Πέθανε ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ, ο εμβληματικός ηθοποιός των «Star Trek» και «X-Men»

Ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ, ο Βρετανός ηθοποιός που σημάδεψε την παγκόσμια τηλεόραση και τον κινηματογράφο, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών. Ο θρυλικός ηθοποιός, γνωστός για τους εμβληματικούς ρόλους του ως κυβερνήτης Ζαν-Λικ Πικάρ στο «Star Trek» και καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ στις ταινίες «X-Men», απεβίωσε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Η είδηση του θανάτου του, ο οποίος επήλθε έπειτα από μια σύντομη αλλά δύσκολη πορεία με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια με σωμάτια Lewy, έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση του θανάτου και οι τελευταίες στιγμές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε, ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Στο πλευρό του βρισκόταν η αγαπημένη του σύζυγος, Σάνι Όζελ, καθώς και αγαπημένα του πρόσωπα και φίλοι. Οι δικοί του άνθρωποι τον περιέγραψαν ως έναν άνθρωπο που συνδύαζε την αξιοπρέπεια και τη συμπόνια με τη βαθιά αφοσίωση στην τέχνη και στους ανθρώπους γύρω του.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα υπογράμμισε πως ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες στιγμές του περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη αγάπη, προσευχή, δάκρυα, γέλιο και βαθιά συγκίνηση. Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε τη νόσο Αλτσχάιμερ και άνοια με σωμάτια Lewy, μια πορεία που χαρακτηρίστηκε ως σύντομη αλλά δύσκολη.

Η λαμπρή καριέρα και οι εμβληματικοί ρόλοι

Η καλλιτεχνική πορεία του Πάτρικ Στιούαρτ εκτεινόταν σε έξι δεκαετίες, με σημαντικούς σταθμούς το Μπρόντγουεϊ, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από τον ρόλο του κυβερνήτη Ζαν-Λικ Πικάρ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation», η οποία προβλήθηκε από το 1987 έως το 1994. Με την ερμηνεία του, ο Στιούαρτ έδωσε ξεχωριστή προσωπικότητα στον κυβερνήτη του διαστημοπλοίου Enterprise, καθιερώνοντάς τον ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της επιστημονικής φαντασίας.

Αργότερα, ως καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ στη σειρά ταινιών «X-Men», απέδειξε την ικανότητά του να κινείται με την ίδια άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη. Για το κοινό, ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ θα παραμείνει συνδεδεμένος τόσο με τη θεατρική του διαδρομή όσο και με αυτούς τους δύο εμβληματικούς χαρακτήρες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Από το Γιορκσάιρ στη διεθνή αναγνώριση

Ο Πάτρικ Στιούαρτ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1940 στο Μίρφιλντ του Δυτικού Γιορκσάιρ, στην Αγγλία. Από νεαρή ηλικία στράφηκε στην υποκριτική, αναπτύσσοντας ιδιαίτερη αγάπη για το θέατρο και τα έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Το 1966 εντάχθηκε στη Royal Shakespeare Company, όπου εργάστηκε επί σειρά ετών, ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Η θεατρική του παιδεία διαμόρφωσε το χαρακτηριστικό υποκριτικό του ύφος, με τη βαθιά, επιβλητική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία.

Οι ρίζες του από το Μίρφιλντ παρέμειναν καθοριστικό κομμάτι της ταυτότητάς του, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση για τον θάνατό του. Ο ίδιος, σε απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του «Making It So», περιέγραψε τη ζωή του ως μια ασυνήθιστη διαδρομή που τον οδήγησε πολύ πέρα από τα όρια της συνηθισμένης ανθρώπινης εμπειρίας, χωρίς ωστόσο να χάσει τη σύνδεσή του με τον τόπο καταγωγής του. Η προσφορά του στο δράμα αναγνωρίστηκε επίσημα το 2010, όταν τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη.

Η κοινωνική προσφορά και η προσωπική του παρακαταθήκη

Πέρα από τα επαγγελματικά του επιτεύγματα, ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ διακρίθηκε και για την κοινωνική του προσφορά. Ασχολήθηκε ενεργά με φιλανθρωπικές δράσεις και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στήριξε οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας, τους πρόσφυγες, καθώς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας για βετεράνους.

Επιπλέον, η αγάπη του για τα ζώα ήταν εμφανής, καθώς υποστήριξε οργανώσεις προστασίας των ζώων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα σκυλιά που χρειάζονταν φροντίδα. Η ανακοίνωση για τον θάνατό του υπογράμμισε πως τα επαγγελματικά του επιτεύγματα συνοδεύονταν από αυτή την πλούσια κοινωνική του δράση, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη όχι μόνο στην τέχνη, αλλά και στην κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis