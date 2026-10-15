Ο Στάθης Σχίζας συνεχίζει την κόντρα με τον Γιώργο Λιάγκα: «Αδιάφορος, δεν πάω ούτε νεκρός στην εκπομπή του»

Ο Στάθης Σχίζας, πρώην νικητής του Survivor, επανήλθε με νέες δηλώσεις το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026, αναφερόμενος στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε εκείνον και τον Γιώργο Λιάγκα. Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο Σχίζας τοποθετήθηκε εκ νέου για την αρχική του δήλωση σχετικά με το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, η οποία είχε προκαλέσει την αντίδραση του γνωστού παρουσιαστή και την έναρξη της μεταξύ τους διαμάχης.

Η αρχή της διαμάχης

Η κόντρα μεταξύ του Στάθη Σχίζα και του Γιώργου Λιάγκα ξεκίνησε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, όταν ο πρώην παίκτης του reality είχε σχολιάσει τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου κατά τη διάρκεια του Survivor. Ο Σχίζας είχε δηλώσει τότε «Χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις», αναφερόμενος στην κίνηση του τραυματία να κινηθεί νομικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Φλώρος είχε καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας παραγωγής, Ατζούν Μίντια, στα δικαστήρια της Φλόριντα. Η δήλωση του Στάθη Σχίζα προκάλεσε την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος τον αποκάλεσε «ηλίθιο». Ο παρουσιαστής ανακάλεσε την εν λόγω δήλωση λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο η διαμάχη είχε ήδη ξεκινήσει.

Νέες δηλώσεις και αιχμές

Στις πρόσφατες δηλώσεις του, ο Στάθης Σχίζας εξέφρασε την άποψη ότι αν η δική του δήλωση ήταν απαράδεκτη μία φορά, αυτή του Γιώργου Λιάγκα ήταν «ακόμα χειρότερη». Χαρακτήρισε «αστείο» το γεγονός ότι το 2026 εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις στον τηλεοπτικό αέρα, πόσο μάλλον όταν δικαιολογούνται από έμπειρους παρουσιαστές με πολυετή διαδρομή στον χώρο.

Ο Σχίζας τόνισε ότι ο Γιώργος Λιάγκας του είναι «παντελώς αδιάφορος» και ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με ενδεχόμενη εμφάνιση στην εκπομπή του. «Ούτε νεκρός δεν πάω στην εκπομπή του. Πας καλά; Για να μην πω τίποτα άλλο. Ούτε απ’ έξω», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται καν να περάσει απ' έξω.

Αμοιβαία αισθήματα απαξίωσης

Ο πρώην νικητής του Survivor υπογράμμισε ότι τα αισθήματα απαξίωσης μεταξύ τους είναι αμοιβαία. «Δεν νομίζω ότι με θέλει, αλλά δεν τον θέλω κι εγώ. Να είναι αμοιβαία τα αισθήματά μας», ανέφερε αρχικά. Επανέλαβε τη θέση του λέγοντας: «Γνωρίζω ότι δεν επιθυμεί να με φιλοξενήσει, αλλά ούτε κι εγώ το επιθυμώ. Επομένως τα αισθήματα της απαξίωσης είναι απολύτως αμοιβαία».

Αυτή η τοποθέτηση δείχνει τη σταθερή του θέση απέναντι στην κόντρα που έχει αναπτυχθεί, διατηρώντας την απόσταση από τον παρουσιαστή και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Διευκρινίσεις για τη δήλωση περί «δαγκώματος χεριού»

Σχετικά με την επίμαχη δήλωση «χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις», ο Στάθης Σχίζας επανέλαβε ότι δεν αναφερόταν στον Σταύρο Φλώρο. Διευκρίνισε ότι η έκφραση αφορούσε σε «κάποιους παίκτες του παιχνιδιού οι οποίοι άμα τους πουν έλα αύριο στο παιχνίδι, θα πάνε τρέχοντα», εννοώντας παίκτες που εξέφρασαν δημόσια παράπονα για την παραγωγή του reality, ενώ είχαν ωφεληθεί σημαντικά από τη συμμετοχή τους.

Ο Σχίζας ανέφερε επίσης ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με τον Σταύρο Φλώρο και του εύχεται τα καλύτερα. Δήλωσε ότι δεν είχε λόγο να απολογηθεί για κάτι που δεν έχει κάνει, υποστηρίζοντας ότι «πιο πολύ ντόρος νομίζω ότι έγινε με τον συγκεκριμένο κύριο παρά με το κομμάτι αυτό», αναφερόμενος στη διαμάχη με τον Γιώργο Λιάγκα.

Το πλαίσιο των δηλώσεων

Ο Στάθης Σχίζας προέβη στις νέες αυτές δηλώσεις ενώ εργάζεται πυρετωδώς ενόψει των εγκαινίων του νέου καταστήματός του στο Κολωνάκι. Η επανέναρξη του θέματος από τον ίδιο, τρεις εβδομάδες μετά την αρχική του τοποθέτηση, δείχνει ότι η κόντρα παραμένει ενεργή και απασχολεί τον ίδιο.

Οι δηλώσεις του, όπως μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Happy Day», προσθέτουν ένα νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση μεταξύ του πρώην παίκτη του Survivor και του γνωστού τηλεοπτικού παρουσιαστή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis