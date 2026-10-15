Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ζήτησε από τον Σαμ Μέντες να διορθώσει το ύψος του στις ταινίες των Beatles

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έχει εκφράσει την ανησυχία του σχετικά με τον τρόπο που θα παρουσιαστεί το ύψος του στις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες για τους Beatles. Παρά τη στήριξή του στο εγχείρημα και την παραχώρηση των πλήρων μουσικών δικαιωμάτων, ο θρυλικός τραγουδοποιός παραδέχτηκε ότι τον απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα.

Η βιογραφική σειρά τεσσάρων ταινιών, σε σκηνοθεσία του Σαμ Μέντες, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2028. Κάθε ταινία θα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα εμβληματικά μέλη του βρετανικού συγκροτήματος.

Η επερχόμενη βιογραφική σειρά

Η βιογραφική σειρά του Σαμ Μέντες για τους Beatles έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2028. Το εγχείρημα περιλαμβάνει τέσσερις ταινίες, με την κάθε μία να εστιάζει στην ιστορία ενός μέλους του συγκροτήματος.

Στους βασικούς ρόλους θα πρωταγωνιστήσουν οι Πολ Μέσκαλ, Χάρις Ντίκινσον, Τζόζεφ Κουίν και Μπάρι Κιόγκαν. Οι ηθοποιοί αυτοί θα υποδυθούν αντίστοιχα τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ. Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έχει ήδη εκφράσει τη στήριξή του στην παραγωγή, παραχωρώντας τα πλήρη μουσικά δικαιώματα για τις ταινίες.

Η ανησυχία για το ύψος του ΜακΚάρτνεϊ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος έχει ύψος περίπου 1,80 μ., αποκάλυψε την ανησυχία του κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ. Όπως ανέφερε, παρόλο που είχε το ίδιο ύψος με τον Τζον Λένον και τον Τζορτζ Χάρισον –με τον Ρίνγκο Σταρ να είναι ελαφρώς πιο κοντός– σε αρκετές διασκευές της ιστορίας του συγκροτήματος έχει παρουσιαστεί ως πιο κοντός από τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας.

Αυτή η ιστορική ανακρίβεια φαίνεται να τον απασχολεί και για την επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά. Ο θρυλικός τραγουδοποιός θέλει να διασφαλίσει ότι οι αναλογίες των μελών θα αποδοθούν με ακρίβεια στις ταινίες του Σαμ Μέντες.

Οι αναλογίες των ηθοποιών

Ο ΜακΚάρτνεϊ επισήμανε στην Έιμι Πόλερ ότι ο Πολ Μέσκαλ, ο οποίος θα τον υποδυθεί, είναι πιο μικροκαμωμένος σε σχέση με τον Χάρις Ντίκινσον, που ενσαρκώνει τον Τζον Λένον. Συγκεκριμένα, ο Μέσκαλ έχει ύψος 1,80 μ., ενώ ο Ντίκινσον φτάνει τα 1,87 μ.

Ο ΜακΚάρτνεϊ δήλωσε ότι είχε ήδη επικοινωνήσει με τον σκηνοθέτη Σαμ Μέντες για το θέμα, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Σαμ, έχω μόνο ένα πράγμα να σου πω. Ο Πολ είναι λίγο πιο μικροκαμωμένος». Ο ίδιος ο ΜακΚάρτνεϊ σχολίασε με χιούμορ: «Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Σαμ».

Το περιστατικό με τη φωτογραφία από τα γυρίσματα

Ο Σαμ Μέντες είχε στείλει στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ μια φωτογραφία από τα γυρίσματα, την ημέρα που οι τέσσερις ηθοποιοί διέσχιζαν το Abbey Road, αναπαριστώντας το εμβληματικό εξώφυλλο του δίσκου των Beatles. Ο ΜακΚάρτνεϊ παρατήρησε αμέσως ότι «ο χαρακτήρας του Πολ είναι αισθητά πιο κοντός» στην εικόνα.

Η Έιμι Πόλερ πρόσθεσε με χιούμορ ότι «δεν μπορείς να βάλεις πατάκια αύξησης ύψους σε γυμνά πόδια», αναφερόμενη στην αναπαράσταση της διάσημης σκηνής. Ο άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, γελώντας, αποκάλυψε ότι έστειλε μήνυμα στον Μέντες λέγοντας: «Σαμ, είναι πιο μικρόσωμος. Μην το κάνεις αυτό».

Με πληροφορίες από: Topontiki