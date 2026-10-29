Η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, η μικρή Ξένια, έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει τις πρώτες της στερεές τροφές. Η παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, μοιράστηκε με τους συνεργάτες της και το τηλεοπτικό κοινό ένα περιστατικό σχετικά με το λαχανικό που έδωσε στο μωρό της και το οποίο δεν την ενθουσίασε καθόλου.

Οι πρώτες γευστικές δοκιμές της Ξένιας

Η Ξένια, κόρη της γνωστής παρουσιάστριας Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, βρίσκεται σε μια φάση όπου εισάγονται σταδιακά οι στερεές τροφές στη διατροφή της. Αυτή η περίοδος είναι γεμάτη νέες εμπειρίες για το μωρό, καθώς έρχεται σε επαφή με διαφορετικές γεύσεις και υφές. Η διαδικασία αυτή αποτελεί συχνά θέμα συζήτησης μεταξύ των γονέων, οι οποίοι αναζητούν τρόπους να κάνουν τις νέες τροφές πιο ελκυστικές για τα παιδιά τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου, ως μητέρα, βιώνει αυτές τις στιγμές και επιλέγει να τις μοιράζεται με το κοινό της, προσφέροντας μια εικόνα από την καθημερινότητά της. Η μετάβαση από το γάλα στις στερεές τροφές είναι ένα σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη ενός βρέφους, και κάθε γονέας ανακαλύπτει τις προτιμήσεις του παιδιού του βήμα προς βήμα.

Η αποκάλυψη στην πρωινή εκπομπή

Το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου συζήτησε με τους συνεργάτες της στην εκπομπή της ένα πρόσφατο περιστατικό από την εμπειρία της με την κόρη της. Η παρουσιάστρια θέλησε να μεταφέρει στο τηλεοπτικό κοινό την αντίδραση της μικρής Ξένιας σε ένα συγκεκριμένο λαχανικό που της προσέφερε. Η συζήτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο των θεμάτων που αναπτύσσονται στην εκπομπή, όπου συχνά μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες.

Η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε λεπτομερώς την προσπάθειά της να εισαγάγει νέες γεύσεις στη διατροφή της κόρης της, τονίζοντας ότι η αντίδραση της Ξένιας ήταν ιδιαίτερα έντονη και απρόσμενη. Η παρουσιάστρια θέλησε να μεταφέρει την πραγματικότητα των γευστικών δοκιμών ενός βρέφους, οι οποίες δεν είναι πάντα επιτυχημένες.

Η συμβουλή του παιδιάτρου

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις στερεές τροφές, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε και στον παιδίατρο της κόρης της. Τον συγκεκριμένο παιδίατρο, όπως αποκάλυψε η ίδια, της τον σύστησε ο Πέτρος. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια πρόσφατη επικοινωνία που είχε με τον γιατρό, η οποία αφορούσε τη διατροφή της Ξένιας.

Ο παιδίατρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το σκόρδο, της έστειλε μήνυμα λέγοντας: «Επιτρέπεται το σκόρδο. Είμαι της άποψης σαν γιατρός, πως ό,τι φυτρώνει στη γη, αρχίζεις και το δοκιμάζεις στο παιδί». Αυτή η συμβουλή υπογραμμίζει μια γενικότερη προσέγγιση στην εισαγωγή των τροφών στα βρέφη, ενθαρρύνοντας τη δοκιμή ποικιλίας λαχανικών και άλλων φυσικών προϊόντων.

Το σπανάκι και η έντονη αντίδραση της Ξένιας

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι την προηγούμενη ημέρα, η κόρη της, Ξένια, έφαγε σπανάκι. Η εμπειρία αυτή, ωστόσο, δεν ήταν καθόλου ευχάριστη για τη μικρή. Η παρουσιάστρια περιέγραψε την αντίδραση του μωρού με χαρακτηριστικά λόγια: «Τέτοια αηδία στο πρόσωπό της δεν έχω ξαναδεί». Η Ξένια δεν έδειξε να θέλει το σπανάκι, εκφράζοντας την αποστροφή της με σαφή τρόπο.

Προκειμένου να κάνει το γεύμα πιο ελκυστικό, η Κατερίνα Καινούργιου είχε προσθέσει στο σπανάκι και άλλα υλικά. Συγκεκριμένα, είχε βάλει πατάτα, γλυκοπατάτα και λαδάκι, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τη γεύση και την υφή του. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς η αντίδραση της Ξένιας παρέμεινε αρνητική απέναντι στο συγκεκριμένο λαχανικό.

Με πληροφορίες από: Enikos