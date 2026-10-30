Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Πέμπτης, σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στην προσωπική της ζωή. Η παρουσιάστρια δεν κατάφερε να κρύψει την έντονη συναισθηματική της φόρτιση, κυρίως όταν κλήθηκε να μιλήσει για την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα, αλλά και όταν άκουσε τα λόγια του Δημήτρη Ουγγαρέζου. Παράλληλα, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και τον επικείμενο γάμο τους.

Η απώλεια του πατέρα και η δύσκολη περίοδος

Η Φαίη Σκορδά περιέγραψε την απώλεια του πατέρα της ως την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της, τονίζοντας ότι οι προσωπικές απώλειες είναι αυτές που τη σημάδεψαν περισσότερο, σε αντίθεση με τις επαγγελματικές. «Η πιο δύσκολη στιγμή μου, δεν είναι μία, είναι σε ό,τι αφορά σε προσωπικές απώλειες. Όχι σε απώλειες επαγγελματικές, στην καριέρα δηλαδή δεν είναι γιατί πραγματικά κρατάω καλές σχέσεις. Για τον πατέρα μου, που έφυγε, δεν το συζητώ…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι ήταν η πρώτη φορά που έλειψε από την εκπομπή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, δεν πήγε στη δουλειά για μία εβδομάδα, δηλαδή πέντε μέρες, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί στα 23 χρόνια της επαγγελματικής της πορείας. Περιγράφοντας την περίοδο που ακολούθησε, δήλωσε: «Εγώ μετά, τους επόμενους μήνες, είναι σαν να μην συνέβησαν ποτέ. Δεν θυμάμαι. Απλά πήγαινα στη δουλειά. Δεν θυμάμαι. Ήμουν ένα ρομπότ που έπρεπε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, με τις υποχρεώσεις τις επαγγελματικές, στο σπίτι, στα παιδιά αλλά είναι κενό. Πραγματικά, δεν θυμάμαι».

Οι αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια και η στήριξη της οικογένειας

Εμφανώς συγκινημένη, η Φαίη Σκορδά δυσκολεύτηκε να μιλήσει για τα παιδικά της χρόνια και τη σχέση της με τον πατέρα της. «Αχ, τώρα είναι δύσκολο να μιλάω για τα παιδικά μου χρόνια» είπε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι κάτι που οι δικοί της άνθρωποι γνωρίζουν πως την κάνει να βάζει τα κλάματα. Τόνισε ότι τόσο ο πατέρας της όσο και η μητέρα της στήριζαν πάντα τις επιλογές της και ήταν δίπλα της σε όλα.

Ο πατέρας της ήταν γιατρός και ήταν παρών σε κάθε πτυχή της ζωής της, από τα μικρά και τα μεγάλα μέχρι τα σοβαρά θέματα, όπως η υγεία και το πανεπιστήμιο. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια ανάμνηση από την περίοδο που πήγε στην Ιταλία για σπουδές, όπου ο πατέρας της την συνόδευσε τους πρώτους μήνες. Στη Φεράρα, όπου οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ποδήλατο, κυκλοφορούσαν κι εκείνοι με ποδήλατα. Ο πατέρας της είχε πάρει ένα μοβ ποδήλατο με καλαθάκι μπροστά, στο οποίο της είχε βάλει λουλούδια, θέλοντας να έχει κάτι που να είναι πιο κοντά της πριν φύγει. Ήταν δίπλα της σε όλα, τόσο στα κοριτσίστικα όσο και στα σοβαρά, χωρίς να της δημιουργεί πίεση ή άγχος.

Η πορεία στην τηλεόραση και τα πρώτα όνειρα

Αναφερόμενη στα πρώτα της βήματα, η Φαίη Σκορδά υπογράμμισε ότι η τηλεόραση δεν ήρθε τυχαία στη ζωή της, αλλά ήταν αποτέλεσμα δικής της προσπάθειας και ονείρου από πολύ μικρή ηλικία. «Την τηλεόραση την είχα ονειρευτεί από πολύ νωρίς, δεν ήρθε καθόλου τυχαία. Ήμουν αποφασισμένη. Είχα πει ότι ήθελα να ασχοληθώ με το θέαμα, μου άρεσε η τηλεόραση και τα ιταλικά σόου, γιατί οι γονείς μου και οι θείοι μου είχαν σπουδάσει στην Ιταλία» ανέφερε.

Η συγκίνηση από τα λόγια του Δημήτρη Ουγγαρέζου

Ένα άλλο σημείο της συνέντευξης που προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην παρουσιάστρια ήταν όταν άκουσε τα λόγια του Δημήτρη Ουγγαρέζου για την ίδια. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δήλωσε: «Το ξέρει ότι την αγαπώ, είμαστε σαν αδέλφια και θέλω να της θυμίσω ότι, όταν έφυγε η μαμά μου, είχε έρθει κάτω από το σπίτι και ήθελε να κατέβω να είμαστε μαζί. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και ας έχουν περάσει επτά χρόνια».

Συνεχίζοντας, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος περιέγραψε τη Φαίη Σκορδά ως έναν άνθρωπο που θα αφήσει τον εαυτό της πίσω για να βοηθήσει τους άλλους. «Ακόμη και τώρα, όταν της πεις ότι κάτι σε πειράζει ή κάτι νιώθεις την ανάγκη να έχεις, ακόμη και ένα υλικό πράγμα, είναι ο άνθρωπος που θα σου πει “παρ’ το”. Αν το ‘χει, θα σου το δώσει και αν μπορεί να στο παρέχει, θα αφήσει τον εαυτό της πίσω και θα γίνει χαλί να την πατήσεις. Μόνο τα παιδιά της βάζει πάνω απ’ όλα» είπε. Η Φαίη Σκορδά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ζητώντας συγγνώμη και σημειώνοντας ότι συνήθως οι κουβέντες της με τον Δημήτρη έχουν γέλια και πειράγματα.

Προσωπική ζωή και επικείμενος γάμος

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, την οποία τα τελευταία χρόνια επιλέγει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της, τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ενώ μίλησε και για τον επικείμενο γάμο τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis