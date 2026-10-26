Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε πρόσφατα για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, το οποίο οδήγησε στην ακύρωση προγραμματισμένων συναυλιών του. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Σε συνέντευξή του, ο Γιάννης Ζουγανέλης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου λόγω της πάθησής του, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή του για την πλήρη ανάρρωση και την δυναμική του επιστροφή.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Ζουγανέλη

Ο Γιάννης Ζουγανέλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, με τον οποίο τους συνδέει στενή φιλία.

«Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδελικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Ζουγανέλης, εκφράζοντας την ελπίδα του για την ταχεία ανάρρωση του φίλου του.

Το πρόβλημα υγείας και οι ακυρώσεις συναυλιών

Το πρόβλημα υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες καλοκαιρινές του εμφανίσεις. Η αποκάλυψη του Γιάννη Ζουγανέλη για τη ΧΑΠ έρχεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία των ακυρώσεων.

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, όπως ανέφερε ο Γιάννης Ζουγανέλης, προκαλούσε δυσκολίες στον τραγουδιστή, επηρεάζοντας την ικανότητά του να πραγματοποιήσει τις ζωντανές του εμφανίσεις.

Η ανακοίνωση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε ενημερώσει το κοινό του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απόφασή του να ακυρώσει τις υπόλοιπες προγραμματισμένες καλοκαιρινές του συναυλίες. Στο μήνυμά του, είχε εξηγήσει ότι αντιμετώπιζε μια επίμονη πνευμονία.

Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr