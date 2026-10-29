Στράτος Τζώρτζογλου: Η μητέρα του είχε πιει χλωρίνη από ζήλια

Ο γνωστός ηθοποιός Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρθηκε σε μία προσωπική και σοκαριστική στιγμή που βίωσε με τη μητέρα του, δίνοντας συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!». Ο κ. Τζώρτζογλου αποκάλυψε πως η μητέρα του έφτασε στο σημείο να πιει χλωρίνη, φοβούμενη πως ο σύζυγός της την απατούσε, ένα γεγονός που τον σημάδεψε βαθιά και επηρέασε τις μετέπειτα επιλογές του.

Η στιγμή που η μητέρα του ήπιε χλωρίνη

Ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε τη δραματική στιγμή που εκτυλίχθηκε όταν ήταν παιδί. Η μητέρα του είχε ζηλέψει μία γυναίνα που φλέρταρε τον πατέρα του, με αποτέλεσμα να τσακωθεί μαζί του. Εκείνη την περίοδο, η μητέρα του, η οποία τον γέννησε στην ηλικία των δεκαπέντε, νόμιζε ότι ο πατέρας του είχε σχέση με αυτή τη γυναίκα, παρόλο που ο ίδιος ο ηθοποιός διευκρίνισε πως ο πατέρας του δεν είχε κάτι με την εν λόγω γυναίκα.

Εκείνη την ημέρα, η μητέρα του ήπιε ένα μπουκάλι χλωρίνη. Ο ηθοποιός θυμάται να μπαίνει στο σπίτι τους, το οποίο βρισκόταν στο Κερατσίνι, και να βλέπει τη μητέρα του κάτω, λιπόθυμη, με ένα άδειο μπουκάλι χλωρίνης δίπλα της. Η χλωρίνη εκείνη την εποχή είχε μάλιστα μία νεκροκεφαλή με την ένδειξη «Προσοχή».

Η νοσηλεία και η προσευχή

Αμέσως μετά την ανακάλυψη, η μητέρα του Στράτου Τζώρτζογλου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο ίδιος, όπως εξομολογήθηκε, κατευθύνθηκε σε μία εικονίτσα της Παναγίας και του Χριστού. Εκεί, προσευχήθηκε μέσα από την ψυχή του, ζητώντας να σωθεί η μητέρα του και υποσχόμενος να αφιερώσει τη ζωή του στην αγάπη. Ο ηθοποιός περιέγραψε αυτή την εμπειρία σαν να μιλούσε απευθείας με τον Θεό.

Πραγματικά, μετά από λίγες μέρες, και παρόλο που η κατάσταση της μητέρας του κινδύνευσε, εκείνη σώθηκε. Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε ένα κομβικό σημείο στη ζωή του νεαρού τότε Στράτου Τζώρτζογλου.

Η απόφαση να γίνει ηθοποιός

Μετά την ανάρρωση της μητέρας του, πήγαν μαζί σε ένα σινεμά. Ο Στράτος Τζώρτζογλου θυμάται τη μητέρα του να είναι ευτυχισμένη καθώς παρακολουθούσε την ασημένια οθόνη. Αυτή η εικόνα τον έκανε να σκεφτεί ότι αν κατάφερνε να μπει και ο ίδιος στην οθόνη, η μητέρα του θα ήταν πάντα ευτυχισμένη.

Αυτή η σκέψη τον οδήγησε αργότερα να ακολουθήσει την υποκριτική. Ουσιαστικά, όπως δήλωσε, μπήκε στην οθόνη, στην τηλεόραση και στο θέατρο, με την πεποίθηση ότι «Έγινα για τη μάνα μου ηθοποιός, για να με βλέπει να είναι ευτυχισμένη». Η επιθυμία να προσφέρει χαρά στη μητέρα του αποτέλεσε το βασικό κίνητρο για την επαγγελματική του πορεία.

Το πένθος για την απώλεια της μητέρας

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε επίσης για το βαθύ πένθος που βίωσε όταν η μητέρα του έφυγε από τη ζωή. Περιέγραψε την απώλεια όχι ως μία απλή στεναχώρια, αλλά σαν να πέθανε και ο ίδιος. Ένιωσε ότι έχασε το νόημα της ζωή του, βυθιζόμενος σε ένα «μεγάλο, τεράστιο, μακρύ ταξίδι της ψυχής του μέσα στη νύχτα», μπαίνοντας «βαθιά στο έρεβος».

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μόνο ο γιος του, Αλκιβιάδης, του έδινε κουράγιο. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι δεν ήθελε ούτε να παίξει, ούτε να τον λένε Τζώρτζογλου, ούτε να τον γνωρίζουν, ούτε να πηγαίνει στη δουλειά, αδυνατώντας να κάνει οτιδήποτε.

Ο γάμος και ο χωρισμός με τη Μαρία Γεωργιάδου

Στην ίδια συνέντευξη, ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρθηκε και στον γάμο του με τη Μαρία Γεωργιάδου, καθώς και στον χωρισμό τους. Ο ηθοποιός δήλωσε ότι «είχα την τύχη, είχα την ευλογία να είμαι με έναν εκπληκτ...», με την πρόταση να ολοκληρώνεται στην πηγή.

Με πληροφορίες από: Newsit