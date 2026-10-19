Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Μαρίνα Ασλάνογλου, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι πέρυσι, όταν είχε βρεθεί ξανά στο ίδιο πλατό, φορούσε περούκα. Ο λόγος ήταν ένα αυτοάνοσο νόσημα, η γυροειδής αλωπεκία, το οποίο της είχε προκαλέσει σημαντική απώλεια μαλλιών, χωρίς ωστόσο οι τηλεθεατές να έχουν αντιληφθεί τη δύσκολη περιπέτεια που περνούσε με την υγεία της.

Η αποκάλυψη στον αέρα της εκπομπής

Η Μαρίνα Ασλάνογλου εξήγησε ότι δεν είχε μοιραστεί τίποτα από την προσωπική της δοκιμασία μέχρι τώρα, καθιστώντας την τωρινή της εξομολόγηση την πρώτη δημόσια αναφορά στο θέμα. «Δεν είχα μοιραστεί τίποτα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω τώρα εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας την κατάσταση που βίωνε πριν από έναν χρόνο, η ηθοποιός ανέφερε: «Πέρυσι καθόμουνα σε αυτόν τον καναπέ με τον Αλέκο και ήμουν η Μαρίνα η χαμογελαστή, υπερηφάνη, όμορφη, αλλά πίσω από αυτό κρυβόταν μία γυναίκα που δοκιμαζόταν πολύ ψυχολογικά γιατί πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου. Ήμουν με περούκα πέρυσι εδώ».

Η ίδια πρόσθεσε ότι εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση, ούτε να τη μοιραστεί, καθώς δεν επιθυμούσε να αφηγηθεί μια λυπημένη ιστορία. Αντιθέτως, ήθελε να μεταφέρει ένα μήνυμα χαράς, ελπίδας και δύναμης. Η συγκίνηση που ένιωσε κατά την αποκάλυψη δεν οφειλόταν σε αυτό που πέρασε, αλλά σε αυτό που κατάφερε να ξεπεράσει.

Η μάχη με τη γυροειδή αλωπεκία και οι θεραπείες

Η Μαρίνα Ασλάνογλου αναφέρθηκε λεπτομερώς στη μάχη της με τη γυροειδή αλωπεκία, ένα αυτοάνοσο νόσημα που οδήγησε στην απώλεια των μαλλιών της. Για την αντιμετώπισή του, υποβλήθηκε σε ποικίλες θεραπείες. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε, «Έκανα πολλές θεραπείες με κορτιζόνες, ενέσεις μέσα στο κεφάλι».

Η ηθοποιός συνέδεσε την εμφάνιση του αυτοάνοσου με έντονες ψυχολογικές πιέσεις. «Περνάς όλη τη στεναχώρια, το στρες μετά το χωρισμό, όλα αυτά. Οπότε την ώρα της δικής μου αποθεραπείας, της ψυχικής, εμφανίστηκε αυτό», εξήγησε. Παρά τη φαινομενικά δυναμική της εικόνα, παραδέχτηκε ότι υπήρξαν στιγμές αδυναμίας. «Υπήρξαν βράδια που λύγισα. Κανένας δεν είναι άτρωτος. Που έκλαψα, που φοβήθηκα», είπε, τονίζοντας το ψυχολογικό βάρος της περιπέτειας.

Η αντίδραση του γιου της

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της Μαρίνας Ασλάνογλου στην αντίδραση του γιου της, όταν την είδε για πρώτη φορά με περούκα. Ο μικρός είχε αντιληφθεί την αλλαγή στην εικόνα της μητέρας του και στενοχωριόταν, βιώνοντας ένα αρχικό σοκ όταν την είδε με τα ψεύτικα μαλλιά.

«Είχε δει την εικόνα μου, στενοχωριόταν και έπαθε ένα σοκ βέβαια όταν με είδε με την περούκα και μου λέει: “Γιατί φοράς ψεύτικα μαλλιά;”», περιέγραψε η ηθοποιός. Η απάντησή της ήταν ειλικρινής: «Του λέω: “Μέχρι να βγουν τα κανονικά μαλλάκια μου από κάτω”». Παρά την αρχική του αντίδραση και την επιθυμία του να μην τη φοράει («Μου λέει: “Δε θέλω να τη φοράς”»), ο γιος της τελικά το συνήθισε, όπως συμπλήρωσε η ίδια.

Η αποκατάσταση και το μήνυμα δύναμης

Σήμερα, η κατάσταση της υγείας της Μαρίνας Ασλάνογλου έχει βελτιωθεί σημαντικά. Όπως δήλωσε, «Το ενενήντα τα εκατό έχει αποκατασταθεί». Παράλληλα, αναγνώρισε τη φύση του αυτοάνοσου, επισημαίνοντας ότι «αυτό μπορεί να επανέλθει κάποια στιγμή. Είναι κάτι που έρχεται και φεύγει».

Ωστόσο, η ηθοποιός τόνισε τη θετική της διάθεση και την αισιοδοξία της. «Σε αυτή τη φάση είμαι στο ενενήντα τα εκατό, έχουν βγει τα μαλλιά μου, είναι τα μαλλιά μου, είμαι καλά», ανέφερε. Κλείνοντας την εξομολόγησή της, εξέφρασε την υπερηφάνεια της για τον αγώνα που έδωσε και τον κέρδισε, δηλώνοντας αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά: «Νιώθω πολύ περήφανη για μένα, για τον αγώνα που έδωσα και τον κέρδισα. Και προχωράω».

Με πληροφορίες από: Topontiki