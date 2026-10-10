Η κιμ Καρντάσιαν στη Σιγκαπούρη για τον Λούις Χάμιλτον

Η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε το «παρών» στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, προσθέτοντας μια λαμπερή παρουσία από τον χώρο της ψυχαγωγίας στο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1. Η διάσημη προσωπικότητα βρέθηκε στη Marina Bay, με την επίσκεψή της να συνδέεται άμεσα με την υποστήριξή της στον Λούις Χάμιλτον. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής αγωνίζεται με τη Ferrari, και η Καρντάσιαν τον παρακολούθησε από κοντά.

Η παρουσία στη Marina Bay

Η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, ένα γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης. Η παρουσία της στη Marina Bay ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1. Η διάσημη προσωπικότητα της ψυχαγωγίας ταξίδεψε στη Σιγκαπούρη ειδικά για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις του αγώνα και να στηρίξει τον αγαπημένο της οδηγό.

Η επίσκεψή της στην ασιατική πόλη-κράτος επιβεβαίωσε την υποστήριξή της προς τον Λούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός οδηγός, ο οποίος είναι γνωστός για τις επιδόσεις του στην Formula 1, αγωνίζεται με την ομάδα της Ferrari. Η Καρντάσιαν παρακολούθησε τις προσπάθειες του Χάμιλτον, όντας παρούσα σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Προηγούμενες εμφανίσεις και δηλώσεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κιμ Καρντάσιαν παρακολουθεί από κοντά τον Λούις Χάμιλτον σε Grand Prix. Η διάσημη τηλεπερσόνα είχε βρεθεί και στο Μονακό, σε έναν προηγούμενο αγώνα της Formula 1. Σε εκείνη την περίσταση, ο Λούις Χάμιλτον είχε καταφέρει να τερματίσει στη δεύτερη θέση, μια επίδοση που είχε σχολιαστεί θετικά.

Μετά τον αγώνα στο Μονακό, ο Βρετανός οδηγός είχε αναφερθεί με θετικά λόγια στην παρουσία και την υποστήριξη που έλαβε. Είχε εκφράσει την εκτίμησή του τόσο για την Κιμ Καρντάσιαν όσο και για τους φίλους του που βρέθηκαν εκεί για να τον ενθαρρύνουν. Η στήριξη αυτή φαίνεται να είναι σημαντική για τον Χάμιλτον, καθώς την αναφέρει δημόσια.

Η σχέση τους στο προσκήνιο

Η παρουσία της Κιμ Καρντάσιαν στη Σιγκαπούρη αποτελεί ακόμη μία εμφάνισή της στο πλευρό του Λούις Χάμιλτον, ενισχύοντας την εικόνα της στενής τους σχέσης. Παρότι η σχέση τους έχει γίνει πλέον δημόσια, μέσα από πολλές κοινές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζευγάρι διατηρεί μια διακριτική στάση. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο που χειρίζονται τις δημόσιες εμφανίσεις και τις δηλώσεις τους.

Συγκεκριμένα, τόσο η Καρντάσιαν όσο και ο Χάμιλτον επιλέγουν να είναι διακριτικοί στις συνεντεύξεις τους, αποφεύγοντας να επεκταθούν σε λεπτομέρειες της προσωπικής τους ζωής. Αυτή η στάση δείχνει μια προσπάθεια να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους, παρά την αυξημένη δημοσιότητα που τους περιβάλλει λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους.

Στο γκαράζ της Ferrari

Μία από τις λεπτομέρειες που αναδείχθηκαν γύρω από την παρουσία της Κιμ Καρντάσιαν στη Σιγκαπούρη ήταν η εμφάνισή της στο γκαράζ της Ferrari. Η εικόνα της διάσημης προσωπικότητας στον χώρο της ομάδας του Λούις Χάμιλτον προσέλκυσε την προσοχή. Η παρουσία της στο γκαράζ της Ferrari κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Σιγκαπούρης υπογραμμίζει την άμεση επαφή της με το αγωνιστικό περιβάλλον και την υποστήριξή της στον οδηγό.

Η συγκεκριμένη στιγμή καταγράφηκε και αναφέρθηκε, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην ιστορία της επίσκεψής της. Το γεγονός ότι βρέθηκε στον χώρο της ομάδας υποδηλώνει την εγγύτητά της με τον Λούις Χάμιλτον και την ενεργή συμμετοχή της στην υποστήριξή του κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta