Η μυθιστορηματική σχέση Διονύση Χαριτόπουλου και Μαλβίνας Κάραλη μέσα από τις ερωτικές επιστολές τους

Η σχέση του Διονύση Χαριτόπουλου και της Μαλβίνας Κάραλη, που χαρακτηρίστηκε ως μυθιστορηματική, ξεδιπλώνεται μέσα από τις εκατοντάδες ερωτικές επιστολές που αντάλλαξαν. Οι δυο τους αξιώθηκαν να βιώσουν έναν δυνατό έρωτα, γεμάτο πάθος και συναισθήματα τόσο έντονα, που τους σημάδεψαν ανεξίτηλα διά βίου. Η Μαλβίνα Κάραλη είχε γράψει σε μία από αυτές τις επιστολές πως «Κι ό,τι αξίζει στον άνθρωπο είναι να ζήσει, έστω και μία φορά στη ζωή του, μια ιστορία της προκοπής».

Οι εκρηκτικές προσωπικότητες

Δεν θα μπορούσε εξάλλου να γίνει και διαφορετικά, καθώς επρόκειτο για εκρηκτικές και ιδιαίτερα πολύπλευρες προσωπικότητες και οι δύο. Αρκούσε μια μικρή φλόγα, μία και μοναδική συνάντηση, για να φουντώσει η φωτιά που θα τους έκαιγε από πάθος και όχι μόνον. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ένας Πειραιώτης μάγκας και πνευματώδης, συναντήθηκε με την σαρωτική, ασυμβίβαστη και ευφυέστατη Μαλβίνα Κάραλη.

Ήταν μαθηματικά αδύνατο να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλο, δεδομένων των χαρακτηριστικών τους. Και οι δύο ξεχώριζαν στον χώρο τους, γεγονός που αναμφισβήτητα ενισχύει την αυτοπεποίθηση, και δεν δίστασαν να κολυμπήσουν στο φλογερό ποτάμι ενός έρωτα που τους άλλαξε, τους μεταμόρφωσε, τους ανέβασε στους ουρανούς αλλά και τους πλήγωσε.

Η πρώτη επεισοδιακή συνάντηση

Ο ίδιος ο συγγραφέας, Διονύσης Χαριτόπουλος, είχε διηγηθεί την πρώτη τους επεισοδιακή συνάντηση σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Real News. Τότε, η Μαλβίνα Κάραλη ήταν αρθρογράφος στο περιοδικό «Γυναίκα» και είχε έρθει να του πάρει συνέντευξη.

Όπως περιέγραψε ο Χαριτόπουλος, εκείνη καθόταν στον καναπέ, ενώ εκείνος στο πάτωμα. Την κοιτούσε αχόρταγα και της άρεσε πάρα πολύ, καθώς ήταν υπέροχη γυναίκα. Θαύμαζε όλη την ώρα τα πόδια της και κάποια στιγμή, εντελώς αυθόρμητα, τη δάγκωσε στη γάμπα και την τράβηξε στο χαλί. Την πρώτη μέρα που συναντήθηκαν, η Μαλβίνα ήταν πάρα πολύ όμορφη, όπως είχε αναφέρει ο συγγραφέας.

Ένας έρωτας που σημάδεψε τη ζωή τους

Έτσι, επεισοδιακά και αναπάντεχα ξεκίνησε η κοινή διαδρομή δύο ανθρώπων. Για τον Διονύση Χαριτόπουλο, αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος του, ενώ για τη Μαλβίνα Κάραλη ήταν ο τρίτος και τελευταίος της ζωής της. Ο έρωτας τους ήταν τόσο έντονος που τους άλλαξε, τους μεταμόρφωσε και τους ανέβασε στους ουρανούς, αλλά ταυτόχρονα τους πλήγωσε.

Παρόλο που οι δρόμοι τους χώρισαν, ο Διονύσης Χαριτόπουλος παρέμεινε δίπλα στην ατίθαση Μαλβίνα, για την οποία ήταν διατεθειμένη να αλλάξει το επίθετό της, κατά τις δύσκολες ώρες της αρρώστιας της, μέχρι τις τελευταίες της στιγμές.

Το δώρο του μυθιστορήματος

Εκείνη την οδυνηρή περίοδο, λίγο πριν το πρόωρο τέλος της στα 50 της μόλις χρόνια, η Μαλβίνα Κάραλη πάντα ονειρευόταν να γίνει ηρωίδα μιας λογοτεχνικής ιστορίας. Τότε, ο Διονύσης Χαριτόπουλος αποφάσισε να της κάνει δώρο ένα μυθιστόρημα με πρωταγωνίστρια την ίδια.

Ένα απόγευμα, στο νοσοκομείο, της ανακοίνωσε πως θα έγραφε ένα βιβλίο για εκείνη, με βασικό υλικό τις αμέτρητες επιστολές που του είχε γράψει κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής. Της είπε χαρακτηριστικά: «Κανένας άντρας δεν αξιώθηκε να πάρει τέτοια γράμματα. Ό,τι αξίζει στο βιβλίο είναι αυτά».

Με πληροφορίες από: Topontiki