Ο Τζος Μπρόλιν ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το punk συγκρότημα της εφηβείας του

Ο γνωστός ηθοποιός Τζος Μπρόλιν εργάζεται αυτή την περίοδο πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ που αφορά το punk συγκρότημα Cito Vice Squad, στο οποίο συμμετείχε κατά την εφηβεία του. Το συγκρότημα αυτό αργότερα εξελίχθηκε στο hardcore σχήμα Rich Kids On LSD. Ο Μπρόλιν έχει ήδη μιλήσει για τα χρόνια που πέρασε στην έντονη punk σκηνή του Λος Άντζελες, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από εκείνη την περίοδο.

Η ιδέα πίσω από το ντοκιμαντέρ

Ο Τζος Μπρόλιν έχει αναλάβει την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ που θα φωτίσει την ιστορία των Cito Vice Squad και την ευρύτερη punk κουλτούρα της εποχής. Για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, ο ηθοποιός βρίσκεται σε συζητήσεις με τη δημιουργό ταινιών Έιμι Μπεργκ. Στόχος είναι να παρουσιαστεί η ατμόσφαιρα και τα γεγονότα που σημάδεψαν την punk σκηνή του Λος Άντζελες, μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που την έζησαν.

Ο Μπρόλιν έχει εκφράσει την κατανόησή του για τους ηθοποιούς που επιδιώκουν παράλληλες ενασχολήσεις με τη μουσική. Θεωρεί ότι η ιδέα του να είσαι μέλος ενός συγκροτήματος είναι πάντα υπέροχη, ακόμα κι αν δεν ταιριάζει σε όλους. Αυτή του η δήλωση υπογραμμίζει το προσωπικό του δέσιμο με τη μουσική και την εμπειρία του από τα εφηβικά του χρόνια.

Τα εφηβικά χρόνια και η punk σκηνή του Λος Άντζελες

Σε συνέντευξή του στο nme, ο Αμερικανός ηθοποιός περιέγραψε τα χρόνια της εφηβείας του, όταν συνήθιζε να βγαίνει κρυφά από το παράθυρο του υπνοδωματίου του τη νύχτα. Ο προορισμός του ήταν ο θρυλικός χώρος συναυλιών «Godzilla’s», τον οποίο παρομοιάζει με το εμβληματικό στέκι της Νέας Υόρκης, CBGB. Εκεί, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά μερικά από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της εποχής.

Ο Μπρόλιν δήλωσε ότι στο «Godzilla’s» έβλεπαν «εκπληκτικά συγκροτήματα», όπως οι Beer Guts, οι Circle Jerks και οι Black Flag. Επιπλέον, στη σκηνή του Λος Άντζελες συμμετείχαν επίσης οι Dead Kennedys και οι Wasted Youth, δημιουργώντας ένα δυναμικό και ζωντανό μουσικό περιβάλλον που επηρέασε πολλούς νέους, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου.

Οι Cito Vice Squad και οι επιρροές τους

Ο Τζος Μπρόλιν δημιούργησε τους Cito Vice Squad μαζί με τον «κολλητό» του, Τζέισον Σίαρς. Το συγκρότημα άντλησε μεγάλη έμπνευση από τους Sex Pistols, τους οποίους ο Μπρόλιν χαρακτήρισε ως «το συγκρότημα που έδωσε το έναυσμα για όλα». Αυτή η επιρροή διαμόρφωσε τον ήχο και την αισθητική των Cito Vice Squad στα πρώτα τους βήματα.

Ο Μπρόλιν περιέγραψε τη συμμετοχή του στους Cito Vice Squad ως μια «πολύ κακή, “garage” εκδοχή» των Rich Kids On LSD, ενώ χαρακτήρισε το όνομα του συγκροτήματος «εντελώς χαζό». Παρά την αυτοκριτική του, η εμπειρία αυτή ήταν καθοριστική για την εξέλιξη των μελών του συγκροτήματος. Ο Τζέισον Σίαρς και ένα άλλο μέλος των Cito Vice Squad, ο Ρίτσαρντ «Μπόμερ» Μαντζούλο, προχώρησαν αργότερα στη δημιουργία του hardcore skatepunk συγκροτήματος Rich Kids On LSD, συνεχίζοντας την πορεία τους στη μουσική σκηνή.

Ο ρόλος του Μπρόλιν και η συμβολή του Μπόμερ

Στους Cito Vice Squad, ο Τζος Μπρόλιν έπαιζε ντραμς, αν και παραδέχτηκε ότι δεν ήταν καλός ντράμερ. Η δυναμική του συγκροτήματος άλλαξε με την έλευση του Μπόμερ, του οποίου η μουσική ικανότητα ήταν εξαιρετική. Ο Μπρόλιν τον χαρακτήρισε ως «έναν εκπληκτικό, πραγματικά εκπληκτικό μουσικό», αναγνωρίζοντας το ταλέντο του.

Ο Μπόμερ ήταν αυτοδίδακτος και μπορούσε να παίξει μπάσο, κιθάρα, ντραμς και πιάνο, γεγονός που τον καθιστούσε ένα πολύπλευρο μουσικό. Αργότερα, ασχολήθηκε και με τη σύνθεση, προσθέτοντας ακόμα μία διάσταση στο μουσικό του έργο. Ο Μπρόλιν περιέγραψε τις ικανότητές του ως «απίστευτες», τονίζοντας τον αντίκτυπο που είχε ο Μπόμερ στη μουσική πορεία του συγκροτήματος και των μελών του.

Με πληροφορίες από: Topontiki