Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, Βίκυ Καγιά, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και τη δημοσιογράφο Αθηνά Κλήμη, λίγο πριν την εμφάνισή της στη σκηνή των MadWalk 2026 by Three Cents. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μεγάλη βραδιά που ενώνει τη μόδα με τη μουσική, στην παρουσία της στην τηλεόραση, αλλά και στον ρόλο της μητέρας, τον οποίο η ίδια χαρακτηρίζει ως τον σημαντικότερο στη ζωή της.

Επιστροφή στα MadWalk 2026

Η Βίκυ Καγιά θα αναλάβει για ακόμη μία χρονιά τα ηνία της διοργάνωσης MadWalk 2026, η οποία θα προβληθεί από τη συχνότητα του MEGA. Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι η συμμετοχή της στα MadWalk αποτελεί μια συνειδητή τηλεοπτική επιλογή για εκείνη, ειδικά σε μια περίοδο όπου έχει αποφασίσει να απέχει από την καθημερινή τηλεόραση.

Εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ομάδα που απαρτίζει τα MadWalk, τονίζοντας ότι «όλη η ομάδα που απαρτίζει το Mad Walk είναι μια ομάδα που κερδίζει γιατί αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν και ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που κάνουν». Η ίδια αναφέρθηκε στην τεχνική, αισθητική και καλλιτεχνική αρτιότητα της διοργάνωσης. Επιπλέον, υπογράμμισε τη συμβολή των influencers που συμμετέχουν στην ενέργεια, δηλώνοντας ότι «φέρνετε μια νέα φρέσκια πνοή, ένα φρέσκο αέρα και μια ωραία έτσι, ένα coolness που εγώ το αγαπώ ιδιαίτερα πολύ και μαθαίνω και εγώ από εσάς να ξέρεις».

Η φιλοσοφία πίσω από τις τηλεοπτικές επιλογές

Η Βίκυ Καγιά διευκρίνισε ότι η παρουσίαση των MadWalk είναι η μοναδική της τηλεοπτική δραστηριότητα αυτή την περίοδο. Όπως ανέφερε, «κάνω μόνο αυτό τηλεοπτικά, γιατί με αφορά, γιατί έχει ποιότητα και σταθερότητα». Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση συνάδει απόλυτα με την προσωπικότητά της, καθώς «έχει να κάνει με μόδα, με θέαμα, με μουσική, με χαρά, με positive vibes. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που είμαι εγώ». Η παρουσιάστρια εξέφρασε την ευχή να συνεχίσει να παρουσιάζει τα MadWalk με την ίδια χαρά και τα επόμενα χρόνια.

Ο ρόλος της μητέρας και οι πολλαπλές απαιτήσεις

Στη συνέντευξή της, η Βίκυ Καγιά αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της μητέρας, τονίζοντας τη σημασία του στη ζωή της. Παράλληλα, μίλησε για την πρόκληση του να καταπιάνεται με πολλά πράγματα ταυτόχρονα. «Κοίτα, τα κάνω όλα και συμφέρω, αλλά είμαι η μόνη σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο; Όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε ότι πολλές γυναίκες προσπαθούν να συνδυάσουν τις επιθυμίες και τα όνειρά τους με τις απαιτήσεις της οικογένειας. «Ποια γυναίκα πια στέκεται με τις επιθυμίες της και με τα όνειρά της και με τα πράγματα που θέλει να πετύχει, χωρίς να πρέπει να τα κάνει όλα αυτά; Ειδικά αν επιλέγεις και να έχεις και οικογένεια», συμπλήρωσε.

Πώς αντλεί δύναμη και διαχειρίζεται την πίεση

Σχετικά με το πώς αντλεί δύναμη για να ανταποκριθεί στις πολλαπλές της υποχρεώσεις, η Βίκυ Καγιά εξήγησε ότι αυτό είναι κάτι που «η ζωή στο μαθαίνει αυτό και η πειθαρχία που σου έρχεται με τα χρόνια και με την εμπειρία και με τα πάνω και τα κάτω». Περιέγραψε έναν μηχανισμό διαχείρισης της πίεσης, αναφέροντας την ύπαρξη ενός «alter ego».

«Όμως μαθαίνεις μέσα σε όλο αυτό το σύστημα να έχεις ένα δεύτερο, ένα alter ego που κάνει perform, δηλαδή που κάνει τη δουλειά για σένα. Και όταν πια δεν αντέχεις και είσαι στα κόκκινα, ζητάς από το alter ego σου που αυτό είναι… δεν στο λέω ότι είναι φανταστικό. Γίνεται. Εκπαιδεύεις ένα κομμάτι του εαυτού σου να κάνει perform πάντα, δηλαδή να μπορεί να κάνει πάντα τη δουλειά. Αυτόματος πιλότος, ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ικανότητα να λειτουργεί σε «αυτόματο πιλότο» όταν οι απαιτήσεις είναι αυξημένες.

Με πληροφορίες από: Newsit