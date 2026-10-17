Μια απρόσμενη στιγμή χιούμορ εκτυλίχθηκε στο πλατό του The Voice το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, όταν ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός προχώρησε σε ένα επικό σαρδάμ. Ο Λιανός, γνωστός και από την παρουσίαση του Survivor, μπέρδεψε τα δύο ριάλιτι, προκαλώντας άφθονο γέλιο στους coaches και το κοινό.

Το περιστατικό, το οποίο τελικά δεν κόπηκε στο μοντάζ, προβλήθηκε στον αέρα του ΣΚΑΪ, αφήνοντας τη στιχομυθία με τον Χρήστο Μάστορα να αποτελέσει ένα από τα highlights της βραδιάς. Ο παρουσιαστής φάνηκε να έχει ακόμα στο μυαλό του τις εμπειρίες του από τον Άγιο Δομίνικο, το μέρος που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ως το «δεύτερο σπίτι του».

Η «μηχανή του Survivor» στις Blind Auditions

Η σύγχυση ξεκίνησε τη στιγμή που ο Γιώργος Λιανός ετοιμαζόταν να κάνει την εισαγωγή για τις νέες Blind Auditions του The Voice. Ενώ βρισκόταν στο πλατό του μουσικού talent show, η «ζούγκλα» του Survivor φαίνεται πως ξύπνησε μέσα του, οδηγώντας τον σε μια αναπάντεχη δήλωση.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής είπε χαρακτηριστικά: «Οι τέσσερις coaches έχουν πάρει τις θέσεις τους, η μηχανή του Survivor έχει πάρει και πάλι φωτιά και είναι έτοιμη να τερματίσει, να φτάσει μέχρι το τέρμα…». Η φράση αυτή προκάλεσε αμέσως την αντίδραση των παρευρισκομένων, καθώς ήταν εμφανές το μπέρδεμα των δύο τηλεοπτικών παραγωγών.

Η άμεση παρέμβαση του Χρήστου Μάστορα

Δεν άργησε να έρθει η παρέμβαση από έναν εκ των coaches, τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος έσπευσε να επαναφέρει τον Γιώργο Λιανό στην πραγματικότητα του The Voice. Ο Μάστορας, με χιουμοριστική διάθεση, υπενθύμισε στον παρουσιαστή το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή.

«Γιώργο είσαι στο The Voice να σου θυμίσω, είπες η μηχανή του Survivor. Θες να τρέξουμε;», ρώτησε ο Χρήστος Μάστορας, αναδεικνύοντας το λάθος του Λιανού με έναν ευγενικό και διασκεδαστικό τρόπο. Η στιχομυθία αυτή προσέθεσε μια ανάλαφρη νότα στην εκπομπή, ενισχύοντας το κλίμα χαράς και αυθορμητισμού.

Η χιουμοριστική απάντηση του παρουσιαστή

Ο Γιώργος Λιανός, με την εμπειρία και την αμεσότητά του, δεν έχασε καθόλου χρόνο και ανταπάντησε με μια ακόμα χιουμοριστική ατάκα, εκμεταλλευόμενος πλήρως το μπέρδεμα. Η αντίδρασή του έδειξε την ικανότητά του να διαχειρίζεται απρόοπτα στον αέρα με ευφυΐα.

Απευθυνόμενος στο κοινό και τους coaches, ο παρουσιαστής είπε: «Κυρίες και κύριοι, ο coach που αποχωρεί αυτή την εβδομάδα είναι ο… Χρήστος Μάστορας». Η ατάκα αυτή, που έπαιξε με την ιδέα της αποχώρησης που είναι συχνό φαινόμενο στο Survivor, προκάλεσε νέα κύματα γέλιου στο πλατό, ολοκληρώνοντας την αστεία στιγμή.

Η σωστή εισαγωγή και το δισκογραφικό συμβόλαιο

Μετά το σύντομο διάλειμμα χιούμορ, ο Γιώργος Λιανός προχώρησε στη σωστή εισαγωγή για το talent show, επαναφέροντας την εκπομπή στην κανονική της ροή. Ο παρουσιαστής περιέγραψε τη συνέχεια του The Voice, δίνοντας έμφαση στη σημασία της διαδρομής για τους διαγωνιζόμενους.

«Κυρίες και κύριοι οι τέσσερις coaches έχουν πάρει τις θέσεις τους, η μηχανή του The Voice έχει πάρει και πάλι φωτιά και είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Ο δρόμος θα είναι μακρύς και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον», δήλωσε. Τέλος, αναφέρθηκε στο μεγάλο έπαθλο του νικητή ή της νικήτριας, που είναι ένα χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο με την MINOS EMI Universal, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στη χώρα. Όλο το επεισόδιο προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ, προσφέροντας στους τηλεθεατές τόσο μουσικές στιγμές όσο και αυθόρμητο γέλιο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis