Ο Μάθιου ΜακΚόναχι απομονώθηκε στην έρημο για να διαβάσει αρνητικές κριτικές 20 ετών

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας ηθοποιός με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας μπροστά από τις κάμερες και πρωταγωνιστής σε πολλές επιτυχημένες ταινίες, αποφάσισε να αντιμετωπίσει τις αρνητικές κριτικές που τον συνόδευαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συγκέντρωσε όσα είχαν γραφτεί για εκείνον και τις ταινίες του τα τελευταία 20 χρόνια και απομονώθηκε στην έρημο για να τα διαβάσει. Η διαδικασία αυτή διήρκεσε δύο ημέρες και, όπως ο ίδιος δήλωσε, τον βοήθησε να δει τα πράγματα διαφορετικά.

Η απόφαση για την απομόνωση και η συγκέντρωση των κριτικών

Παρά την αναγνωρισμένη του αξία και την επιτυχημένη του πορεία στον κινηματογράφο, ο Μάθιου ΜακΚόναχι δεν έλαβε μόνο επαίνους κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Υπήρξαν και αρνητικές κριτικές, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, μπορούν να οδηγήσουν σε αμφισβήτηση του εαυτού, ακόμα και για έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη. Ο 56χρονος ηθοποιός επέλεξε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να διαχειριστεί αυτή την πτυχή της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, ο ΜακΚόναχι προχώρησε στη συγκέντρωση όλων των αρνητικών σχολίων και κριτικών που είχαν δημοσιευθεί για τον ίδιο και τις κινηματογραφικές του δουλειές κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών. Στη συνέχεια, αποφάσισε να αποσυρθεί σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, επιλέγοντας την έρημο, προκειμένου να αφοσιωθεί στην ανάγνωση αυτού του εκτενούς υλικού. Η εμπειρία αυτή, όπως περιέγραψε, δεν ήταν καθόλου εύκολη, αλλά αποτελούσε ένα προσωπικό πείραμα.

Η εμπειρία της ανάγνωσης και η διάρκεια

Ο ηθοποιός πέρασε συνολικά δύο ημέρες διαβάζοντας το σύνολο των αρνητικών κριτικών που είχε συλλέξει. Αυτή η διαδικασία της απομόνωσης και της εστίασης στα αρνητικά σχόλια ήταν μια συνειδητή επιλογή του Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος θέλησε να αντιμετωπίσει κατάματα την κριτική που είχε δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Η πράξη αυτή αποτελεί μια σπάνια προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης της δημόσιας εικόνας και της επαγγελματικής κριτικής.

Η απόφαση να αφιερώσει τόσο χρόνο σε κάτι που πολλοί θα απέφευγαν, υπογραμμίζει την πρόθεσή του να κατανοήσει πλήρως την οπτική των επικριτών του. Ο ίδιος ομολόγησε ότι η εμπειρία αυτή ήταν δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα και αποκαλυπτική, προσφέροντάς του μια νέα προοπτική για την καριέρα και την προσωπική του εξέλιξη.

Η συζήτηση στο podcast «Build or Break»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι μοιράστηκε αυτή την προσωπική του εμπειρία στο podcast με τίτλο «Build or Break». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, συνομίλησε με τον Ντάνιελ Λούμπετσκι, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας σνακ Kind. Ο Λούμπετσκι έθεσε στον ηθοποιό ένα κεντρικό ερώτημα σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κριτική και πώς καταφέρνει να μην αφήνει τα αρνητικά σχόλια να επηρεάσουν την αυτοεκτίμησή του.

Η απάντηση του ΜακΚόναχι στο ερώτημα του Ντάνιελ Λούμπετσκι βασίστηκε ακριβώς σε αυτό το προσωπικό πείραμα της ανάγνωσης των κριτικών στην έρημο. Ο ηθοποιός περιέγραψε λεπτομερώς την πρωτοβουλία του, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την ασυνήθιστη ενέργεια και τα συμπεράσματα που αποκόμισε από αυτήν.

Το αποτέλεσμα του προσωπικού πειράματος

Όπως αποδείχθηκε, το πείραμα του Μάθιου ΜακΚόναχι τον βοήθησε να δει τα πράγματα από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. Η αντιμετώπιση των αρνητικών κριτικών με αυτόν τον άμεσο και απομονωμένο τρόπο του επέτρεψε να επεξεργαστεί τα σχόλια χωρίς εξωτερικές παρεμβολές, οδηγώντας τον σε μια νέα κατανόηση της κατάστασης. Αυτή η προσέγγιση τον βοήθησε να διαχειριστεί την κριτική με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο.

Η εμπειρία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, του προσέφερε μια ευκαιρία για ενδοσκόπηση και αναθεώρηση, επιτρέποντάς του να συνεχίσει την πορεία του με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σαφήνεια. Η μέθοδος που επέλεξε ο ΜακΚόναχι αποτελεί ένα παράδειγμα του πώς ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει τη δημόσια κριτική με έναν προσωπικό και μοναδικό τρόπο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta