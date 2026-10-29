Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026, όπου συζήτησε με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο για διάφορα θέματα της καριέρας και της προσωπικής της ζωής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός μοιράστηκε μια συγκινητική ανάμνηση από τη Ζωή Λάσκαρη, ενώ παράλληλα περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις πιεστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων και τις κριτικές που δέχεται από το κοινό και τα Μέσα.

Η γενναιοδωρία της Ζωής Λάσκαρη προς τους νέους ηθοποιούς

Ένα από τα σημεία της συνέντευξης που ξεχώρισε ήταν η αποκάλυψη της Δήμητρας Ματσούκα σχετικά με τη Ζωή Λάσκαρη. Η Ματσούκα ανέφερε ότι κάποια στιγμή η Ζωή Λάσκαρη ένιωσε την ανάγκη να της κάνει μια δημόσια θετική κριτική. Η αείμνηστη ηθοποιός ήταν ευρέως γνωστή για την γενναιοδωρία της απέναντι στους νεότερους ηθοποιούς, μια κατηγορία στην οποία ανήκε και η Δήμητρα Ματσούκα την εποχή εκείνη.

Η Δήμητρα Ματσούκα περιέγραψε τη βαθιά συγκίνηση που ένιωσε όταν είδε τη συγκεκριμένη κριτική. Η ίδια εκτίμησε ότι η Ζωή Λάσκαρη μπορεί να ένιωσε την ανάγκη να την υπερασπιστεί, προσφέροντας της έτσι μια σημαντική στήριξη. Αυτή η κίνηση της Λάσκαρη, να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει δημόσια έναν νεότερο συνάδελφο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στάσης της απέναντι στη νέα γενιά καλλιτεχνών.

Η διαχείριση της ιδιωτικότητας και οι συνεντεύξεις

Στην ίδια εκπομπή, η Δήμητρα Ματσούκα αναφέρθηκε στην τακτική που ακολουθεί για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της από τις πιεστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι συχνά επινοεί απαντήσεις κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Επίσης, τόνισε ότι δεν θυμάται και πολύ, κάτι που της επιτρέπει να αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για θέματα που δεν επιθυμεί να δημοσιοποιήσει.

Η Ματσούκα εξήγησε ότι στο παρελθόν, ειδικά όταν η προσωπική της ζωή δεν ήταν τόσο ευρέως γνωστή, συνήθιζε να δηλώνει ότι δεν θυμόταν πράγματα, ακόμα και αν τα θυμόταν στην πραγματικότητα. Αυτή η μέθοδος της επέτρεπε να διατηρεί ένα επίπεδο προστασίας της προσωπικής της ζωής. Ωστόσο, όπως σημείωσε, πλέον τα πράγματα που κάνει, το πού βρίσκεται, καθώς και η προσωπική της ζωή, είναι λίγο πολύ γνωστά στο ευρύ κοινό, καθιστώντας αυτή την τακτική λιγότερο απαραίτητη.

Οι κριτικές από το κοινό και η στάση των Μέσων

Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε επίσης για τις κριτικές που έχει δεχτεί τόσο από το κοινό όσο και από τα Μέσα. Όπως δήλωσε, γενικά δέχεται πολύ καλές κριτικές από τον κόσμο, κάτι που της προκαλεί ικανοποίηση. Ωστόσο, αναφέρθηκε και στη στάση που έχουν όλα τα Μέσα, τουλάχιστον τα πιο εμπορικά, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι καλλιτέχνες είναι θύματα μιας συγκεκριμένης προσέγγισης που αυτά υιοθετούν.

Η ηθοποιός εξέφρασε την ενόχλησή της όταν μαθαίνει άσχημα πράγματα για τον εαυτό της, τονίζοντας ότι δεν της είναι καθόλου ευχάριστο. Ξεκαθάρισε επίσης πως δεν επιδιώκει να μαθαίνει τέτοιου είδους αρνητικά σχόλια ή πληροφορίες που την αφορούν. Αυτή η τοποθέτηση αναδεικνύει την επιθυμία της να διατηρεί μια απόσταση από την αρνητική πλευρά της δημοσιότητας, προτιμώντας να επικεντρώνεται στην θετική ανταπόκριση που λαμβάνει από το κοινό.

Με πληροφορίες από: Newsit