Παναγιώτης Καρδερίνης: Από τις ελιές της Λέσβου στα social media της Αθήνας

Ο Παναγιώτης Καρδερίνης, γνωστός και ως karderinos, μοιράστηκε πρόσφατα με την κάμερα του normal πίπολ τις εμπειρίες και τα βιώματά του, σκιαγραφώντας την πορεία του από τα παιδικά του χρόνια στη Λέσβο μέχρι την καθιέρωσή του στον χώρο των social media στην Αθήνα. Ο ίδιος ανήκει σε εκείνους τους ανθρώπους που γεμίζουν έναν χώρο με θετική ενέργεια, ενώ η προσωπικότητά του τον καθιστά αναγνωρίσιμο μέσα από τις γευστικές δοκιμές, τα ταξίδια και τις δημιουργίες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαδρομή του χαρακτηρίζεται από αυθορμητισμό και αποφάσεις που, αν και αρχικά χωρίς πλάνο, αποδείχθηκαν τελικά ευεργετικές.

Παιδικά χρόνια και τα πρώτα μεροκάματα στη Λέσβο

Ο Παναγιώτης Καρδερίνης μεγάλωσε στο νησί της Λέσβου, σε ένα περιβάλλον δίπλα στη φύση, τη θάλασσα και το βουνό. Όπως ο ίδιος θυμάται, τα εφηβικά του χρόνια στο νησί ήταν ιδιαίτερα ξέγνοιαστα και τα θυμάται με θετικό πρόσημο. Περιγράφει τη Λέσβο ως ένα νησί που συνδυάζει τα πάντα, προσφέροντας ωραία χρόνια μακριά από το άγχος των πόλεων, χωρίς κινητά τηλέφωνα.

Τα πρώτα του χρήματα, ως πιτσιρικάς, τα έβγαλε δουλεύοντας στα χωράφια, συγκεκριμένα στις ελιές του θείου του, όπου πήγαινε μαζί με τον ξάδερφό του, τον Σίμο. Παράλληλα, εργαζόταν και στην οικογενειακή επιχείρηση με ψάρια γρι-γρι, όπου κουβαλούσε τα τελάρα για να τα τοποθετήσει στην αποθήκη. Αυτές οι πρώτες εμπειρίες με την ελιά αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του oliverse, του δικού του brand με ελαιόλαδο από το νησί.

Η θητεία στον στρατό και η απόφαση για αλλαγή

Μετά την ολοκλήρωση των σχολικών του χρόνων, ο Παναγιώτης Καρδερίνης ακολούθησε μια πορεία στον στρατό, όπου υπηρέτησε ως μόνιμος για τέσσερα χρόνια. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, αυτή η περίοδος είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν για εκείνον. Ωστόσο, μετά από αυτά τα τέσσερα χρόνια, συνειδητοποίησε ότι η στρατιωτική ζωή δεν τον εξέφραζε και δεν ήταν κάτι που θα ήθελε να συνεχίσει.

Αυτή η διαπίστωση τον οδήγησε στην απόφαση να εγκαταλείψει τα πάντα, αφήνοντας πίσω του το νησί. Η επιλογή του να αποχωρήσει από τον στρατό και να αναζητήσει νέα μονοπάτια σηματοδότησε μια σημαντική στροφή στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Η μετάβαση στην Αθήνα χωρίς πλάνο

Η μετάβαση του Παναγιώτη Καρδερίνη στην Αθήνα έγινε σε ηλικία 22 ετών και χαρακτηρίστηκε από την πλήρη έλλειψη σχεδιασμού. Ο ίδιος δηλώνει ότι ήρθε στην πρωτεύουσα χωρίς να έχει τελειώσει κάποια σχολή, χωρίς να γνωρίζει κανέναν και χωρίς να έχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι ήθελε να κάνει ή τι ήταν η Αθήνα. Αυτή η αυθόρμητη απόφαση, παρόλο που δεν ήταν προδιαγεγραμμένη, λειτούργησε τελικά προς όφελός του.

Παρά την αρχική αβεβαιότητα, ο Παναγιώτης Καρδερίνης έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη αγάπη για την Αθήνα. Λατρεύει τις γειτονιές της πόλης και την ατμόσφαιρά της, ενώ η μη συμβατική του πορεία αποδεικνύει ότι ο αυθορμητισμός μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχημένα αποτελέσματα.

Η πορεία στον κόσμο των social media

Στην Αθήνα, ο Παναγιώτης Καρδερίνης εργάστηκε για εννέα χρόνια σε μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Εκεί, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τα social media, αρχικά ως internet specialist, κατά την περίοδο που άρχισαν να αναπτύσσονται τα κινητά 3G-4G και οι νέες τεχνολογίες. Εκπαιδεύτηκε σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος του άρεσε ιδιαίτερα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ανακάλυψε την αγάπη του για τα social media και άρχισε να τα μαθαίνει για προσωπική του χρήση. Σταδιακά, προέκυψε η ευκαιρία να αναλάβει τον πρώτο του πελάτη στον χώρο των social media, πριν καν το Instagram αποκτήσει τη σημερινή του μορφή. Έτσι, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία σε έναν τομέα που τότε μόλις άρχιζε να παίρνει υπόσταση στην Ελλάδα.

Προσωπικές πινελιές και χαρακτηριστικά

Πέρα από την επαγγελματική του πορεία, ο Παναγιώτης Καρδερίνης είναι ένας άνθρωπος που δεν διστάζει να αυτοσαρκάζεται και να μιλά ανοιχτά για τις ανασφάλειές του. Αυτή η ειλικρίνεια αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει.

Επίσης, ο ίδιος έχει μοιραστεί μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή, αναφέροντας ότι έχει λιποθυμήσει για τον Michael Jackson, γεγονός που υπογραμμίζει το πάθος του για τον καλλιτέχνη και προσθέτει μια ξεχωριστή πινελιά στην προσωπικότητά του.

Με πληροφορίες από: Reader