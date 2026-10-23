Ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Κωστής μίλησε για την τρέχουσα κατάσταση της καλλιτεχνικής του πορείας, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει δεχθεί επαγγελματικές προτάσεις εδώ και αρκετό καιρό. Παρά την απουσία νέων συνεργασιών, ο ίδιος δήλωσε πως παραμένει ανοιχτός σε μελλοντικές συζητήσεις. Μάλιστα, ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τις οντισιόν, αναφέροντας ένα πρόσφατο περιστατικό.

Η απουσία επαγγελματικών προτάσεων

Ο Τάσος Κωστής, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αναφέρθηκε εκτενώς στην επαγγελματική του ζωή. Όπως αποκάλυψε, έχει περάσει ένα διάστημα κατά το οποίο δεν έχει λάβει συγκεκριμένες επαγγελματικές προτάσεις για νέες συνεργασίες. Αυτή η κατάσταση, ωστόσο, δεν φαίνεται να τον έχει επηρεάσει αρνητικά, καθώς ο ίδιος διατηρεί μια στάση ψυχραιμίας και αισιοδοξίας απέναντι στις εξελίξεις.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι η έλλειψη προτάσεων δεν τον στενοχωρεί. Με μια φιλοσοφική προσέγγιση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω προτάσεις, δεν με στενοχωρεί αυτό. Δεν είναι η ώρα του, άμα είναι να έρθει, θα έρθει». Με αυτή τη δήλωση, ο Τάσος Κωστής υπογράμμισε την πεποίθησή του ότι οι ευκαιρίες θα εμφανιστούν όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να τις κυνηγήσει βεβιασμένα.

Η στάση του απέναντι στην πικρία

Ένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Τάσου Κωστή ήταν η ξεκάθαρη θέση του σχετικά με το αν αισθάνεται πικρία για την τρέχουσα επαγγελματική του κατάσταση. Ο ίδιος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν νιώθει κανένα αίσθημα πικρίας. Αντιθέτως, εξήγησε ότι η απουσία προτάσεων ή η μη αξιοποίηση της εμπειρίας του είναι κάτι που αφορά περισσότερο αυτούς που δεν τον επιλέγουν.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανέφερε: «Δεν αισθάνομαι πικρία, αυτοί χάνουν, όχι εγώ». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αυτοπεποίθηση και την εκτίμηση που έχει ο Τάσος Κωστής για την καλλιτεχνική του αξία και την πολυετή του πορεία στον χώρο της υποκριτικής. Η στάση του υποδηλώνει ότι θεωρεί πως η μη συνεργασία μαζί του αποτελεί απώλεια για τους παραγωγούς ή τους σκηνοθέτες, παρά για τον ίδιο.

Το περιστατικό με την οντισιόν

Ο Τάσος Κωστής αποκάλυψε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που φωτίζει περαιτέρω τη στάση του απέναντι στις επαγγελματικές διαδικασίες. Μια φορά, όπως περιέγραψε, τον κάλεσαν για μια επικείμενη συνεργασία, αλλά του ζητήθηκε να περάσει από οντισιόν. Αυτή η απαίτηση, δεδομένης της εμπειρίας και της αναγνωρισιμότητάς του, τον οδήγησε σε μια άμεση και αποφασιστική αντίδραση.

Ο ηθοποιός δεν δίστασε να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε αυτή τη διαδικασία. Με σεβασμό αλλά και σαφήνεια, απάντησε στους υπεύθυνους: «Μια φορά τελευταία που με φώναξαν, είπαν ότι ήθελαν να κάνουν οντισιόν. Είπα “χάρηκα για τη γνωριμία, ευχαριστώ πολύ, γεια σας”». Η απάντησή του δείχνει ότι θεωρεί την οντισιόν αχρείαστη για έναν ηθοποιό της δικής του εμβέλειας και εμπειρίας, προτιμώντας να διακόψει τη συζήτηση παρά να υποβληθεί σε μια τέτοια διαδικασία.

Ανοιχτός σε μελλοντικές συζητήσεις

Παρά την ξεκάθαρη θέση του σχετικά με τις οντισιόν και την απουσία άμεσων προτάσεων, ο Τάσος Κωστής δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτός σε μελλοντικές επαγγελματικές συζητήσεις. Αυτό υποδηλώνει ότι, αν και δεν επιδιώκει ενεργά τις συνεργασίες με κάθε κόστος, δεν αποκλείει την πιθανότητα να συμμετάσχει σε νέα πρότζεκτ, εφόσον οι συνθήκες και οι όροι είναι σεβαστοί στην καλλιτεχνική του πορεία.

Η δήλωσή του ότι «άμα είναι να έρθει, θα έρθει» αντικατοπτρίζει μια στάση αναμονής, αλλά και ετοιμότητας. Ο ηθοποιός δεν κλείνει την πόρτα σε νέες ευκαιρίες, αλλά θέτει τα δικά του όρια και προϋποθέσεις, βασιζόμενος στην πολυετή του εμπειρία και την αναγνώριση που έχει κερδίσει στον χώρο της υποκριτικής. Η προσέγγισή του χαρακτηρίζεται από αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki