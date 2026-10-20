Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Τα σχόλια στα social media σταμάτησαν γιατί είχα κάνει αγωγές»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» στον ΣΚΑΪ, όπου μίλησε για την αντίδρασή του στα σχόλια που δέχεται ο ίδιος και η σύντροφός του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γνωστός κωμικός τόνισε ότι έχει καταφύγει σε νομικές ενέργειες, οι οποίες οδήγησαν στη διακοπή των αρνητικών σχολίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της προσωπικής ζωής.

Η στάση απέναντι στα σχόλια

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τον ρώτησαν πώς αντιδρά όταν βλέπει να τον σχολιάζουν στα social media. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε με ένα μείγμα χιούμορ και αποφασιστικότητας, φανερώνοντας ότι δεν διστάζει να φτάσει μέχρι τα δικαστήρια όταν κρίνεται απαραίτητο.

«Όταν βλέπω τον εαυτό μου λέω «πως τους έχω κοροϊδέψει έτσι»», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Τσακώνομαι στα social media, είναι η ζωή μου. Όταν λένε πράγματα τα οποία είναι για την οικογένειά σου, για τη ζωή σου δημόσια…».

Η σημασία της αντίδρασης

Ο κωμικός εξήγησε τη σημασία του να μην αφήνει κανείς αναπάντητα τα αρνητικά σχόλια, τονίζοντας ότι οι χρήστες που τα δημοσιεύουν είναι πολλοί και μπορούν να δημιουργήσουν ένα ασφυκτικό κλίμα. «Είναι πάρα πολλοί, παιδιά, και αν δεν ασχοληθείτε και εσείς θα σας πνίξουν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για άτομα στο περιθώριο, αλλά για «ανθρώπους με οικογένεια, με ζωή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σιωπή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές ενισχύει τους σχολιαστές. «Σε σοκάρει αλλά αν το κρύψουμε, δύναμη παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι όταν πληθαίνουν. Και μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν χωρίς να τους λέει ο καθένας το παραμικρό», είπε, περιγράφοντας την ανάγκη να αντιδρά κανείς για να προστατευθεί.

Οι αγωγές ως μέσο προστασίας

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε ότι τα αρνητικά σχόλια σταμάτησαν επειδή είχε προχωρήσει σε αγωγές. «Βεβαίως σταμάτησαν γιατί είχα κάνει και αγωγές. Είχα ασχοληθεί σοβαρά», δήλωσε. Διευκρίνισε επίσης ότι τα προφίλ από τα οποία προέρχονταν τα σχόλια δεν ήταν ανώνυμα, αλλά επώνυμα, και ότι «όλα βρίσκονται».

Ο σκοπός των νομικών του ενεργειών, όπως εξήγησε, δεν ήταν η προσωπική ικανοποίηση, αλλά η προστασία της προσωπικής του ζωής και της συντρόφου του. «Δεν είναι ικανοποίηση, είναι για προστασία της ζωής μου, της συντρόφου μου», τόνισε, αποσαφηνίζοντας το κίνητρό του.

Η προσωπική του φιλοσοφία

Ο κωμικός ανέφερε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του «κάποιον με μπέρτα που θα σώσει το διαδίκτυο», αλλά ότι απλά λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι πολλές φορές, ειδικά όταν δεν εργάζεται, του αρέσει να τσακώνεται με κόσμο, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.

Εξέφρασε την ανησυχία του για τους πέντε μήνες που θα «κάτσει», καθώς, όπως είπε, «με φτιάχνει πολύ να τσακώνομαι και να κυλιέμαι στη λάσπη, στο βούρκο. Εκεί βρίσκω την κωμωδία μου έτσι κι αλλιώς. Σε τέτοιες πτυχές και με χαροποιεί».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr