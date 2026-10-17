Η ταινία «La Bola Negra» έρχεται σε κινηματογράφους και Netflix, διεκδικεί Όσκαρ

Μια νέα κινηματογραφική παραγωγή, το ιστορικό δράμα «La Bola Negra», αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στην πλατφόρμα του Netflix τις προσεχείς ημέρες. Η ταινία, σε σκηνοθεσία των Javier Calvo και Javier Ambrossi, έχει ήδη αποσπάσει πλήθος βραβείων σε διεθνή φεστιβάλ και θεωρείται ισχυρός αντίπαλος για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, απειλώντας το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, την «Οδύσσεια».

Η πορεία προς την οσκαρική διεκδίκηση

Ενώ η «Οδύσσεια» κυριάρχησε στο box office της χρονιάς, το «La Bola Negra», που σημαίνει «Η μαύρη μπάλα», έχει καταφέρει να σαρώσει τα βραβεία σε όλα τα φεστιβάλ στα οποία συμμετείχε. Αυτή η εντυπωσιακή πορεία ξεκίνησε με την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου το σκηνοθετικό δίδυμο των Javier Calvo και Javier Ambrossi τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας. Η αναγνώριση συνεχίστηκε και στο Φεστιβάλ του Τορόντο, όπου το φιλμ απέσπασε το βραβείο κοινού, επιβεβαιώνοντας την απήχησή του.

Στην Ισπανία, η ταινία σημειώνει ήδη εξαιρετική εισπρακτική επιτυχία, προσελκύοντας τόσο τους κριτικούς όσο και το ευρύ κοινό. Η επιτυχία αυτή, σε συνδυασμό με τις διεθνείς διακρίσεις, την καθιστά ένα από τα φαβορί για την κατηγορία καλύτερης ταινίας στα επερχόμενα Όσκαρ, δημιουργώντας προσδοκίες για μια δυνατή αναμέτρηση με την «Οδύσσεια».

Η πλοκή και οι θεματικές της

Το έργο εμπνέεται άμεσα από τον κόσμο του Λόρκα και συνθέτει ένα συγκινητικό πανόραμα που εξερευνά την καταπίεση, τη μνήμη και τη σεξουαλική ταυτότητα στην Ισπανία. Η αφήγηση καλύπτει ένα διάστημα σχεδόν ενός αιώνα, διατρέχοντας παράλληλα τρεις διαφορετικές εποχές, προκειμένου να ξεδιπλώσει την ιστορία της.

Η πρώτη χρονική περίοδος μας μεταφέρει στο 1937, εν μέσω του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όπου ο χαρακτήρας Sebastián έρχεται αντιμέτωπος με τα συναισθήματά του για έναν κρατούμενο τον οποίο φυλάει. Η δεύτερη ιστορία εκτυλίσσεται το 1932, με επίκεντρο τον νεαρό αστό Carlos, ο οποίος βιώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό λόγω φημών που αφορούν τη σεξουαλικότητά του. Τέλος, στο σύγχρονο 2017, ένας ιστορικός ονόματι Alberto ανακαλύπτει μια απροσδόκητη κληρονομιά από τον παππού του, γεγονός που τον οδηγεί σε μια διαδρομή αυτογνωσίας, ενώνoντας τα νήματα του παρελθόντος.

Το καστ και οι ερμηνείες

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Sebastián συναντάμε τον πρωτοεμφανιζόμενο Álvaro Lafuente Calvo, γνωστό και ως Guitarricadelafuente. Ο ηθοποιός προσφέρει μια καθηλωτική και ευάλωτη ερμηνεία, ενώ παράλληλα υπογράφει και μεγάλο μέρος του soundtrack της ταινίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην ατμόσφαιρά της.

Το καστ πλαισιώνουν ο Carlos González στον ρόλο του Alberto και η βετεράνος ηθοποιός Lola Dueñas. Διεθνή λάμψη προσθέτουν στην παραγωγή δύο καταξιωμένες ηθοποιοί, η Γκλεν Κλόουζ και η Πενέλοπε Κρουθ. Η Πενέλοπε Κρουθ, μάλιστα, έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις με ένα εκρηκτικό καμπαρέ νούμερο, το οποίο την φέρνει υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, ενισχύοντας περαιτέρω τις οσκαρικές φιλοδοξίες της ταινίας.

Κυκλοφορία σε κινηματογράφους και Netflix

Η ταινία ξεκίνησε ήδη από αυτή την εβδομάδα να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες ορισμένων χωρών, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να την παρακολουθήσει στη μεγάλη οθόνη. Για την Ελλάδα, η αναμονή θα είναι μικρότερη, καθώς η πρεμιέρα της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου, προσφέροντας στους θεατές την εμπειρία της.

Παράλληλα, το Netflix έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα διανομής του «La Bola Negra» για την πλατφόρμα του. Έτσι, η ταινία θα είναι διαθέσιμη για τους συνδρομητές του Netflix στις 2 Νοεμβρίου, παρέχοντας μια επιπλέον επιλογή προβολής για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν από την άνεση του σπιτιού τους. Πέρα από την τολμηρή θεματική της, η ταινία έχει κερδίσει διθυράμβους και για την αισθητική της, καθώς είναι γυρισμένη σε φιλμ 35mm, προσφέροντας εικόνες υψηλής ποιότητας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis