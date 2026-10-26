Η Βάλια Χατζηθεοδώρου, φίλη και συνεργάτιδα της Έλενας Χριστοπούλου, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την εν εξελίξει δικαστική διαμάχη της γνωστής μάνατζερ με την παρουσιάστρια Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», η Βάλια Χατζηθεοδώρου αποκάλυψε το περιεχόμενο συνομιλίας της με την Έλενα Χριστοπούλου, αναφέροντας ότι η τελευταία νιώθει πλέον πιο έτοιμη να τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση. Η δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών έχει εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο, καθώς η Έλενα Χριστοπούλου κατέθεσε πρόσφατα νέα αγωγή κατά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Οι δηλώσεις της Βάλιας Χατζηθεοδώρου

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου, η οποία διατηρεί φιλική σχέση και συνεργασία με την Έλενα Χριστοπούλου, μετέφερε τις σκέψεις και τα συναισθήματα της μάνατζερ. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην τηλεοπτική εκπομπή, η Έλενα Χριστοπούλου της ανέφερε πως, αυτή την περίοδο, νιώθει πιο έτοιμη από ποτέ να μιλήσει ανοιχτά και να απαντήσει σε όσα έχουν συμβεί γύρω από τη δικαστική τους διαμάχη.

Η παρουσιάστρια τόνισε πως η φίλη της είναι αποφασισμένη να προχωρήσει και στις δικές της κινήσεις, όπως ήδη φαίνεται να κάνει. «Χθες που μιλήσαμε με την Έλενα, αυτό που μου είπε είναι ότι νιώθει πολύ πιο έτοιμη να μιλήσει, να απαντήσει, να κάνει και τις δικές της κινήσεις όπως βλέπουμε, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ κι εκείνη και η εταιρεία. Δεν το εύχεται σε κανέναν όλο αυτό που περνάει, είναι κάτι που τη βαραίνει πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βάλια Χατζηθεοδώρου. Πρόσθεσε επίσης ότι η Έλενα Χριστοπούλου δεν εύχεται σε κανέναν να περάσει μια τέτοια κατάσταση, περιγράφοντας την όλη διαδικασία ως κάτι που τη βαραίνει πολύ.

Νέο κεφάλαιο στη δικαστική αντιπαράθεση

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Έλενας Χριστοπούλου και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου έχει λάβει νέα τροπή με την κατάθεση μιας νέας αγωγής. Η Έλενα Χριστοπούλου, ως γνωστή μάνατζερ στον χώρο, προχώρησε σε αυτή την κίνηση κατά της παρουσιάστριας, διεκδικώντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Συγκεκριμένα, η αγωγή αφορά τη διεκδίκηση αμοιβών που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα σχετίζονται με τηλεοπτικές συμφωνίες, τις οποίες η Έλενα Χριστοπούλου φέρεται να είχε διαπραγματευτεί και εξασφαλίσει επιτυχώς για λογαριασμό της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η κατάθεση της αγωγής σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου στην υπόθεση, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η εξέλιξη της υπόθεσης και οι αναμενόμενες αποφάσεις

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τους αντικρουόμενους ισχυρισμούς των δύο πλευρών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι δικαστικές αρχές καλούνται να αξιολογήσουν όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί, προκειμένου να καταλήξουν σε μια απόφαση. Η πολυπλοκότητα τέτοιων υποθέσεων συχνά απαιτεί χρόνο για την πλήρη διερεύνηση και την ορθή εφαρμογή του νόμου.

Οι δικαστικές αποφάσεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσουν την έκβαση αυτής της πολύκροτης διαμάχης στον χώρο της showbiz. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να φέρει στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τηλεοπτικές συμφωνίες και τις οικονομικές διεκδικήσεις που αποτελούν το αντικείμενο της αγωγής, ολοκληρώνοντας ένα κεφάλαιο που έχει ταλαιπωρήσει τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Με πληροφορίες από: Newsit