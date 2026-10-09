Το rotation των 13 παικτών του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία του στην Euroleague, διατηρώντας το απόλυτο των τεσσάρων νικών σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει πραγματοποιήσει επιβλητικές έως και εντυπωσιακές εμφανίσεις σε κάθε παιχνίδι, δείχνοντας απόλυτη κυριαρχία στο παρκέ.

Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού στην Euroleague

Η εξαιρετική πορεία του Παναθηναϊκού αποτυπώνεται και στους αριθμούς, καθώς η ομάδα σκοράρει κατά μέσο όρο 93,7 πόντους ανά αγώνα. Παράλληλα, το παθητικό της ανέρχεται στους 73 πόντους ανά παιχνίδι, δηλαδή δέχεται 20,7 πόντους λιγότερους από όσους σημειώνει. Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν ξεκάθαρα την κυριαρχία των «πρασίνων» στις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης.

Το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της επιτυχίας είναι ότι όλοι οι παίκτες έχουν ενταχθεί στην αγωνιστική εξίσωση! Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει φροντίσει να μοιράσει με μαεστρία τον χρόνο συμμετοχής, αξιοποιώντας την προσφορά του κάθε παίκτη ξεχωριστά και παίρνοντας πράγματα από όλους όσους έχουν πατήσει στο «Glass Floor».

Το εκτεταμένο rotation του Ομπράντοβιτς

Μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει χρησιμοποιήσει συνολικά 14 παίκτες. Ο Μουστάφα Φαλ ήταν ο 14ος παίκτης που εντάχθηκε στο αγωνιστικό πλάνο του Σέρβου προπονητή, τον οποίο και σκοπεύει να ενσωματώσει σταδιακά, χωρίς να τον πιέσει.

Στο προσεχές διάστημα, αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν. Με την είσοδο αυτών των δύο παικτών, ο αριθμός των αθλητών που θα έχουν αγωνιστεί σε ματς της Euroleague θα φτάσει τους 16. Είναι επίσης δεδομένο πως οι Σλούκας και Ναν δεν θα έχουν συμπληρωματικό ρόλο, αλλά άκρως πρωταγωνιστικό στην ομάδα.

Η πρόκληση της διαχείρισης του ρόστερ

Η προσθήκη των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν θα δυσκολέψει περαιτέρω το έργο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς όσον αφορά το μοίρασμα του χρόνου συμμετοχής. Η επιλογή της τελικής 12άδας θα αποτελέσει μια μεγάλη «σπαζοκεφαλιά» για τον προπονητή, δεδομένου του βάθους του ρόστερ.

Παρόλα αυτά, ο Ομπράντοβιτς διαθέτει την εμπειρία και το «know how» για να διατηρεί όλους τους παίκτες ενεργούς και απολύτως χρήσιμους για την ομάδα. Η φιλοσοφία του, όπως αποδεικνύεται από την έως τώρα διαχείριση, είναι να υπολογίζει σε όλους τους αθλητές του.

Οι επιδόσεις των παικτών και ο χρόνος συμμετοχής

Είναι χαρακτηριστικό ότι τη φετινή σεζόν, 12 από τους 14 παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί στα παιχνίδια απέναντι σε Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι και Φενέρμπαχτσε, έχουν αγωνιστεί από 14:30 λεπτά έως και 25:27 λεπτά. Αυτό αποτελεί σαφές δείγμα της φιλοσοφίας του «Ζοτς» και της εμπιστοσύνης που δείχνει σε όλους.

Ο Μωραΐτης αποτελεί τον 13ο παίκτη στην εξίσωση, έχοντας αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια με μέσο όρο 07:49 λεπτά συμμετοχής. Ο Γάλλος σέντερ, Μουστάφα Φαλ, πήρε τα πρώτα του 1:32 λεπτά συμμετοχής μετά τον τραυματισμό του, σηματοδοτώντας την επανένταξή του στην ομάδα.

Οι πρωταγωνιστές βάσει του δείκτη PIR

Αναλογικά με τον χρόνο συμμετοχής τους, ο Ματίας Λεσόρ αναδεικνύεται ως ο πιο αποτελεσματικός παίκτης βάσει του συνολικού PIR (Performance Index Rating), ενός δείκτη που αποτυπώνει τη συνολική προσφορά κάθε παίκτη στο παιχνίδι. Ο Γάλλος σέντερ δείχνει να πατάει ξανά γερά στα πόδια του, έχοντας συγκεντρώσει 22.8 βαθμούς PIR ανά 21:30 λεπτά συμμετοχής, με 13.2 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

Τον Ματίας Λεσόρ ακολουθούν σε αποτελεσματικότητα οι Σιλβέν Φρανσίσκο με 18.0 PIR και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 17.0 PIR. Επίσης, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει εξαιρετική συνολική παρουσία αναλογικά με τον χρόνο συμμετοχής του (14:30 λεπτά). Στα δύο παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, έχει συγκεντρώσει 15.5 βαθμούς κατά μέσο όρο στο PIR, με 11 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta