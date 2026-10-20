Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, γνωστός για την πορεία του στο stand-up comedy, μίλησε πρόσφατα για διάφορες πτυχές της ζωής και της καριέρας του. Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, στον χαρακτήρα που διαμόρφωσε, καθώς και στην τεράστια αποδοχή του κόσμου στις παραστάσεις του. Επίσης, μοιράστηκε λεπτομέρειες για τις προσωπικές του μάχες στα social media και την οικονομική του ανεξαρτησία.

Η πορεία στην κωμωδία και τα ρεκόρ

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δήλωσε πως η αποδοχή του κόσμου είναι σε απίστευτα επίπεδα και του δίνει δύναμη να συνεχίσει. Αναφέρθηκε στις παραστάσεις του που σημειώνουν ρεκόρ, καθώς μάζεψε 19.700 θεατές στο Telekom Arena. Επιπλέον, πραγματοποίησε δύο sold out παραστάσεις μέσα σε 15 μέρες στο Κατράκειο.

Στη Θεσσαλονίκη, ο κωμικός συγκέντρωσε άλλες 20.000 θεατές με διπλή παράσταση στο PAOK Sports Arena. Σημείωσε πως πέρσι, μέσα σε 17 μέρες, είχαν κοπεί 20.000 εισιτήρια, κάνοντας τη μεγαλύτερη stand-up comedy παράσταση στην Ευρώπη. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν γνώριζε τότε ότι είχε επιτευχθεί αυτό το ρεκόρ.

Θυμήθηκε επίσης την πρώτη φορά που είχε παράσταση στην Αλεξανδρούπολη, όπου ξαφνικά είχε 1500 εισιτήρια, από εκεί που συνήθως είχε 100. Πριν ανέβει στη σκηνή, κοιτούσε από μια χαραμάδα το πλήθος και αναρωτιόταν για το μέγεθος της επιτυχίας.

Η φιλοσοφία του και η σύνδεση με το κοινό

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας παραδέχεται ότι διαθέτει τόλμη, θάρρος, σιγουριά και μια τεράστια σύνδεση με τον κόσμο. Αυτή η σύνδεση, όπως εξηγεί, είναι δομημένη και θεμελιωμένη βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, μέσα από τη συνεχή του παρουσία σε διάφορα μέσα.

Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει ραδιόφωνο το πρωί, βίντεο το μεσημέρι, άλλα βίντεο το βράδυ, τηλεόραση, ενώ ασχολείται με το stand-up comedy για 9 συνεχόμενα χρόνια. Δηλώνει πως εκφράζει τις θέσεις του για τα φλέγοντα ζητήματα με θάρρος, χωρίς να φοβάται την πιθανότητα να χάσει κόσμο. Έρχεται σε αντιπαράθεση, αλλά λέει πάντα την αλήθεια του.

Προσωπικές σχέσεις και αντιδράσεις

Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές του σχέσεις, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εξομολογήθηκε στην κάμερα του ΣΚΑΪ ότι δεν πιστεύει σε κολλητούς, αλλά σε φίλους και στενούς συνεργάτες. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως έχει ανθρώπους στη ζωή του που, όσο καιρό κι αν κάνει να τους δει, είναι σαν να τους βλέπει κάθε μέρα.

Ο κωμικός αναφέρθηκε επίσης στις αντιπαραθέσεις του με τον κόσμο στα social media. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι τσακώνεται όταν κάποιος λέει πράγματα για την οικογένεια και τη ζωή του δημόσια. Επεσήμανε πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι περιθωριοποιημένοι, αλλά έχουν ζωή και οικογένεια, και αν κρύψουμε τέτοιες συμπεριφορές, αυτοί παίρνουν δύναμη και μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν χωρίς συνέπειες.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δήλωσε πως κάποιες φορές λειτουργεί νομικά. Τόνισε πως οι επιθέσεις σταμάτησαν, γιατί κάποια στιγμή τους πήγε νομικά και έκανε αγωγές.

Η οικογένεια και η οικονομική ανεξαρτησία

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αφηγήθηκε πως οι γονείς του ζουν στα Λιόσια. Δήλωσε ότι δεν του πήρε πολύ καιρό να φτιάξει τα δικά του χρήματα, ώστε να είναι άνετος οικονομικά. Συγκεκριμένα, από το 2018 και μετά, δηλώνει πως είναι μια χαρά και πλέον βοηθάει ο ίδιος τους γονείς του.

Αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο που μπήκε στα media, λέγοντας πως τότε ήρθε η κρίση. Ωστόσο, ήταν προετοιμασμένος από μικρός, καθώς έβαζε συγκεκριμένους στόχους. Περιέγραψε τις πρώτες του προσπάθειες, αναφέροντας ότι αγόρασε το πρώτο του μικρόφωνο και τα πρώτα του φώτα, ενώ ο ίδιος έκλεινε τις κρατήσεις του και κολλούσε τις αφίσες του. Τόνισε ότι δεν κοινοποιούσε τα όνειρά του στους άλλους, αλλά προχωρούσε βήμα-βήμα.

Με πληροφορίες από: News.gr