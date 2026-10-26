Ο γνωστός δημιουργός Αλέξανδρος Ρήγας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή το πρωί της Δευτέρας, με αφορμή τις τρεις θεατρικές παραστάσεις του που παρουσιάζονται τη φετινή σεζόν στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Ρήγας προχώρησε σε έναν μικρό απολογισμό της ζωής του, μοιραζόμενος συναισθήματα και σκέψεις αναφορικά με την επιτυχία και την αποτυχία στην επαγγελματική του πορεία.

Γιατί ο Αλέξανδρος Ρήγας φοράει μόνο μαύρα

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η σταθερή του προτίμηση στα μαύρα ρούχα. Ο Αλέξανδρος Ρήγας αποκάλυψε τον λόγο που επιλέγει να φοράει συνεχώς ενδύματα σε αυτή την απόχρωση. Χαριτολογώντας, δήλωσε πως η ντουλάπα του μοιάζει με αυτή του Ζορό, υπογραμμίζοντας ότι το μαύρο είναι το αγαπημένο του χρώμα.

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε αν αυτή η επιλογή οφείλεται σε λόγους χρόνιου πένθους, ο ίδιος τόνισε ότι δεν πρόκειται για κάτι δηλωτικό. «Δεν αισθάνομαι τουλάχιστον ότι έχω να δηλώσω κάτι φορώντας, διαλέγοντας ένα χρώμα», εξήγησε. Περιέγραψε την προτίμησή του ως μια αίσθηση που δεν μπορεί να αναλύσει πλήρως, προσθέτοντας ότι ίσως να χρειάζεται ψυχανάλυση ή κάτι άλλο που ο ίδιος δεν γνωρίζει. «Μ’ αρέσει η εικόνα μου έτσι. Το να μην έχω κανένα χρώμα πάνω μου που να προκαλεί, ας πούμε μ’ αρέσει σαν αίσθηση», υπογράμμισε.

Η αναζήτηση της αποδοχής και τα κριτήρια της επιτυχίας

Ο Αλέξανδρος Ρήγας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη του για αποδοχή μέσα στον χώρο της δουλειάς του. «Θεωρώ ότι είμαι μέσα σε αυτή τη δουλειά για όποιους λόγους είμαι, γιατί ζητάω, εκλιπαρώ -όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη δουλειά- την αποδοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι η χαρά έρχεται όταν κερδίζει αυτή την αποδοχή, ενώ η αίσθηση της απόρριψης δεν τον αφήνει να χαρεί.

Σχετικά με το κριτήριο της επιτυχίας, ο δημιουργός ανέφερε ότι πάντα ελπίζει και εύχεται αυτό που κάνει να έχει απήχηση. «Φαντάζομαι ότι στους περισσότερους δημιουργούς αυτό ισχύει», είπε. Πρόσθεσε ότι μερικές φορές νιώθει μεγαλύτερη σιγουριά, αν και όχι την απόλυτη, όταν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που συναινούν, όπως μια καλή επιλογή στο cast, μια ωραία παραγωγή ή ένα ωραίο θέατρο.

Απολογισμός ζωής και προσωπικές αλλαγές

Ερωτηθείς για το τι θα άλλαζε στον εαυτό του αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, ο Αλέξανδρος Ρήγας εξομολογήθηκε ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, τα συναισθήματά του ήταν «στα κόκκινα». Αυτό σήμαινε τόσο πολύ μεγάλη στενοχώρια όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, όσο και μεγάλη χαρά, ή ικανοποίηση όπως διευκρίνισε, όταν οι καταστάσεις ήταν θετικές. Τόνισε ότι βίωνε τη στενοχώρια χωρίς καμία απόσταση, φτάνοντας «στα πατώματα».

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα άλλαζε πάρα πολλά πράγματα, καθώς θεωρεί ότι έχει κάνει πολλά λάθη. Συγκεκριμένα, θα άλλαζε τη στάση του απέναντι στα πράγματα, η οποία ήταν, όπως την περιέγραψε, πολύ φοβική. «Θα ‘θελα να μη φοβάμαι τόσο πολύ όσο φοβόμουνα», είπε. Επίσης, ανέφερε ότι γενικά δεν είναι ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος.

Η απώλεια βάρους για μια καλύτερη καθημερινότητα

Στο πλαίσιο των προσωπικών του αποκαλύψεων, ο Αλέξανδρος Ρήγας ανέφερε και την απώλεια αρκετών κιλών τα τελευταία χρόνια. Εξήγησε ότι προχώρησε σε αυτή την αλλαγή στην εμφάνισή του, διότι είχε καταλάβει ότι το βάρος του δυσκόλευε την καθημερινότητά του. Αυτή η απόφαση εντάσσεται στις γενικότερες αλλαγές που έχει κάνει στη ζωή του για να βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινότητάς του και να αισθάνεται καλύτερα.

Με πληροφορίες από: Topontiki