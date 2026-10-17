Νατάσσα Μποφίλιου: «Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία δεν θα μάθω να συμβιβάζομαι, όπως η ιδεολογία μου»

Η Νατάσσα Μποφίλιου παραχώρησε συνέντευξη στο Secret, μιλώντας για την πορεία της στον χώρο του τραγουδιού και τις αρχές που τη διέπουν. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα, τη στενή σχέση με τους συνεργάτες της, καθώς και στις αξίες που θεωρεί αδιαπραγμάτευτες. Με αφορμή τη συμμετοχή της σε αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, η Μποφίλιου εξήγησε γιατί επιμένει να υπερασπίζεται όσα πιστεύει, ακόμη κι όταν οι επιλογές της τη δυσκολεύουν.

Τα πρώτα βήματα και η ελευθερία της έκφρασης

Ανατρέχοντας στα πρώτα της χρόνια στον χώρο της μουσικής, η Νατάσσα Μποφίλιου περιέγραψε με λεπτομέρεια τη λαχτάρα και το δέος που ένιωθε. Θυμάται τη σχεδόν αφελή άγνοια κινδύνου, την αγωνία και την ανασφάλεια που τη συνόδευαν σε εκείνη την περίοδο. Οι ατελείωτες συζητήσεις και τα όνειρα που είχαν τότε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ήταν πολύ μεγαλύτερα από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, δείχνοντας το μέγεθος των φιλοδοξιών τους.

Πάνω απ' όλα, η ερμηνεύτρια υπογράμμισε την απίστευτη ελευθερία που βίωναν στα ξεκινήματά τους. Δεν υπήρχε τίποτα να υπερασπιστούν, να χάσουν ή να συντηρήσουν, ούτε κάποια εικόνα να προστατεύσουν, γεγονός που τους επέτρεπε να είναι αυθεντικοί. Η μόνη τους ανάγκη ήταν να εκφραστούν, ένα στοιχείο που η ίδια προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαφυλάξει μέχρι και σήμερα. Αυτή η αρχική, ανυποχώρητη πίστη ότι η μουσική δεν αποτελεί ένα μέσο για να φτάσεις κάπου, αλλά τον τόπο όπου κατοικείς, παραμένει καθοριστική για την ίδια και την καλλιτεχνική της πορεία.

Η σχέση με τους συνεργάτες και η διαφύλαξη των αρχών

Η Νατάσσα Μποφίλιου εξέπληξε τη συγκίνησή της κοιτάζοντας πίσω, καθώς όπως είπε, εκείνα τα παιδιά – αναφερόμενη στην τριάδα της με τον Γεράσιμο και τον Θέμη – που ξεκίνησαν με τόση ορμή, κατάφεραν να μεγαλώσουν. Το σημαντικότερο, σύμφωνα με την ίδια, είναι πως το έκαναν χωρίς να προδώσουν τον αρχικό λόγο για τον οποίο συναντήθηκαν και χωρίς να απαρνηθούν αυτά που αγαπούσαν βαθιά από την αρχή της συνεργασίας τους.

Η ίδια τόνισε τη σημασία των ανθρώπων της, του σπιτιού της και των καθημερινών στιγμών που δεν διεκδικούν καμία σπουδαιότητα. Ανέφερε ως παραδείγματα τον πρωινό καφέ της, μια συζήτηση με ένα αγαπημένο πρόσωπο και τη ρουτίνα της, υπογραμμίζοντας πως αυτές οι απλές στιγμές αποτελούν τον πυρήνα της προσωπικής της ευτυχίας και ισορροπίας.

Οι αδιαπραγμάτευτες αξίες και το προσωπικό πείσμα

Η ερμηνεύτρια δήλωσε ότι είναι πεισματάρα σε όσα αισθάνεται πως αφορούν τον πυρήνα της ύπαρξής της. Αυτό περιλαμβάνει τις προσωπικές της επιλογές, τις σχέσεις της με τους άλλους, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη δουλειά της, καθώς και τις αξίες που υπερασπίζεται με σθένος. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι έχει υπάρξει πολλές φορές πεισματάρα, ίσως και σε βαθμό που να δυσκολεύει τον ίδιο της τον εαυτό, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή της στις πεποιθήσεις της.

Ωστόσο, η Νατάσσα Μποφίλιου δεν έχει μετανιώσει για τις φορές που ακολούθησε αυτό που βαθιά πίστευε και το ένστικτό της, ακόμη και αν αυτό σήμαινε προσωπικό κόστος. Αντίθετα, μετανιώνει περισσότερο για τις φορές που δεν το έκανε, όταν δηλαδή δεν άκουσε την εσωτερική της φωνή. Αυτή η στάση υπογραμμίζει την προσήλωσή της στην αυθεντικότητα και την πίστη στον εαυτό της.

Η ιδεολογία ως όριο στον συμβιβασμό και η ελεύθερη ζωή

Για να μην παρεξηγηθεί η στάση της, η καλλιτέχνιδα διευκρίνισε ότι δεν πιστεύει πως το να κάνει κανείς πάντα του κεφαλιού του είναι το σωστό. Για τον λόγο αυτό, έχει ανθρώπους που εμπιστεύεται, συζητάει μαζί τους και οι οποίοι τιθασεύουν την ορμή της όταν χρειάζεται, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική. Η ελευθερία, όπως επεσήμανε, προϋποθέτει και την ικανότητα να ακούς, να αμφισβητείς τον εαυτό σου, να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να αλλάζεις, στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την προσωπική εξέλιξη.

Παρόλα αυτά, η Νατάσσα Μποφίλιου είναι κατηγορηματική ότι υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία δεν θα μάθει να συμβιβάζεται, όπως είναι η ιδεολογία της. Αυτή η ιδεολογία, όπως εξήγησε, δεν είναι μόνο πολιτική, αλλά και υπαρξιακή, αγγίζοντας τον πυρήνα της ύπαρξής της. Τελικά, το σημαντικότερο για την ίδια είναι να κάνει του κεφαλιού της, στο να μη συνηθίσει ποτέ αυτό που θεωρεί άδικο και που εμποδίζει την ελεύθερη ζωή που όλοι επιθυμούν να ζουν, διατηρώντας έτσι την ακεραιότητά της.

Με πληροφορίες από: Topontiki