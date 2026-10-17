Ο LL Cool J αποκαλύπτει ότι εκτελεί ο ίδιος το μεγαλύτερο μέρος των επικίνδυνων σκηνών του

Ο LL Cool J, ο καταξιωμένος ράπερ και πρωταγωνιστής της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «NCIS: New York», έκανε πρόσφατα μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή του στις σκηνές δράσης. Ο 58χρονος βετεράνος καλλιτέχνης δήλωσε ότι εκτελεί ο ίδιος ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επικίνδυνων σκηνών που απαιτεί ο ρόλος του ως ειδικός πράκτορας Σαμ Χάνα. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο New York Comic Con, όπου μοιράστηκε λεπτομέρειες για την προσέγγισή του στην υποκριτική και τις σωματικές απαιτήσεις του ρόλου.

Η προσωπική συμμετοχή στις σκηνές δράσης

Ο LL Cool J, ο οποίος υποδύεται τον ειδικό πράκτορα Σαμ Χάνα, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν χρειάζεται πάντα τη συνδρομή κασκαντέρ για τις απαιτητικές σκηνές δράσης της σειράς «NCIS: New York». Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τις σωματικές προκλήσεις του ρόλου του, ο ηθοποιός τόνισε την προσωπική του δέσμευση.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του 80% ή ακόμα και του 90% των επικίνδυνων σκηνών. Παράλληλα, αναγνώρισε τη μακροχρόνια και σημαντική συμβολή του συνεργάτη του, Μπρέναν Ντάισον, ο οποίος είναι ο κασκαντέρ του. Στον Ντάισον αναθέτει ορισμένες από τις πιο ακραίες και επικίνδυνες δοκιμασίες που απαιτούνται για τα γυρίσματα.

Ο Μπρους Λι ως πρότυπο

Ο LL Cool J εξήγησε την φιλοσοφία του πίσω από την απόφασή του να εκτελεί ο ίδιος τις περισσότερες επικίνδυνες σκηνές. Αποκάλυψε ότι πρότυπό του αποτελεί ο θρυλικός Μπρους Λι.

Θαυμάζει τον Μπρους Λι για την επιμονή του στην τελειότητα και την προσπάθειά του να αποδίδει κάθε σκηνή όσο πιο αυθεντικά γίνεται. Αυτή η προσέγγιση στην υποκριτική και την εκτέλεση των σκηνών δράσης είναι κάτι που ο LL Cool J προσπαθεί να μιμηθεί στον δικό του ρόλο, επιδιώκοντας την ίδια αυθεντικότητα και αφοσίωση.

Η μακροχρόνια πορεία στον ρόλο και η σημασία της φυσικής κατάστασης

Ο LL Cool J ενσάρκωσε για πρώτη φορά τον χαρακτήρα του Σαμ Χάνα στην τηλεοπτική σειρά «NCIS: Los Angeles» το 2009, και έκτοτε παραμένει πιστός στον ρόλο για 17 ολόκληρα χρόνια. Η παρουσία του συνεχίζεται και στη νέα εκδοχή της σειράς, το «NCIS: New York», διατηρώντας την ίδια αφοσίωση στον χαρακτήρα.

Σε δηλώσεις που έκανε στο περιοδικό PEOPLE, ο ηθοποιός υπογράμμισε τη ζωτική σημασία της διατήρησης της άριστης φυσικής του κατάστασης. Η συστηματική και εντατική γυμναστική αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον ίδιο, καθώς είναι απαραίτητη για να μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις των σκηνών δράσης, οι οποίες αποτελούν αναπόφευκτο και κεντρικό κομμάτι του ρόλου του.

Διαχείριση της έντασης των γυρισμάτων

Με την πάροδο των ετών και την εμπειρία που έχει αποκτήσει, ο LL Cool J έχει εξοικειωθεί πλήρως με την ένταση που συνοδεύει τα γυρίσματα των σκηνών δράσης. Όπως σημείωσε, πλέον μπορεί να παραμένει ήρεμος ακόμα και μετά από ιδιαίτερα απαιτητικές σκηνές, κάτι που αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην επαγγελματική του πορεία.

Για να αποφορτίζεται από την πίεση και την ένταση, ο ηθοποιός επιλέγει μια συγκεκριμένη τακτική: στρέφει την προσοχή του στους ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Αυτή η προσέγγιση τον βοηθά να μην εστιάζει αποκλειστικά στον εαυτό του και να διαχειρίζεται καλύτερα τις συναισθηματικές και σωματικές απαιτήσεις του επαγγέλματός του, διατηρώντας την ψυχραιμία του.

Το μέλλον του Σαμ Χάνα

Σχετικά με το μέλλον του στον ρόλο του Σαμ Χάνα, ο LL Cool J εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει να τον ενσαρκώνει. Δήλωσε ότι θα παραμείνει στον ρόλο όσο αυτός παραμένει δημιουργικά ουσιαστικός για τον ίδιο και όσο το κοινό συνεχίζει να τον απολαμβάνει, δείχνοντας την εκτίμησή του για τον χαρακτήρα.

Ο ηθοποιός αναγνώρισε την μοναδική ευκαιρία που του δόθηκε: «Δεν έχουν πολλοί την ευκαιρία να αποκτήσουν έναν χαρακτήρα που γίνεται μέρος ενός μεγάλου τηλεοπτικού franchise», ανέφερε. Πρόσθεσε, τέλος, ότι προτιμά να αφήνει τα πράγματα να εξελίσσονται βήμα προς βήμα, χωρίς να κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια για τον χαρακτήρα, αλλά εστιάζοντας στο παρόν.

Με πληροφορίες από: Enikos