Η Μπέτυ Βαλάση, μία από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών. Η είδηση του θανάτου της, που έγινε γνωστή την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, βύθισε σε θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο. Η ηθοποιός, που αγαπήθηκε από το κοινό και τους συναδέλφους της, ήταν γνωστή κυρίως για τον εμβληματικό ρόλο της «Λωξάντρας».

Η ανακοίνωση του θανάτου της

Ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας ήταν αυτός που γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου της Μπέτυς Βαλάση μέσω ανάρτησης στο Instagram. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε στη Βουλή για το φευγιό της «αγαπημένης αγωνίστριας» και «σπουδαίας ηθοποιού».

Στο μήνυμά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας τόνισε ότι η Μπέτυ Βαλάση σημάδεψε τον πολιτισμό με τις ερμηνείες της, τους αγώνες της για τη δημοκρατία, τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό και τη συνδικαλιστική της δράση. Την χαρακτήρισε «ανεπανάληπτη» και «θρυλική κυρά Λωξάντρα», ενώ αναφέρθηκε στην αγαπημένη της συνοδοιπορία με τον αξέχαστο Τίτο Βανδή.

Η ζωή της «Λωξάντρας»

Η Μπέτυ Βαλάση, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Δέσποινα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιανουαρίου 1937. Ήταν κόρη προσφύγων από τη Μικρά Ασία, με τον μεγαλύτερο αδελφό του πατέρα της να έχει σφαγιαστεί από τους Τούρκους το 1922.

Τα παιδικά της χρόνια σημαδεύτηκαν από τον χωρισμό των γονιών της. Ο πατέρας της παρέμεινε στην Κατερίνη, όπου ίδρυσε μονάδα παραγωγής καπνών, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση από τη Μικρά Ασία. Η μητέρα της μετακόμισε στην Αθήνα, με τη Μπέτυ Βαλάση να ταξιδεύει συχνά με τρένο μεταξύ των δύο πόλεων για να βλέπει και τους δύο γονείς της.

Η καλλιτεχνική της πορεία

Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρισμένες και ταλαντούχες ηθοποιούς, με μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση έγινε το 1961, στο θέατρο Καλουτά, στην παράσταση «Οδύσσεια» του Μανώλη Σκουλούδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με σημαντικές μορφές του ελληνικού θεάτρου, όπως ο Κάρολος Κουν και η Μαίρη Αρώνη.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους ανθρώπους της τέχνης και συνεργάστηκε με καταξιωμένους συναδέλφους. Η ίδια είχε αναφέρει ότι από μικρή ηλικία ένιωθε πως είχε λάβει ένα πολύτιμο δώρο, την αγάπη του κόσμου, ενώ θήτευσε στο πλευρό των μεγαλύτερων Ελλήνων ηθοποιών και σκηνοθετών.

Ο ρόλος που την καθιέρωσε

Ο ρόλος της «Λωξάντρας» στην ιστορική σειρά της ΕΡΤ ήταν αυτός που την έκανε ευρέως γνωστή στο πανελλήνιο και έγινε κομμάτι της συλλογικής μνήμης. Η ηθοποιός διεκδίκησε προσωπικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ζητώντας συνάντηση με την παραγωγό Ελβίρα Ράλλη για να εκφράσει την επιθυμία της να ενσαρκώσει τη θρυλική Πολίτισσα.

Αρχικά, η παραγωγός εξέφρασε επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι η Βαλάση διέθετε περισσότερη φινέτσα από όση ταίριαζε σε μια λαϊκή γυναίκα. Ωστόσο, η ηθοποιός επέμεινε, υποστηρίζοντας την ικανότητά της να ενσαρκώνει διαφορετικούς χαρακτήρες με πειστικότητα. Τελικά, ο ρόλος της δόθηκε, και η σειρά, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Γρηγορίου και μουσική Ελένης Καραΐνδρου, έκανε πρεμιέρα στις 19 Ιανουαρίου 1980, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της σε 30 επεισόδια. Μέσα από αυτή τη σειρά, η Μπέτυ Βαλάση αναβίωσε έναν ολόκληρο κόσμο, συνδέοντας τον χαρακτήρα με τις μνήμες του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, και ο ρόλος της ταίριαξε «γάντι» λόγω της μικρασιατικής καταγωγής της οικογένειάς της.

Φιλοξενία στο «Σπίτι του Αγωνιστή»

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπέτυ Βαλάση φιλοξενήθηκε στο «Σπίτι του Αγωνιστή». Αυτή η δομή εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση σε ανθρώπους που φροντίζει, περιθάλποντας αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας χαρακτήρισε τον θάνατό της «πλήγμα για τον πολιτισμό μας» και έκλεισε το μήνυμά του αναφέροντας ότι όλοι την αποχαιρετούν «με σεβασμό και αγάπη».

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis