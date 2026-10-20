Η τηλεθέαση της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου: Το «Σόι σου» στην κορυφή

Την πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου κατέλαβε το νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σόι σου» του Alpha, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση της στην προτίμηση του κοινού. Η συγκεκριμένη σειρά αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την τηλεθέαση, ειδικά τις Δευτέρες, προσελκύοντας συστηματικά το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι και το επαναληπτικό επεισόδιο της ίδιας σειράς κατάφερε να πλασαριστεί ψηλά στην κατάταξη, διατηρώντας την απήγησή του.

Η κυριαρχία του «Σόι σου»

Η σειρά «Το Σόι σου» του Alpha αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά ως το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, με το νέο της επεισόδιο να βρίσκεται στην κορυφή της τηλεθέασης. Η επίδοση αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη για τους τηλεοπτικούς αναλυτές, καθώς η σειρά θεωρείται «σιγουράκι» για την πρώτη θέση, ιδιαίτερα κατά τη μετάδοση ενός καινούργιου επεισοδίου. Η σταθερή της πορεία στις τηλεοπτικές προτιμήσεις υπογραμμίζει την ισχυρή της θέση στο πρόγραμμα του Alpha.

Παράλληλα, το επαναληπτικό επεισόδιο της ίδιας σειράς, αν και περιέργως δεν κατάφερε αυτή τη φορά να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, όπως ενδεχομένως συνέβαινε σε άλλες περιπτώσεις, βρέθηκε στην τέταρτη θέση των προτιμήσεων του κοινού. Αυτό το γεγονός δείχνει τη διαρκή απήχηση που διατηρεί η συγκεκριμένη παραγωγή στο τηλεοπτικό τοπίο, ακόμη και με επαναλήψεις.

Οι άλλες σειρές που ξεχώρισαν

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου βρέθηκε το επεισόδιο της σειράς «Μπλε ώρες» που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Η συγκεκριμένη σειρά κατάφερε να προσελκύσει ένα σημαντικό αριθμό τηλεθεατών, εξασφαλίζοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στη βραδινή ζώνη και δείχνοντας την προτίμηση του κοινού σε αυτήν την παραγωγή.

Αμέσως μετά, στην τρίτη θέση της τηλεθέασης, πλασαρίστηκε το επεισόδιο της σειράς «Κρίνο και αγκάθι», η οποία μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1. Η παρουσία δύο διαφορετικών σειρών από δύο διαφορετικά κανάλια στις τρεις πρώτες θέσεις υπογραμμίζει τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στον χώρο της ελληνικής μυθοπλασίας και την ποικιλία των επιλογών που έχουν οι τηλεθεατές.

Την κορυφαία πεντάδα των προγραμμάτων της ημέρας συνδιαμόρφωσε και συμπλήρωσε το «Ντέρτι» του ΑΝΤ1. Η σειρά αυτή συνέβαλε σημαντικά στην υψηλή τηλεθέαση του σταθμού για τη συγκεκριμένη ημέρα, δείχνοντας τη διαρκή προτίμηση του κοινού σε προγράμματα μυθοπλασίας που προβάλλονται από τα μεγάλα κανάλια.

Τηλεπαιχνίδια και δελτία ειδήσεων

Στην έκτη βαθμίδα της βραχείας λίστας της Nielsen, όσον αφορά την τηλεθέαση της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, βρέθηκε το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Η παρουσία του τηλεπαιχνιδιού στην πρώτη εξάδα δείχνει ότι το συγκεκριμένο είδος προγράμματος συνεχίζει να έχει τη δική του δυναμική και να προσελκύει ένα σταθερό και αφοσιωμένο κοινό, διατηρώντας την ελκυστικότητά του.

Το κανάλι Mega εκπροσωπήθηκε στο TOP 10 της Δευτέρας με δύο διαφορετικά προγράμματα, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στις υψηλές θέσεις τηλεθέασης. Συγκεκριμένα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού κατάφερε να συμπεριληφθεί στα δέκα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ενημέρωση. Μαζί με αυτό, μία ακόμη σειρά του Mega, με τίτλο «Δύο μαύρα πουκάμισα», βρέθηκε επίσης στην ίδια δεκάδα, ενισχύοντας την παρουσία του καναλιού στην prime time ζώνη.

Τέλος, ο «Τροχός της τύχης» του STAR, αν και βρέθηκε στην τελευταία θέση της συνολικής κατάταξης της ημέρας, αναδείχθηκε ως το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του συγκεκριμένου καναλιού για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά τη γενική του θέση στη συνολική λίστα, διατηρεί ισχυρή απήχηση στο δικό του τηλεοπτικό κοινό και αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος του STAR.

Η συνολική εικόνα της τηλεοπτικής Δευτέρας

Η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου παρουσίασε ένα ενδιαφέρον τηλεοπτικό τοπίο, με τη μυθοπλασία να κυριαρχεί στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης. Η σταθερή προτίμηση του κοινού σε σειρές όπως «Το Σόι σου», «Μπλε ώρες» και «Κρίνο και αγκάθι» δείχνει ότι οι ελληνικές παραγωγές εξακολουθούν να αποτελούν πόλο έλξης για τους τηλεθεατές. Η παρουσία τους στις κορυφαίες θέσεις της λίστας της Nielsen αποτυπώνει τις προτιμήσεις του κοινού.

Πέρα από τις σειρές, τα τηλεπαιχνίδια και τα δελτία ειδήσεων διατήρησαν επίσης τη θέση τους στις προτιμήσεις. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega απέδειξαν ότι διαφορετικά είδη προγραμμάτων μπορούν να συνυπάρχουν στις υψηλές θέσεις τηλεθέασης, προσφέροντας ποικιλία στο τηλεοπτικό κοινό. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τις συνήθειες των τηλεθεατών και την κατανομή της προσοχής τους στα διάφορα κανάλια και τις εκπομπές τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki