Αγγελική Λάμπρη: «Όταν χώρισα δεν είχα δουλειά, έπρεπε να κάνω το σπίτι μου airbnb»

Η Αγγελική Λάμπρη, ηθοποιός που σπάνια παραχωρεί τηλεοπτικές συνεντεύξεις, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (15.10.26). Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, τη μητρότητα και τον χωρισμό της. Αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση της με την κόρη της, Ευτυχία, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετώπισε.

Η μητρότητα και η σχέση με την κόρη της

Η Αγγελική Λάμπρη περιέγραψε τη σχέση της με την κόρη της, Ευτυχία, τονίζοντας την επιλογή της να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της. Χαρακτήρισε τον εαυτό της ως μια χαλαρή μητέρα, σημειώνοντας ότι πολλές φορές οι ρόλοι αντιστρέφονται μεταξύ τους.

«Με την κόρη μου πολλές φορές αντιστρέφονται οι ρόλοι, πολλές φορές είμαι εγώ παιδί. Η κόρη μου μου λέει ότι είμαι μια χαλαρή μαμά», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. Η επιθυμία της να γίνει μητέρα υπήρχε από την εφηβεία της, καθώς όπως αποκάλυψε, έλεγε από τα 18 της ότι θα έκανε παιδί ακόμα και μόνη της.

Η «τσιγγάνικη ζωή» και οι μετακινήσεις

Μιλώντας για τον τρόπο ζωής της, η Αγγελική Λάμπρη εξέφρασε την αγάπη της για τις μετακινήσεις, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «τσιγγάνα». «Νιώθω τσιγγάνα, μου αρέσει η τσιγγάνικη ζωή και είναι και η δουλειά μας γιατί είμαστε με βαλίτσα για περιοδείες», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, αποκάλυψε ότι έπαιρνε την κόρη της μαζί στις περιοδείες, αλλάζοντας συνέχεια ξενοδοχεία, κάτι που άρεσε πολύ στην Ευτυχία. Αυτή η συνθήκη, όπως εξήγησε, ήταν μέρος της ζωής τους, καθώς η δουλειά της επιβάλλει συχνές μετακινήσεις.

Ο χωρισμός και οι οικονομικές δυσκολίες

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον χωρισμό της, εξηγώντας ότι η κόρη της ήταν πολύ μικρή όταν συνέβη. «Χώρισα όταν ήταν πολύ μικρή και την είχα εγώ κατά 99% μέχρι τότε και συνέχισα μαζί της», είπε. Μετά τον χωρισμό, βρέθηκε εκτός του επαγγελματικού χώρου, καθώς μεγάλωνε το παιδί και δεν υπήρχαν δουλειές.

Για να καταφέρει να ζήσει, προχώρησε σε μια ασυνήθιστη επιλογή: «Για να καταφέρω να ζήσω έκανα το σπίτι μου AirBnB γιατί είχε θέα την Ακρόπολη!». Η απόφαση αυτή προκάλεσε αρχικά τη δυσφορία της κόρης της, η οποία της έλεγε «μαμά μου λείπει το σπίτι μας, μου λείπει το δωμάτιό μου». Οι φίλοι της επίσης εξέφραζαν απορίες για το πώς το έκανε αυτό. Η Αγγελική Λάμπρη τόνισε ότι ήταν μια μόνη μητέρα χωρίς στήριξη και χρειαζόταν έσοδα για να ανταπεξέλθει.

Σχέσεις, ανεξαρτησία και μελλοντικές σκέψεις

Σχετικά με τις σχέσεις, η ηθοποιός σχολίασε την αντίδραση των ανδρών απέναντι στις δυναμικές και ανεξάρτητες γυναίκες. «Οι άντρες θαυμάζουν μια δυναμική, ανεξάρτητη γυναίκα και μετά δεν το αντέχουν ή θα πρέπει να είναι και οι ίδιοι δυναμικοί και ανεξάρτητοι», δήλωσε.

Παρά τις δυσκολίες, η Αγγελική Λάμπρη υπογράμμισε την αγάπη και την παρουσία ως τα μόνα που χρειάζονται τα παιδιά, αναφέροντας ότι ένα παιδί μπορεί να έχει έναν γονέα, δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Ξεκαθάρισε, επίσης, πως υπάρχει πάντα χώρος για έναν νέο σύντροφο στη ζωή της, ενώ αποκάλυψε ότι η κόρη της είχε ζητήσει να υιοθετήσουν ένα παιδάκι.

Η αφοσίωση στην ανατροφή της κόρης

Η Αγγελική Λάμπρη στάθηκε στην απόφασή της να αφιερωθεί πλήρως στην ανατροφή της Ευτυχίας, ακόμα και σε μια περίοδο που τα επαγγελματικά της δεν πήγαιναν καλά. «Το έκανα μόνη μου. Ήθελα πολύ να κάνω παιδί. Τότε πήγαινε η δουλειά κατά διαόλου», δήλωσε.

Τόνισε ότι η κόρη της δεν μεγάλωσε με νταντάδες, αλλά αποκλειστικά με εκείνη, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή της στον ρόλο της μητέρας, παρά τις όποιες προσωπικές ή επαγγελματικές προκλήσεις αντιμετώπισε.

Με πληροφορίες από: Newsit