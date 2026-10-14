Πωλείται η έπαυλη της Μαρίας Μενούνος στο Ενσίνο

Η γνωστή Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια Μαρία Μενούνος έθεσε προς πώληση την πολυτελή έπαυλή της που βρίσκεται στο Ενσίνο της Καλιφόρνια. Η τιμή πώλησης ανέρχεται στα 6,995 εκατομμύρια δολάρια, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία για όσους αναζητούν μια κατοικία υψηλών προδιαγραφών. Η 48χρονη Μενούνος, μαζί με τον σύζυγό της Κέβιν Αντεργκάρο, έζησαν σε αυτό το κτήμα για δύο δεκαετίες, διαμορφώνοντάς το σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Η ιστορία του ακινήτου και η τοποθεσία του

Η έπαυλη, η οποία κατασκευάστηκε το 1938, αγοράστηκε από το ζευγάρι το 2005 έναντι 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν την αγορά, το ακίνητο ανακαινίστηκε εκτενώς, μετατρέποντάς το σε ένα σύγχρονο και πολυτελές καταφύγιο.

Σύμφωνα με την αγγελία πώλησης στην Berkshire Hathaway HomeServices California Properties, η κατοικία εκτείνεται σε 478 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε οικόπεδο στην περιζήτητη περιοχή «Ράντσο» του Ενσίνο. Η περιοχή αυτή είναι γνωστή για την ιδιωτικότητά της, καθώς το κτήμα προστατεύεται από ψηλούς φράχτες και πύλες.

Το συγκρότημα κτιρίων, το οποίο περιλαμβάνει και γήπεδο τένις, περιγράφεται ως «το απόλυτο καταφύγιο, όπου η πολυτέλεια υψηλών προδιαγραφών συνδυάζεται αρμονικά με την πρακτική οικογενειακή διαβίωση».

Πολυτέλεια και λειτουργικότητα

Η πολυτελής κατοικία έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί τόσο μεγάλες κοινωνικές συγκεντρώσεις όσο και να προσφέρει καθημερινή ευεξία, όπως αναφέρεται στην αγγελία που επικαλείται το MarketWatch. Διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και 5,5 μπάνια, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας μεγάλης οικογένειας ή φιλοξενουμένων.

Οι επισκέπτες, μπαίνοντας στο σπίτι, αντικρίζουν ένα δάπεδο με μοτίβο σκακιέρας και μια επιβλητική σκάλα που οδηγεί στους επάνω ορόφους. Το σαλόνι προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για χαλάρωση, με ένα ζεστό τζάκι και γαλλικές μπαλκονόπορτες που ανοίγουν σε έναν καταπράσινο κήπο με πλούσια βλάστηση.

Στον επάνω όροφο, δύο σκάλες οδηγούν στα υπνοδωμάτια και σε μια ευρύχωρη κύρια σουίτα. Η κατοικία διαθέτει επίσης μια ανακαινισμένη κουζίνα ενιαίας διαρρύθμισης, προσφέροντας σύγχρονες ανέσεις και λειτουργικότητα.

Η ξεχωριστή αίθουσα προβολής

Ένας από τους πιο ιδιαίτερους χώρους της έπαυλης είναι η ιδιωτική αίθουσα προβολής ταινιών, την οποία η Μαρία Μενούνος είχε παρουσιάσει το 2017. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τον συναισθηματικό της δεσμό με το ακίνητο όλα αυτά τα χρόνια, και η αίθουσα αυτή αποτελούσε ένα αγαπημένο της σημείο.

Η Μενούνος είχε αποκαλύψει τότε ότι αυτή η αίθουσα ήταν αρχικά ένας χώρος που λειτουργούσε ως αίθουσα διδασκαλίας. Το ζευγάρι τον μετέτρεψε σε ένα πολυτεχνές οικιακό σινεμά, εξοπλισμένο με 15 δερμάτινα ανακλινόμενα καθίσματα.

Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει επίσης κρεβάτια για ξεκούραση, καθώς και δικό του μπάνιο και ντους. Η αίθουσα προβολής έγινε το αγαπημένο καταφύγιο του ζεύγους, όπου περνούσαν συχνά ολόκληρα Σαββατοκύριακα βλέποντας ταινίες, σειρές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Η επαγγελματική πορεία της Μαρίας Μενούνος

Η Μαρία Μενούνος, σε ηλικία 48 ετών, δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στον χώρο των media. Η καριέρα της περιλαμβάνει παρουσία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ενώ διατηρεί και το δικό της podcast.

Η πώληση της έπαυλης σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την παρουσιάστρια, η οποία αποκαλούσε το συγκεκριμένο ακίνητο σπίτι της για το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής της πορείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta