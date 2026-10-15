Γιάννης Σαββιδάκης: «Υπάρχει μια ανάγκη του κόσμου να σε ταξινομεί, εγώ δεν σταμάτησα στα 90s»

Ο Γιάννης Σαββιδάκης, ένας καλλιτέχνης που συνδέθηκε άρρηκτα με τη μουσική σκηνή των 90s, συνεχίζει αδιάκοπα τη δημιουργική του πορεία, κοιτάζοντας πάντα μπροστά. Μέσα από μια πρόσφατη συζήτηση, ο τραγουδιστής ξεδιπλώνει πτυχές της καλλιτεχνικής του διαδρομής, μιλώντας για την αγάπη του για τη μουσική, τις νέες συνεργασίες και τα επερχόμενα επαγγελματικά του βήματα. Παρά την ταύτισή του με μια συγκεκριμένη δεκαετία, ο ίδιος δηλώνει πως δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί και να εξελίσσεται.

Η μουσική πορεία και η ταύτιση με τα 90s

Οι στίχοι των τραγουδιών του Γιάννη Σαββιδάκη, που μιλούσαν για αγκαλιές και βλέμματα που μάγευαν, έγιναν το soundtrack της ζωής πολλών ανθρώπων κατά τη δεκαετία του ’90. Τα κομμάτια του συνδέθηκαν με προσωπικές ιστορίες και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Ο ίδιος, αν και θα μπορούσε να έχει μια δεύτερη καλλιτεχνική πορεία στην τηλεόραση ως ηθοποιός, όπως φάνηκε από τον ρόλο του σμηνίτη «Τζιοβάνι Ντάλας», επέλεξε να παραμείνει δοσμένος στη μουσική.

Όπως ο ίδιος τονίζει, «υπάρχει μια ανάγκη του κόσμου να σε ταξινομεί, εγώ δεν σταμάτησα στα 90s». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αδιάκοπη προσπάθειά του να κοιτάζει μπροστά και να δημιουργεί διαρκώς, πέρα από τις ταμπέλες και τις χρονικές περιόδους με τις οποίες ενδεχομένως ταυτίστηκε το ευρύ κοινό.

Η «τελευταία αγκαλιά» και η συνεργασία με τον Γιώργο Κουβαρά

Μία από τις πιο πρόσφατες δημιουργίες του Γιάννη Σαββιδάκη είναι το νοσταλγικό χασάπικο τραγούδι με τίτλο «Η τελευταία αγκαλιά». Για την ερμηνεία του συγκεκριμένου κομματιού, ο καλλιτέχνης επέλεξε να το εμπιστευτεί στον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά, μια επιλογή που προκάλεσε εντύπωση. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε ένα βράδυ στο στούντιο, όπου ο Σαββιδάκης βρισκόταν με τον Γιώργο Μπουσούνη, μαέστρο στην «Παρέα».

Ο Γιάννης Σαββιδάκης αποκάλυψε ότι είχε παρακολουθήσει τον Γιώργο Κουβαρά στις εκπομπές του την πρώτη χρονιά και είχε εντυπωσιαστεί από τον τρόπο που τραγουδούσε. Τον περιέγραψε ως ανεπιδήτευτο, αισθαντικό και κανταδόρικο, χαρακτηριστικά που, όπως σημείωσε, είναι συχνά στους Επτανήσιους, δεδομένου ότι ο Κουβαράς κατάγεται από την Ιθάκη και οι κάτοικοι των Επτανήσων έχουν μια τάση προς την καντάδα και το ρομαντικό τραγούδι. Μετά την κρούση, ο Γιώργος Κουβαράς άκουσε το τραγούδι, του άρεσε πολύ, και αμέσως μπήκαν στο στούντιο για την ηχογράφηση. Το αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με τον Σαββιδάκη, μια ερμηνεία πολύ ωραία και διαφορετική από αυτή που θα έδινε ένας επαγγελματίας τραγουδιστής.

Ο Γιάννης Σαββιδάκης επεσήμανε επίσης ότι δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες τραγουδιστές που μπορούν να αποδώσουν ένα τραγούδι με μοναδικό τρόπο. Υπάρχουν ηθοποιοί που έχουν τραγουδήσει τραγούδια αξεπέραστα, ενώ μπορεί κανείς να βρει και έναν άνθρωπο στον δρόμο που να τραγουδήσει φανταστικά, αρκεί να έχει ωραία φωνή, πάθος και αισθαντικότητα. Αυτή την περίοδο, ο Γιάννης Σαββιδάκης σκέφτεται να εμπιστευτεί τραγούδια του και σε άλλους καλλιτέχνες.

Θεατρική επιστροφή και μελλοντικά σχέδια

Πέρα από τις μουσικές του δραστηριότητες, ο Γιάννης Σαββιδάκης ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο θέατρο. Θα συμμετάσχει στην παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με την Έλντα Πανοπούλου. Αυτή η θεατρική συνεργασία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία, αναδεικνύοντας την πολυσχιδή του φύση.

Παράλληλα με τις θεατρικές του υποχρεώσεις, ο καλλιτέχνης σχεδιάζει τις επόμενες μουσικές του εμφανίσεις. Αυτές οι εμφανίσεις θα περιλαμβάνουν τραγούδια από το προσωπικό του ρεπερτόριο, τα οποία έχουν αγαπηθεί από το κοινό, αλλά και επιλεγμένα κομμάτια από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή, προσφέροντας μια ποικιλία στους ακροατές του.

Αναμνήσεις και σταθερές αξίες

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, ο Γιάννης Σαββιδάκης αναφέρθηκε σε θέματα που παραμένουν σταθερά μέσα του, παρά το πέρασμα του χρόνου. Συζητήθηκαν τα τραγούδια που εξακολουθούν να συγκινούν, οι συνεργασίες που λειτούργησαν ως «σχολείο» και άφησαν σημαντικές εμπειρίες, καθώς και οι αναμνήσεις από μια τηλεοπτική εποχή που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική ταυτότητα του Γιάννη Σαββιδάκη, ο οποίος συνεχίζει να δημιουργεί με το ίδιο πάθος και αφοσίωση.

Με πληροφορίες από: Reader