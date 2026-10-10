Άννα Βίσση: Η ανάρτηση για τον Μανώλη Μητσιά αποκτά νέα σημασία μετά τη διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα

Μια ανάρτηση της Άννας Βίσση που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου επανέρχεται στην επικαιρότητα, καθώς η τραγουδίστρια βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα. Η διαμάχη αφορά τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών του συνθέτη, τα οποία έγιναν ευρέως γνωστά μέσα από τις ερμηνείες της. Τότε, η Άννα Βίσση είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά, με αφορμή ένα ζήτημα που είχε προκύψει με την απαγόρευση ερμηνείας ενός τραγουδιού του Μάνου Χατζιδάκι.

Η υπόθεση Μανώλη Μητσιά και η στήριξη της Βίσση

Η υπόθεση στην οποία αναφερόταν η Άννα Βίσση αφορούσε τη σύνθεση «Του Γιάννη του Φονιά». Ο Μανώλης Μητσιάς επρόκειτο να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο τραγούδι σε μια συναυλία που ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου.

Ωστόσο, ο Γιώργος Χατζιδάκις, ο οποίος είναι γιος του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, δεν είχε δώσει την άδειά του για την εκτέλεση του έργου αυτού από τον Μανώλη Μητσιά.

Το μήνυμα της τραγουδίστριας στο Instagram

Στα τέλη Ιουλίου, η Άννα Βίσση είχε επιλέξει να δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από μία εμφάνιση του Μανώλη Μητσιά. Τη φωτογραφία αυτή τη συνόδευσε με ένα σαφές μήνυμα, εκφράζοντας την υποστήριξή της προς τον ερμηνευτή.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια είχε γράψει: «Ο κόσμος πάντα δικαιώνει τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους». Με αυτή τη φράση, η Άννα Βίσση εξέφραζε τη θέση της σχετικά με την υπόθεση που είχε προκύψει γύρω από την ερμηνεία του τραγουδιού του Μάνου Χατζιδάκι.

Η νέα διάσταση λόγω της διαμάχης με τον Νίκο Καρβέλα

Η παλαιότερη αυτή τοποθέτηση της Άννας Βίσση αποκτά σήμερα ένα νέο ενδιαφέρον. Αυτό οφείλεται στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της ίδιας και του Νίκου Καρβέλα.

Στο επίκεντρο αυτής της διαμάχης βρίσκεται το ζήτημα των δικαιωμάτων που συνδέονται με τραγούδια τα οποία ο Νίκος Καρβέλας δημιούργησε και η Άννα Βίσση ερμήνευσε. Οι δύο αυτές υποθέσεις, τόσο του Μητσιά όσο και της Βίσση-Καρβέλα, φέρνουν στο προσκήνιο το ερώτημα για τα όρια ανάμεσα στα δικαιώματα των δημιουργών και τη δημόσια ερμηνεία των έργων τους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr