Η Χίλαρι Σουάνκ αποκαλύπτει τις επικρίσεις που δέχεται για την εγκυμοσύνη στα 52 της χρόνια

Η 52χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός ταινιών, Χίλαρι Σουάνκ, η οποία έχει βραβευτεί με δύο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, μίλησε ανοιχτά για τις επικρίσεις που δέχεται επειδή έμεινε έγκυος στην ηλικία της. Η ηθοποιός αναμένεται να γεννήσει τον Δεκέμβριο, ενώ υπογράμμισε ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν «έντονες επικρίσεις» όταν αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, σε αντίθεση με τους άνδρες.

Οι επικρίσεις για την ηλικία της μητρότητας

Η Χίλαρι Σουάνκ εξομολογήθηκε ότι δέχτηκε ιδιαίτερα σκληρά λόγια από μια γυναίκα, η οποία της είπε: «Πώς τολμάς; Είσαι πολύ μεγάλη, και δεν θα είσαι πια εδώ όταν τα παιδιά σου μεγαλώσουν». Αυτή η δήλωση άφησε έντονο αποτύπωμα στην ηθοποιό, καθώς η ίδια είχε βιώσει την απώλεια του πατέρα της σε νεαρή ηλικία.

Η βραβευμένη ηθοποιός τόνισε τη διπλή στάθμιση που υπάρχει στην κοινωνία, καθώς οι γυναίκες δέχονται έντονη κριτική για την απόφαση να αποκτήσουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, ένα φαινόμενο που δεν παρατηρείται στην περίπτωση των ανδρών. Η προσωπική της εμπειρία ανέδειξε ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα σχετικά με τις προσδοκίες και τις πιέσεις που ασκούνται στις γυναίκες.

Η συζήτηση στην εκπομπή της Ντρου Μπάριμορ

Μιλώντας στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», η Χίλαρι Σουάνκ αναφέρθηκε λεπτομερώς στις επικρίσεις που δέχεται. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι γυναίκες δέχονται έντονη κριτική επειδή αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ οι άνδρες όχι – κάτι που έχει ενδιαφέρον».

Η Ντρου Μπάριμορ, ως οικοδέσποινα της εκπομπής, συμφώνησε με την άποψη της Σουάνκ, προσθέτοντας: «Είναι όντως παράξενο. Οι άνδρες αποκτούν παιδιά ακόμα και στα 80 τους. Και αυτό δεν είναι ευφημισμός, ούτε αστείο». Η Μπάριμορ συμπλήρωσε πως «Αποκτάς παιδιά όταν είσαι στα 40 σου και κάποιοι δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό», υπογραμμίζοντας την κοινή αυτή εμπειρία πολλών γυναικών.

Η προσωπική της απάντηση και η απώλεια του πατέρα της

Η Χίλαρι Σουάνκ εξομολογήθηκε ότι ταυτίστηκε με την ιστορία της γυναίκας που την επέκρινε, καθώς ο δικός της πατέρας, Στίβεν Σουάνγκ, έφυγε από τη ζωή το 2021. «Ήταν ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους στον κόσμο, γι’ αυτό και με άγγιξε τόσο πολύ αυτή η ιστορία», δήλωσε η ηθοποιός.

Απαντώντας στην κριτική, η Σουάνκ εξέφρασε τη δική της φιλοσοφία: «Και σκέφτηκα, από την πλευρά μου, ότι θα προτιμούσα να γεννηθώ, να έχω αυτό το άτομο που ήταν το αγαπημένο μου πρόσωπο και να το ζήσω όλο αυτό, παρά να μην υπάρξω καθόλου. Οπότε, έτσι εξέλαβα τα λόγια της». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την προσωπική της οπτική γωνία απέναντι στη ζωή και την αξία της ύπαρξης, παρά τις πιθανές δυσκολίες.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης και η οικογενειακή της ζωή

Η ηθοποιός επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της. Κοινοποίησε ένα animation της οικογένειάς της, σε στυλ «φωτεινών γραμμών νέον», στο οποίο εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλιά. Στη δημοσίευση στο Instagram, έγραψε: «Πολλοί με ρωτούν ποιο είναι το επόμενο μου πρότζεκτ· αυτό εδώ κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο», αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα ευχάριστα νέα.

Η Χίλαρι Σουάνκ είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Φίλιπ Σνάιντερ από το 2018, έπειτα από μια σχέση δύο ετών. Το ζευγάρι έχει ήδη δίδυμα παιδιά, την Άγια και τον Οχμ, τα οποία είναι τριών ετών. Η οικογένειά τους πρόκειται να μεγαλώσει περαιτέρω με την επικείμενη γέννηση του νέου μέλους.

Οι προηγούμενες σχέσεις της ηθοποιού

Πριν από τον γάμο της με τον Φίλιπ Σνάιντερ, η Χίλαρι Σουάνκ είχε υπάρξει παντρεμένη με τον ηθοποιό Τσαντ Λόου. Ο γάμος τους διήρκεσε εννέα χρόνια, έως το 2006. Αυτή ήταν η πρώτη της μακροχρόνια σχέση που απασχόλησε τα φώτα της δημοσιότητας.

Επιπλέον, η ηθοποιός είχε αρραβωνιαστεί με τον επαγγελματία τενίστα, Ρούμπεν Τόρες, ο οποίος αργότερα έγινε χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Ωστόσο, η σχέση τους έληξε το 2016, πριν οδηγηθεί σε γάμο. Αυτές οι προηγούμενες σχέσεις αποτελούν μέρος της προσωπικής ιστορίας της Χίλαρι Σουάνκ.

Με πληροφορίες από: Topontiki