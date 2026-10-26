Ο Alpha ετοιμάζει τη νέα σειρά «Άρωμα» με σκληρό κοινωνικό θέμα και δυνατούς ρόλους

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha καταστρώνει μεσομακροπρόθεσμα σχέδια, καθώς το τηλεοπτικό τοπίο αναμένεται να αλλάξει από του χρόνου. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ετοιμάζει μια νέα σειρά μυθοπλασίας με τίτλο «Άρωμα», η οποία θα φέρει στις οθόνες ένα σκληρό κοινωνικό θέμα, αυτό της εμπορίας οργάνων, παράλληλα με ιστορίες έρωτα και σχέσεων. Στους κεντρικούς ρόλους της παραγωγής θα δούμε την Ευαγγελία Μουμούρη και τον Δημήτρη Παπανικολάου.

Οι νέοι σχεδιασμοί του Alpha

Ο Alpha βρίσκεται σε φάση μεσομακροπρόθεσμων σχεδιασμών, καθώς αναγνωρίζει ότι το τηλεοπτικό τοπίο θα μεταμορφωθεί από την επόμενη χρονιά. Οι δυνατότητες πολλαπλασιάζονται, με το παραγόμενο περιεχόμενο να γίνεται προσβάσιμο από κάθε είδος καναλιών επικοινωνίας, τόσο παραδοσιακών όσο και ψηφιακών. Παρόλα αυτά, η κλασική τηλεόραση διατηρεί την κεντρική της θέση στο οπτικοακουστικό κάδρο, γεγονός που οδηγεί τον σταθμό στην προετοιμασία ενός ακόμα νέου σχεδίου μυθοπλασίας.

Ο σταθμός, διακρίνοντας τα σημάδια στον τηλεοπτικό ορίζοντα, στοχεύει να παραμείνει πρωτοπόρος στην παραγωγή περιεχομένου. Η επένδυση σε νέες σειρές αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής, με στόχο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του κοινού και τις τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν την ευρύτερη διανομή του περιεχομένου.

Το «Άρωμα» και η πλοκή του

Η νέα, μελλοντική παραγωγή του Alpha τιτλοφορείται «Άρωμα» και αναμένεται να αποτελείται από πολλά επεισόδια, με πιθανότητα σχηματισμού κύκλων. Η σειρά μπορεί να έχει χαρακτηριστικά σαπουνόπερας, καθώς «πατάει» σε μια πετυχημένη σειρά του τηλεοπτικού δικτύου Globo. Ωστόσο, πέρα από τους έρωτες και τις σχέσεις, ένα θέμα παγκόσμιας εμβέλειας και μάστιγα της εποχής, η εμπορία οργάνων, θα κατέχει εξέχουσα θέση στην πλοκή της.

Η σύνθεση αυτών των δύο θεματικών αναμένεται να προσδώσει στη σειρά ένα ιδιαίτερο βάθος και ενδιαφέρον. Η προσέγγιση ενός τόσο ευαίσθητου και σκληρού κοινωνικού ζητήματος μέσα από το πρίσμα της μυθοπλασίας, σε συνδυασμό με τις κλασικές ιστορίες αγάπης και ανθρώπινων σχέσεων, υπόσχεται μια παραγωγή που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Η κεντρική ιστορία και το σκηνικό

Κεντρική φιγούρα στην πλοκή του «Αρώματος» είναι μια γυναίκα που αγωνίζεται να μεγαλώσει τα δύο κορίτσια της. Η ιστορία της εκτυλίσσεται σε έναν κόσμο όπου πίσω από ένα εντυπωσιακό πολυκατάστημα, το οποίο λειτουργεί ως βιτρίνα, ζει και δρα ένα δίκτυο εμπορίας ανθρώπων και οργάνων. Αυτή η «μεγάλη εικόνα» δημιουργεί ένα σκοτεινό και περίπλοκο σκηνικό, όπου οι προσωπικές ιστορίες διαπλέκονται με ένα ευρύτερο, επικίνδυνο περιβάλλον.

Η αντίθεση ανάμεσα στην καθημερινή ζωή της πρωταγωνίστριας και την κρυφή, απειλητική πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από την πρόσοψη της πόλης, αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες της σειράς. Η μάχη της γυναίκας για την επιβίωση και την προστασία της οικογένειάς της, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, θα αποτελέσει τον πυρήνα της δραματικής εξέλιξης.

Το δημιουργικό επιτελείο της σειράς

Το σενάριο της σειράς «Άρωμα» υπογράφει ο Άγγελος Χασάπογλου, ένας δημιουργός με πλούσια εμπειρία στον χώρο της τηλεόρασης. Μεταξύ των πιο πρόσφατων δουλειών του συγκαταλέγονται οι επιτυχημένες σειρές «Άγιος έρωτας», «Οι Πανθέοι» και «Τρία μίλια», που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο. Η εμπειρία του εγγυάται μια προσεγμένη και ενδιαφέρουσα σεναριακή προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία της νέας παραγωγής θα αναλάβει ο κινηματογραφιστής Νικόλας Δημητρόπουλος. Ο σκηνοθέτης έχει στο ενεργητικό του πρόσφατες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως οι ταινίες «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος» και «Καλάβρυτα 1943». Η σκηνοθετική του ματιά αναμένεται να προσδώσει στην τηλεοπτική σειρά μια κινηματογραφική ποιότητα και αισθητική.

Οι πρωταγωνιστές και η παραγωγή

Στον πρώτο ρόλο της σειράς «Άρωμα» θα δούμε την Ευαγγελία Μουμούρη, μια ηθοποιό με σημαντική πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση. Δίπλα της, έναν χαρακτήρα κομβικής σημασίας θα υποδυθεί ο Δημήτρης Παπανικολάου, προσθέτοντας το δικό του υποκριτικό βάρος στην παραγωγή. Η επιλογή των δύο αυτών ηθοποιών υποδηλώνει την πρόθεση του Alpha να επενδύσει σε ερμηνείες υψηλού επιπέδου.

Η παραγωγή της σειράς ανήκει στην εταιρεία PrimaVisione. Το υπόλοιπο καστ της σειράς βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση, με τις προσθήκες να αναμένονται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Η συγκρότηση ενός δυνατού συνόλου ηθοποιών είναι κρίσιμη για την επιτυχία μιας παραγωγής με τόσο απαιτητικό θέμα και πλοκή.

Με πληροφορίες από: Topontiki