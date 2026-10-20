Ο Μάικλ Ντάγκλας ζήτησε να αποχωρήσει από το «Ant-Man» αλλά η Marvel αρνήθηκε

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι είχε ζητήσει από τη Marvel να δώσει τέλος στον χαρακτήρα του Δρ. Hank Pym μετά τις δύο πρώτες ταινίες «Ant-Man» στις οποίες συμμετείχε. Ωστόσο, το κινηματογραφικό στούντιο αρνήθηκε να κάνει δεκτό το αίτημά του για αποχώρηση από το κινηματογραφικό σύμπαν του MCU. Ο Ντάγκλας μοιράστηκε επίσης τις σκέψεις του για την υποκριτική σε παραγωγές με τη χρήση green screen, περιγράφοντας την ως μια απαιτητική εμπειρία.

Το αίτημα για αποχώρηση από το MCU

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» με τον Τζος Χόροβιτς, ο Μάικλ Ντάγκλας επιβεβαίωσε ότι είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον ρόλο του Δρ. Hank Pym. Ο ηθοποιός είχε ζητήσει από τη Marvel να «σκοτώσει» τον χαρακτήρα του μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ταινιών της σειράς «Ant-Man».

«Θα με είχαν σκοτώσει μετά τη δεύτερη ταινία, αλλά δεν με άφησαν», ανέφερε ο Ντάγκλας με χιουμοριστικό τόνο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Πρόσθεσε επίσης: «Κάναμε το “Ant-Man”, ο Πολ Ραντ ήταν υπέροχος, όλη η ομάδα ήταν εξαιρετική, αλλά μετά δεν μπορείς να ξεφύγεις», υπογραμμίζοντας τη δυσκολία αποδέσμευσης από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Οι σκέψεις μετά την περιπέτεια υγείας

Ο Μάικλ Ντάγκλας εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να σκεφτεί την αποχώρησή του από τον ρόλο. Συγκεκριμένα, αφού ξεπέρασε την περιπέτειά του με τον καρκίνο, άρχισε να αναλογίζεται ποιους άλλους στόχους θα ήθελε να επιτύχει στην καριέρα του. Ένας από αυτούς τους στόχους ήταν να συμμετάσχει σε μια παραγωγή που θα έκανε εκτεταμένη χρήση green screen.

«Είπα στους μάνατζέρ μου ότι ήθελα να κάνω μία από αυτές τις ταινίες για να δω πώς είναι», σημείωσε ο ηθοποιός, περιγράφοντας την περιέργειά του για αυτή τη νέα τεχνολογία. Η επιθυμία του να εξερευνήσει διαφορετικούς τύπους κινηματογραφικών παραγωγών ήταν καθοριστική για τις σκέψεις του περί αποχώρησης από τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η εμπειρία της υποκριτικής με green screen

Ο βραβευμένος ηθοποιός μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με την εμπειρία του στην υποκριτική μπροστά σε green screen. Περιέγραψε την διαδικασία ως «εντυπωσιακή», εξηγώντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα γύρω σου, παρά μόνο μια πράσινη οθόνη, και σου δείχνουν εικόνες για το πώς θα μοιάζει το τελικό αποτέλεσμα».

Ωστόσο, παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της τεχνολογίας, ο Μάικλ Ντάγκλας παραδέχτηκε ότι η εμπειρία αποδείχθηκε πιο απαιτητική απ’ όσο περίμενε. «Η υποκριτική σε τέτοιες συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολη», δήλωσε, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί όταν καλούνται να ερμηνεύσουν σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχει φυσικά.

Οι εμφανίσεις του Δρ. Hank Pym στο MCU

Παρά το αίτημά του να αποχωρήσει, ο Μάικλ Ντάγκλας συνέχισε να ενσαρκώνει τον ρόλο του Hank Pym σε πολλαπλές παραγωγές του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Το ντεμπούτο του ως Δρ. Hank Pym έγινε στην ταινία «Ant-Man» το 2015, ενώ επανήλθε στον ρόλο για το «Ant-Man and the Wasp» το 2018.

Ο θρυλικός ηθοποιός συμμετείχε επίσης στις ταινίες «Avengers: Endgame» το 2019 και «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» το 2023. Επιπλέον, ο Μάικλ Ντάγκλας δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα του Hank Pym για τη σειρά κινουμένων σχεδίων «What If…?» του Disney+, η οποία προβλήθηκε την περίοδο 2021-2023, διευρύνοντας την παρουσία του χαρακτήρα στο MCU.

Με πληροφορίες από: Topontiki