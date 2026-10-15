Η Ιουλία Καλλιμάνη βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της, καθώς τόσο η επαγγελματική της πορεία όσο και η προσωπική της ζωή εξελίσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια πρόσφατα παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Μιχάλη Τουρατζίδη, στη Θεσσαλονίκη, σε μία τελετή που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Περίπου έναν μήνα μετά το χαρμόσυνο γεγονός, η Ιουλία Καλλιμάνη έδωσε την πρώτη της συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε στην επιθυμία της να κρατά την προσωπική της ζωή ιδιωτική, αλλά και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας.

Ο γάμος στη Θεσσαλονίκη και η επιθυμία για ιδιωτικότητα

Η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης παντρεύτηκαν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Η θρησκευτική τελετή έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, αντανακλώντας την επιθυμία του ζευγαριού να διατηρήσει την ιδιωτικότητά του σε αυτή την προσωπική στιγμή.

Περίπου έναν μήνα μετά τον γάμο της, η τραγουδίστρια παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο και το Cosmoradio. Ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε προβλήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Super Κατερίνα», φέρνοντας στο φως τις πρώτες της δηλώσεις μετά το γεγονός.

Οι δηλώσεις για την προσωπική της ζωή και την είδηση του γάμου

Στην αρχή της συνέντευξής της, η Ιουλία Καλλιμάνη ξεκαθάρισε ότι δεν της αρέσει να μιλάει για τα προσωπικά της ζητήματα. Η ίδια εξέφρασε την απορία της για το πώς διέρρευσε η είδηση του γάμου της στο φως της δημοσιότητας, δεδομένης της επιθυμίας της για ιδιωτικότητα.

«Μια χαρά προστατεύεις τη ζωή σου. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, όπως και ο Μιχάλης, δεν θέλουμε να βγάζουμε την προσωπική μας ζωή. Δεν ήθελα καθόλου. Δεν ξέρω καν πώς βγήκε (σ.σ. η είδηση του γάμου μου). Δεν σου κρύβω ότι δεν θέλω, ρε παιδί μου, καθόλου. Δεν θέλω να μιλάω για τη ζωή μου. Θεωρώ ότι δεν αφορά κανέναν. Είμαι ευτυχισμένη, είμαι καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ιουλία Καλλιμάνη, υπογραμμίζοντας την προτίμησή της να κρατά την ευτυχία της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η αντίδραση στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δήλωσε ότι δεν τον γνώριζε πάρα πολύ καλά προσωπικά, αν και είχαν γνωριστεί κάποιες φορές στο παρελθόν.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε την αντίδρασή της όταν έμαθε την είδηση: «Κοίτα, εγώ τον άνθρωπο δεν τον γνώριζα πάρα πολύ καλά. Είχαμε γνωριστεί στο παρελθόν κάποιες φορές. Θυμάμαι που ανέβηκε ο Μιχάλης και μου το είπε και έπαθα σοκ. Λέω δεν μπορεί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αφού το σκέφτομαι τώρα και στεναχωριέμαι τόσο πολύ γιατί λέω ένας τόσο νέος άνθρωπος. Είχε πολλά να δώσει ακόμα ο Γιώργος», εξέφρασε η Ιουλία Καλλιμάνη, φανερώνοντας τη θλίψη της για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου.

Το σχόλιο για τη φημολογούμενη ρήξη Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα

Παράλληλα, η Ιουλία Καλλιμάνη σχολίασε και τη φημολογούμενη ρήξη ανάμεσα σε δύο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού, την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Εξέφρασε τη στεναχώρια της για την κατάσταση, καθώς θαυμάζει και τους δύο καλλιτέχνες εξίσου.

«Είναι στενάχωρο γιατί είναι δύο άνθρωποι που τους θαυμάζω πάρα πολύ και τους δύο το ίδιο. Και εύχομαι να τα βρούνε, να μονιάσουν ξανά. Και αν δεν λέει η Άννα τα τραγούδια της και τα τραγούδια του Νίκου, ποιος θα τα λέει; Εγώ ας πούμε; Οκ, θα τα πω κι εγώ. Δεν είναι το ίδιο, αγάπη μου. Εύχομαι να μην ισχύει όλο αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά η Ιουλία Καλλιμάνη, εκφράζοντας την ελπίδα της για συμφιλίωση και την ανησυχία της για το μέλλον των τραγουδιών τους.

Με πληροφορίες από: Newsit