλλάζει συνεχώς, «δύο φορές κάθε χρονιά, καλοκαίρι, χειμώνα». Υπογράμμισε το ερώτημα του πώς μπορεί κανείς να προχωρήσει, να εξελιχθεί και να δουλέψει τις ανασφάλειες, τις ρωγμές και τα θέματά του μέσα σε αυτό το περιβάλλον.

Τόνισε τη σημασία του να δίνεται «χώρος και χρόνος στους απέναντι για να κάνουν κι αυτοί το δικό τους κομμάτι», χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως «πολύ μεγάλη δουλειά στις ψυχικές σχέσεις». Η υποκριτική, σύμφωνα με τον ίδιο, λειτουργεί ως ένα μέσο για την προσωπική ενδοσκόπηση και την αντιμετώπιση εσωτερικών ζητημάτων.

Η διπλή όψη της υποκριτικής

Όταν ρωτήθηκε για το κατά πόσο η υποκριτική τον έχει βοηθήσει προσωπικά, ο Θανάσης Κουρλαμπάς παραδέχτηκε ότι τον έχει «και δυσκολέψει και πάρα πολύ». Εξήγησε ότι η δουλειά του «έχει βγάλει πράγματα που πιθανόν, αν δεν ήμουν ηθοποιός, να μην τα άγγιζα ποτέ, να μην τα συναντούσα ποτέ».

Αυτή η αποκάλυψη εσωτερικών πτυχών του εαυτού του, αν και δύσκολη, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής του πορείας. Η υποκριτική τον φέρνει αντιμέτωπο με πλευρές της προσωπικότητάς του που διαφορετικά θα παρέμεναν κρυφές.

Η πρόκληση της πειθούς στον ρόλο

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τη δουλειά του ως «τρομακτική» σε ορισμένες πτυχές της. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Όταν κάνεις κάτι το οποίο δεν είσαι εσύ και πρέπει να πείσεις πρώτα απ’ όλα τον εαυτό σου, για να μπορέσεις να πείσεις τον απέναντι και τον από κάτω ότι είσαι αυτός, είναι πολλές φορές λίγο τρομακτικό».

Παρά την πρόκληση και την ενίοτε τρομακτική φύση της διαδικασίας, ο Θανάσης Κουρλαμπάς κατέληξε λέγοντας πως η υποκριτική «είναι πάρα πολύ ωραίο». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αγάπη του για το επάγγελμα, παρά τις εσωτερικές δυσκολίες και τις απαιτήσεις που συνεπάγεται.

Με πληροφορίες από: Newsit