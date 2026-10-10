Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου: Η κοινή φωτογραφία και τα λόγια αγάπης επιβεβαιώνουν τη σχέση

Ο γνωστός ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου αποτελούν το νέο ζευγάρι της εγχώριας σόουμπιζ, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός προχώρησε σε μια άκρως τρυφερή ανάρτηση, δημοσιεύοντας την πρώτη τους κοινή φωτογραφία στο Instagram. Λίγη ώρα αργότερα, η Κατερίνα Νοτοπούλου απάντησε, επιβεβαιώνοντας και εκείνη δημόσια το ειδύλλιο που αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα.

Η δημόσια ανακοίνωση της σχέσης

Ο Πασχάλης Τσαρούχας επέλεξε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026 να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για την Κατερίνα Νοτοπούλου. Δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους, η οποία συνοδευόταν από μια λεζάντα γεμάτη συναισθήματα. Στο στιγμιότυπο, ο ηθοποιός και η βουλευτής κοιτάζονται τρυφερά, ενώ μια ανθοδέσμη φαίνεται να τους χωρίζει, την οποία ο Πασχάλης Τσαρούχας της προσφέρει, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Πασχάλης Τσαρούχας έγραψε χαρακτηριστικά και με έντονη συναισθηματική φόρτιση: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου». Αυτή η τρυφερή δήλωση αποτέλεσε την επίσημη αποκάλυψη της σχέσης τους, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού. Η Κατερίνα Νοτοπούλου, λίγο αργότερα, επιβεβαίωσε και αυτή τη σχέση, απαντώντας με τη φράση «όλα μαζί…».

Η παρουσία της Κατερίνας Νοτοπούλου στην πρεμιέρα

Η δημοσιοποίηση της σχέσης τους ήρθε λίγο μετά από μια δημόσια εκδήλωση στήριξης από την πλευρά της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία προμήνυε το ειδύλλιο. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, η βουλευτής βρέθηκε στο Θέατρο Βορείου Ελλάδος, δείχνοντας την υποστήριξή της στον ηθοποιό.

Εκεί παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης «Ζορμπάς», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πασχάλης Τσαρούχας. Η Κατερίνα Νοτοπούλου, αποθεώνοντας δημόσια τον ηθοποιό, έγραψε σε ένα story της, συνοδεύοντας τη φωτογραφία του συντρόφου της, τη φράση: «Συγκλονιστικός πάλι και πάντα», εκφράζοντας τον θαυμασμό της.

Διαφορετικοί επαγγελματικοί χώροι, κοινή πορεία

Ο Πασχάλης Τσαρούχας είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, με μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, έχοντας κερδίσει την αγάπη του κοινού. Από την άλλη πλευρά, η Κατερίνα Νοτοπούλου είναι μια δυναμική πολιτικός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο λόγω της πολιτικής της δράσης και της ενεργούς παρουσίας της στα κοινά.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο τους κινούνται σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και έχουν διακριτές δημόσιες παρουσίες, φαίνεται πως βρήκαν ο ένας στον άλλον τον ιδανικό σύντροφο. Η κοινή τους εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποπνέει ευτυχία, αγάπη και ηρεμία, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτας πολλές φορές δεν κολλάει σε επαγγελματικά στεγανά και μπορεί να ενώνει ανθρώπους από διαφορετικούς κόσμους.

Το παρελθόν του Πασχάλη Τσαρούχα

Ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει αποκτήσει δύο παιδιά από προηγούμενες σχέσεις του, τα οποία αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Τον γιο του, Αχιλλέα, τον απέκτησε από τον γάμο του με την επίσης αναγνωρίσιμη ηθοποιό Θεοφανία Παπαθωμά. Επιπλέον, έχει μια κόρη, την Αλεξάνδρα, η οποία προέρχεται από μια μεταγενέστερη σχέση του, συμπληρώνοντας την οικογενειακή του εικόνα.

Η προσωπική του ζωή, αν και κατά καιρούς έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας, δεν έχει επισκιάσει τη μακρά και αξιόλογη καλλιτεχνική του πορεία στον χώρο της υποκριτικής, όπου έχει αφήσει το δικό του στίγμα.

Η προσωπική μάχη της Κατερίνας Νοτοπούλου

Σε αντίθεση με τον δημόσιο χαρακτήρα της πολιτικής της δράσης, η Κατερίνα Νοτοπούλου αποφεύγει γενικά να αναφέρεται στα προσωπικά της ζητήματα, διατηρώντας μια διακριτική στάση. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για μια σοβαρή προσωπική μάχη που δίνει, μοιραζόμενη μια ευαίσθητη πτυχή της ζωής της.

Συγκεκριμένα, είχε εξομολογηθεί ότι πάσχει από ένα σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο έχει επηρεάσει σημαντικά την ακοή της. Όπως είχε αναφέρει η ίδια, πρακτικά δεν ακούει και χρειάζεται να διαβάζει τα χείλη των συνομιλητών της, γεγονός που την ανάγκασε να μάθει να προσαρμόζεται και να ζει με αυτή την αναπηρία, επιδεικνύοντας δύναμη και προσαρμοστικότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki