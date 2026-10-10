Η Ελένη Μενεγάκη παρεμβαίνει στη διαμάχη Βίσση – Καρβέλα με μήνυμα για τους καλλιτέχνες

Η Ελένη Μενεγάκη, η οποία συνήθως διατηρεί χαμηλούς τόνους και απέχει από δημόσιες τοποθετήσεις σε διαμάχες, επέλεξε αυτή τη φορά να εκφράσει τη δική της άποψη. Η παρουσιάστρια σχολίασε τη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους καλλιτέχνες.

Η σπάνια παρέμβαση της Ελένης Μενεγάκη

Η Ελένη Μενεγάκη, γνωστή για την προτίμησή της να μην παίρνει θέση σε κόντρες και διαμάχες καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της, αποφάσισε να παρέμβει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η τοποθέτησή της έγινε με έναν διακριτικό, αλλά σαφή τρόπο, επιλέγοντας να μην κάνει κάποια δημόσια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε να προχωρήσει σε δηλώσεις μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Αντίθετα, η παρουσιάστρια έδωσε το δικό της στίγμα μέσα από ένα σχόλιο κάτω από ανάρτηση του γνωστού καλλιτεχνικού μάνατζερ Γιάννη Κουτράκη στο Instagram. Αυτή η επιλογή υπογραμμίζει την ιδιαίτερη βαρύτητα που προσέδωσε η Ελένη Μενεγάκη στο θέμα, παρόλο που επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στις δημόσιες τοποθετήσεις της και να μην παίρνει θέση σε διαμάχες και κόντρες όλα τα χρόνια.

Η αφορμή της δημόσιας τοποθέτησης

Η αφορμή για την παρέμβαση της Ελένης Μενεγάκη στάθηκε η ανάρτηση του καλλιτεχνικού μάνατζερ Γιάννη Κουτράκη. Ο κ. Κουτράκης δημοσίευσε ένα βίντεο από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, μία στιγμή που φαίνεται να συγκίνησε ιδιαίτερα την παρουσιάστρια.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, η δημοφιλής τραγουδίστρια ερμηνεύει το τραγούδι «Δώδεκα» με κλειστά μάτια, μια ερμηνεία που αναδεικνύει τη δύναμη και τη μοναδικότητα της καλλιτεχνικής της παρουσίας. Η ανάρτηση αυτή του Γιάννη Κουτράκη αποτέλεσε το έναυσμα για τη συζήτηση και την παρέμβαση της Ελένης Μενεγάκη.

Το μήνυμα του Γιάννη Κουτράκη για την Άννα Βίσση

Ο Γιάννης Κουτράκης, με αφορμή το βίντεο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στη δύναμη και τη μοναδικότητα της ερμηνείας της τραγουδίστριας. Μέσα από τη δημοσίευσή του, ο καλλιτεχνικός μάνατζερ πήρε θέση απέναντι σε όσους υποστηρίζουν πως την καριέρα της Άννας Βίσση την «έφτιαξε» ο Νίκος Καρβέλας.

Η τοποθέτησή του αναφερόταν στη δύναμη της ερμηνείας της Άννας Βίσση, αλλά και σε όσους αποδίδουν την επιτυχία και την πορεία της καριέρας της αποκλειστικά στον Νίκο Καρβέλα. Η ανάρτηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της Ελένης Μενεγάκη.

Η αντίδραση και το μήνυμα της παρουσιάστριας

Η ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της Ελένης Μενεγάκη, η οποία συμφώνησε με την τοποθέτησή του. Η παρουσιάστρια θέλησε να υπενθυμίσει πως οι καλλιτέχνες αξίζουν αγάπη και σεβασμό, χωρίς να γίνονται αντικείμενο αυστηρής κριτικής και δημόσιας καταδίκης.

Στο σχόλιό της, η Ελένη Μενεγάκη έστειλε ένα μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καλλιτέχνες, ιδιαίτερα όταν η προσωπική τους ζωή γίνεται αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Χαρακτηριστικά έγραψε: «Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές… συμφωνώ τόσο πολύ και όχι μόνο τους τραγουδιστές, όλους τους καλλιτέχνες! Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν».

Με αυτή τη φράση, η Ελένη Μενεγάκη εξέφρασε τη στήριξή της προς το σύνολο των καλλιτεχνών, καλώντας το κοινό να τους αντιμετωπίζει με αγάπη και κατανόηση, αποφεύγοντας την κριτική και την καταδίκη, ειδικά σε θέματα που αφορούν την προσωπική τους ζωή και τις σχέσεις τους.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit