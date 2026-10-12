Οι «Μπλε Ώρες» συνεχίζονται απόψε Δευτέρα (12/10) στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, φέρνοντας νέες ανατροπές και εντάσεις στην οικογένεια Αντωνιάδη. Ένα τραγικό γεγονός στη Σκιάθο έρχεται να ταράξει τις ισορροπίες, με μια δολοφονία να φέρνει στο προσκήνιο νέα δεδομένα και υποψίες. Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές, καθώς οι χαρακτήρες καλούνται να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Η σύγκρουση των αδελφών για την περιουσία

Ο Πέτρος και ο Άγγελος συγκρούονται και πάλι, αυτή τη φορά με αφορμή την εμφάνιση του τρίτου αδελφού τους. Ο Άγγελος, τον οποίο υποδύεται ο Βαγγέλης Κακουριώτης, υποδέχεται τον αδελφό του με ενθουσιασμό και τον καλεί σε γεύμα. Στο γεύμα αυτό θα είναι παρούσα και η Στέλλα, την οποία ενσαρκώνει η Νόνη Ιωαννίδου, η οποία νιώθει ευτυχισμένη από τη γνωριμία.

Αντίθετα, ο Πέτρος, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Ποιμενίδης, εκφράζει φόβους ότι ο νέος αδελφός θα διεκδικήσει μέρος της οικογενειακής περιουσίας. Αυτή η νέα διαμάχη προσθέτει ακόμα ένα επεισόδιο στην τεταμένη σχέση των δύο αδελφών, οι οποίοι φαίνεται να βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση.

Επιχειρηματικές κινήσεις και η εξαφάνιση της Έρικας

Παράλληλα, η Έρικα, με την Έλενα Σάββα στον ρόλο της, βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης μιας σημαντικής συμφωνίας με τον Σπύρο Νικολάου, τον οποίο υποδύεται ο Θανάσης Δρακόπουλος. Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Έρικα κάνει μια δελεαστική πρόταση στον Φίλιππο, τον οποίο υποδύεται ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

Ο Φίλιππος εξετάζει σοβαρά την πρόταση της Έρικας, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Ωστόσο, ένα προγραμματισμένο ραντεβού μεταξύ τους δεν πραγματοποιείται, καθώς η Έρικα δεν εμφανίζεται, δημιουργώντας ερωτηματικά για την απουσία της και προκαλώντας ανησυχία.

Η ανακάλυψη του πτώματος και η έναρξη των ερευνών

Η απουσία της Έρικας παίρνει δραματική τροπή όταν η Αγγελική, την οποία υποδύεται η Χαριτίνη Ηλιάδου, ανακαλύπτει το πτώμα της. Αυτή η τραγική εξέλιξη φέρνει μια νέα καταιγίδα στην οικογένεια Αντωνιάδη και αναστατώνει την τοπική κοινωνία της Σκιάθου, καθώς μια δολοφονία έρχεται να ταράξει την ηρεμία.

Την υπόθεση της δολοφονίας αναλαμβάνει ο Σταύρος, τον οποίο υποδύεται ο Πασχάλης Τσαρούχας. Λόγω ανωτέρας βίας, ο Σταύρος μεταβαίνει στη Σκιάθο για να διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες και να διαλευκάνει την υπόθεση, η οποία αναμένεται να κρύβει πολλές εκπλήξεις.

Παράλληλες εξελίξεις και προσωπικές σχέσεις

Στο μεταξύ, η Κορίνα, με τη Βάσια Παναγοπούλου στον ρόλο της, προβαίνει σε μια έξυπνη κίνηση με στόχο να εδραιώσει τη θέση της Ολυμπίας, την οποία υποδύεται η Έλενα Πιερίδου, μέσα στην εταιρεία. Αυτή η κίνηση αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες και τις δυναμικές εντός της επιχείρησης.

Η Μάρθα, με την Ελευθερία Κοντογιώργη, δείχνει ενθουσιασμό για το Πήλιο και συσφίγγει τις σχέσεις της με την Ελένη, την οποία υποδύεται η Βάνα Μπάρμπα, και την Εύα, την οποία ενσαρκώνει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Παράλληλα, ο Πέτρος, κρυφά από τον Άγγελο, διατηρεί το σπίτι που είχε με την Εύα, ένα μυστικό που μπορεί να αποκαλυφθεί ανά πάσα στιγμή.

Τέλος, ο Σταύρος υφίσταται τον καημό του Γιάννη, τον οποίο υποδύεται ο Πάνος Μπακανδρέας, σχετικά με τη Νίκη, την οποία ενσαρκώνει η Ευφροσύνη Κουτσουβέρη. Οι προσωπικές ιστορίες των χαρακτήρων πλέκονται με τις βασικές εξελίξεις, προσθέτοντας βάθος στην πλοκή του επεισοδίου.

Με πληροφορίες από: Reader