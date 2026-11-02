Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, μίλησε εκτενώς για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Έλενα Τσαγκρινού. Ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής εξήγησε πως, παρότι φαινομενικά το ζευγάρι δείχνει εντελώς αταίριαστο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, καθώς τελικά ταιριάζουν πολύ και έχουν βρει κοινό έδαφος στην καθημερινότητά τους.

Η εμφάνιση στην εκπομπή και η προσωπική ζωή

Το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!», όπου τον υποδέχτηκε η Σίσσυ Χρηστίδου για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε ανοιχτά στην προσωπική του ζωή, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση. Τόνισε επίσης ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου να ερωτηθεί για οποιοδήποτε θέμα αφορά την προσωπική του ζωή, δείχνοντας την πλήρη προθυμία του να μοιραστεί λεπτομέρειες με το κοινό.

Ο ίδιος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας περιέγραψε τον εαυτό του με χιούμορ, δίνοντας μια εικόνα της προσωπικότητάς του: «Είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν με ενοχλεί να ερωτηθώ το οτιδήποτε, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Γενικά είμαι λίγο κάφρος εγώ, μπορεί να μου έχει βγει η πιο ρομαντική πλευρά μου». Αυτή η δήλωση έδωσε έναν τόνο ειλικρίνειας και αυθεντικότητας στη συζήτηση για τη σχέση του, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις επόμενες αποκαλύψεις.

Οι φαινομενικές διαφορές και η πραγματική αρμονία

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε ειδικότερα στην Έλενα Τσαγκρινού, περιγράφοντάς την με θερμά λόγια ως ένα «πολύ γλυκό κορίτσι». Εξήγησε πως αυτή η γλυκύτητα είναι ένα χαρακτηριστικό που φαίνεται έντονα προς τα έξω και είναι ευρέως γνωστό. Ωστόσο, ο ίδιος επανέλαβε με έμφαση ότι, παρά την αντίθεση με την προσωπικότητα της Έλενας, παραμένει ο «κάφρος» που ήταν πάντα, τονίζοντας ότι αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του δεν αλλάζει στην καθημερινότητά του.

Ο παρουσιαστής υπογράμμισε την αντίθεση μεταξύ των δύο προσωπικοτήτων τους, η οποία όμως, όπως φάνηκε από τα λεγόμενά του, δεν αποτελεί εμπόδιο στη σχέση τους. «Η Έλενα είναι και ένα πολύ γλυκό κορίτσι, που ίσως αυτό το πράγμα φαίνεται πιο πολύ προς τα έξω. Αλλά εγώ ο ίδιος κάφρος παραμένω, δεν αλλάζει. Είμαι στην καθημερινότητα γενικά, αλλά είμαι επίσης αυτό που λέτε. Μου αρέσει δηλαδή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο που ταιριάζεις, ακόμα κι αν φαινομενικά είστε εντελώς αταίριαστοι, τελικά δεν είστε καθόλου, υποδεικνύοντας ότι η ουσία της σχέσης τους βρίσκεται πέρα από τις εξωτερικές εντυπώσεις.

Η ανακάλυψη της συμβατότητας

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εμβάθυνε περαιτέρω στην ιδέα της φαινομενικής ασυμβατότητας, εξηγώντας ότι η πραγματική σύνδεση δεν βασίζεται πάντα στην πρώτη εντύπωση. Τόνισε ότι η σχέση τους αποδεικνύει πως δύο άνθρωποι που μοιάζουν εντελώς διαφορετικοί μπορούν να βρουν κοινά σημεία και να αναπτύξουν μια ισχυρή σχέση. Η καθημερινότητά τους, όπως ανέφερε, είναι γεμάτη αρμονία, παρά τις αρχικές εντυπώσεις που μπορεί να δημιουργούνται σε τρίτους.

«Και όταν βρεις έναν άνθρωπο που ταιριάζεις και που φαινομενικά είμαστε εντελώς αταίριαστοι, αλλά τελικά δεν είμαστε καθόλου», ήταν η ακριβής του δήλωση, η οποία συνοψίζει τη φιλοσοφία του για τη σχέση του με την Έλενα Τσαγκρινού. Αυτή η διαπίστωση δείχνει ότι η ουσία μιας σχέσης βρίσκεται στην εσωτερική σύνδεση και όχι στις εξωτερικές διαφορές, κάτι που ο ίδιος βιώνει στην πράξη.

Πώς έγινε το «κλικ» μεταξύ τους

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σχέση του με την Έλενα Τσαγκρινού, φωτίζοντας την αρχή της γνωριμίας τους. Όπως εξήγησε, οι δυο τους γνωριζόντουσαν ήδη κοινωνικά πριν αναπτυχθεί κάτι παραπάνω μεταξύ τους. Η αρχική τους επαφή ήταν στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού τους κύκλου, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόθεση για κάτι περισσότερο στην αρχή.

Το καθοριστικό «κλικ» που οδήγησε στην έναρξη της σχέσης τους δεν ήταν κάτι περίπλοκο ή προγραμματισμένο, αλλά μια απλή, καθημερινή στιγμή που εξελίχθηκε απροσδόκητα. «Γνωριζόμασταν κοινωνικά. Το κλικ έγινε σε μία απλή πρόταση για φαγητό, τίποτα. Αυτό έγινε. Και έγινε την πρώτη φορά, αμέσως», ανέφερε ο δημοσιογράφος. Αυτή η απλή πρόταση για φαγητό ήταν αρκετή για να δημιουργηθεί αμέσως η χημεία και η σύνδεση ανάμεσα στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Έλενα Τσαγκρινού, αποδεικνύοντας ότι η συμβατότητα μπορεί να βρεθεί και εκεί που αρχικά δεν φαίνεται και ότι οι πιο απλές στιγμές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Enikos