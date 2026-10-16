Ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» της ΕΡΤ για τη Eurovision 2027 θα γίνει στη Θεσσαλονίκη

Ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» της ΕΡΤ, ο οποίος θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη μεταφορά της μεγάλης μουσικής διοργάνωσης εκτός της πρωτεύουσας, με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή του κοινού. Το κοινό σε όλη την Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανά τις τρεις βραδιές του τελικού, καθώς θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης για τον εθνικό τελικό

Η ΕΡΤ έλαβε την απόφαση να μεταφέρει τον εθνικό τελικό «Sing for Greece» στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας έτσι τη βούλησή της να μοιράζεται τις μεγάλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές διοργανώσεις με ολόκληρη τη χώρα. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στο να φέρει τη μουσική πιο κοντά σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.

Η διοργάνωση του εθνικού τελικού στη συμπρωτεύουσα αποτελεί μέρος της στρατηγικής της δημόσιας τηλεόρασης για την αποκέντρωση σημαντικών γεγονότων. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η ευκαιρία σε ένα ευρύτερο κοινό να συμμετάσχει και να βιώσει από κοντά τη διαδικασία επιλογής του εκπροσώπου της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ενισχύοντας την πολιτιστική διασύνδεση.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως τόπου διεξαγωγής του «Sing for Greece» υπογραμμίζει την πρόθεση της ΕΡΤ να αναδείξει τις περιφερειακές πόλεις και να προσφέρει σε αυτές τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν κορυφαία τηλεοπτικά και μουσικά γεγονότα. Η πόλη θα υποδεχθεί την εκδήλωση τον Φεβρουάριο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων της όσο και επισκεπτών.

Η δομή του «Sing for Greece» και οι μεταδόσεις

Ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» θα εκτυλιχθεί σε τρεις ξεχωριστές βραδιές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Αυτή η δομή επιτρέπει μια σταδιακή διαδικασία επιλογής, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και στο κοινό να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη.

Κατά τη διάρκεια αυτών των βραδιών, θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η διαδικασία θα είναι διαφανής και θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μουσικό θέαμα, με στόχο την επιλογή της καλύτερης δυνατής συμμετοχής.

Όλες οι βραδιές της διοργάνωσης θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1, προσφέροντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ κοινό να παρακολουθήσει τις εξελίξεις από την άνεση του σπιτιού του. Παράλληλα, οι μεταδόσεις θα είναι διαθέσιμες και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε τηλεθεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθώς και σε όσους προτιμούν την online παρακολούθηση.

Ο στόχος της ανάδειξης της ελληνικής συμμετοχής

Ο κύριος στόχος του «Sing for Greece» είναι η ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό της Eurovision. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η ΕΡΤ επιδιώκει να επιλέξει την καλύτερη δυνατή συμμετοχή, η οποία θα εκφράσει το ελληνικό μουσικό ταλέντο και τη δημιουργικότητα στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή.

Η διοργάνωση, που θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο, αποτελεί μια σημαντική μουσική εκδήλωση, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον τόσο των καλλιτεχνών που θα διαγωνιστούν όσο και του κοινού που θα παρακολουθήσει τη διαδικασία. Η επιλογή του εκπροσώπου της χώρας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα είναι το επιστέγασμα των τριών βραδιών που θα φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη.

Η προσπάθεια της ΕΡΤ να φέρει τη μουσική πιο κοντά σε όλους τους Έλληνες, μέσω της μεταφοράς του τελικού στη Θεσσαλονίκη και της ζωντανής μετάδοσης σε ΕΡΤ1 και ERTFLIX, αναμένεται να ενισχύσει το ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό. Η επιλογή του τραγουδιού θα αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός για την ελληνική μουσική σκηνή και την εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Topontiki