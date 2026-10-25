Η Άννα-Ιόλη Πρετεντέρη παντρεύεται τον Βασίλειο Τριαντόπουλο

Ο Γιάννης Πρετεντέρης και η Σάντρα Μπακογιαννοπούλου ετοιμάζονται να παντρέψουν την κόρη τους, Άννα-Ιόλη, με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Βασίλειο Τριαντόπουλο. Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή μέσω της αναγγελίας του γάμου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα». Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας για το νέο ξεκίνημα της κόρης του.

Η αναγγελία του γάμου και ο τόπος τέλεσης

Η επίσημη αναγγελία του γάμου της Άννας-Ιόλης Πρετεντέρη και του Βασιλείου Τριαντόπουλου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα», σηματοδοτώντας το πρώτο επίσημο βήμα για το ζευγάρι. Αυτή η δημοσίευση έφερε μεγάλη συγκίνηση και χαρά στην οικογένεια του γνωστού δημοσιογράφου.

Σύμφωνα με την αναγγελία, ο γάμος πρόκειται να τελεστεί στον Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού. Η συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής είναι στενά συνδεδεμένη με την οικογένεια του Γιάννη Πρετεντέρη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία της τελετής, τον χώρο που θα φιλοξενήσει το μυστήριο ή την ενδεχόμενη δεξίωση που θα ακολουθήσει.

Η οικογένεια Πρετεντέρη και η κοινή πορεία

Ο Γιάννης Πρετεντέρης και η Σάντρα Μπακογιαννοπούλου μετρούν πάνω από 35 χρόνια κοινής ζωής, έχοντας παντρευτεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η είδηση του γάμου της κόρης τους αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή τους πορεία, γεμάτο ευτυχία.

Εκτός από την Άννα-Ιόλη, το ζευγάρι έχει αποκτήσει και έναν γιο, τον Κωνσταντίνο Πρετεντέρη. Η οικογένεια διατηρεί γενικά ένα χαμηλό προφίλ, με τις δημόσιες εμφανίσεις των μελών της να είναι σχετικά περιορισμένες, παρά τη μακρά και ενεργή παρουσία του Γιάννη Πρετεντέρη στον χώρο των media.

Το προφίλ της Άννας-Ιόλης και η πρόσφατη εμφάνιση

Η Άννα-Ιόλη Πρετεντέρη, η οποία ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο εξωτερικό, επιλέγει να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το χαμηλό της προφίλ είναι χαρακτηριστικό της στάσης της απέναντι στην έκθεση στα media.

Πριν από λίγες ημέρες, η Άννα-Ιόλη πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα, στο πλευρό της μητέρας της, Σάντρας Μπακογιαννοπούλου. Μητέρα και κόρη φωτογραφήθηκαν μαζί, χαμογελαστές και ιδιαίτερα κομψές, σε μια από τις λιγοστές κοινές τους εμφανίσεις μπροστά στον φωτογραφικό φακό. Η Σάντρα Πρετεντέρη επέλεξε ένα σκουρόχρωμο παντελόνι, ένα γαλάζιο ριγέ πουκάμισο και ένα μπλε σακάκι, ενώ η Άννα-Ιόλη προτίμησε ένα πιο νεανικό σύνολο, αποτελούμενο από σκούρο παντελόνι, λευκό τοπ, καφέ σακάκι και αθλητικά παπούτσια.

Η μακρά πορεία του Γιάννη Πρετεντέρη στη δημοσιογραφία

Ο Γιάννης Πρετεντέρης διαθέτει μία μακρά και αναγνωρισμένη πορεία στην ελληνική δημοσιογραφία, με ενεργή παρουσία τόσο στον έντυπο Τύπο όσο και στην τηλεόραση. Είναι εκδότης της εφημερίδας «Το Βήμα» και αρθρογραφεί τακτικά στην εφημερίδα «Τα Νέα», όπου και δημοσιεύτηκε η αναγγελία του γάμου της κόρης του.

Παράλληλα, ο Γιάννης Πρετεντέρης συμμετέχει ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, διατηρώντας συνεχή παρουσία στην επικαιρότητα. Ωστόσο, παρά τη δημόσια φύση του επαγγέλματός του, οι δημόσιες εμφανίσεις του με τα μέλη της οικογένειάς του παραμένουν σχετικά περιορισμένες, προστατεύοντας την ιδιωτική τους ζωή.

Με πληροφορίες από: Newsit