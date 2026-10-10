Στον πρόσφατο τσακωμό της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα αναφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου 10/10 η Εύη Δρούτσα, η οποία μοιράστηκε τις προσωπικές της εμπειρίες στο MEGA. Η στιχουργός, έχοντας συνεργαστεί και με τους δύο καλλιτέχνες, αναφέρθηκε σε περιστατικά που έχουν λάβει χώρα μεταξύ τους στο παρελθόν, προσφέροντας μια ματιά στη δυναμική της σχέσης τους.

Μια συνεργασία σε εποχή χωρισμού

Η Εύη Δρούτσα περιέγραψε την εμπειρία της από έναν παλαιότερο χωρισμό του ζευγαριού, κατά τον οποίο συνεργάστηκε μαζί τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μια μέρα ο Νίκος Καρβέλας την κάλεσε από το Λονδίνο, ενημερώνοντάς την ότι είχε χωρίσει με την Άννα και ζητώντας της να του γράψει τραγούδια για να της προσφέρει κάτι διαφορετικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στιχουργός του έστειλε το τραγούδι «Διαζύγιο, η Παράγραφος 62», ένα κομμάτι που χαρακτήρισε συγκλονιστικό. Για τη συγγραφή των στίχων, η Εύη Δρούτσα δήλωσε ότι άντλησε έμπνευση από το δικό της διαζύγιο, προκειμένου να είναι ακριβής και να μην εκτεθεί στους δικηγόρους.

Η Άννα έκανε πάντα την πρώτη κίνηση

Η Εύη Δρούτσα υπογράμμισε ότι σε κάθε χωρισμό τους, η Άννα Βίσση ήταν εκείνη που έκανε πάντα την πρώτη κίνηση. Θυμήθηκε ένα περιστατικό όπου, αφού είχε γράψει τους στίχους «Είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά, σε αγαπώ πολύ, με αγάπη φιλική», ο Νίκος Καρβέλας την κάλεσε, εκφράζοντας την επιθυμία να αλλάξει τη φράση «με αγάπη φιλική».

Η Δρούτσα αρνήθηκε να το αλλάξει, δηλώνοντας ότι ήθελε να προβλέπει κάτι και επιμένοντας στην καλλιτεχνική της άποψη. Αντιπαρατέθηκε στον Καρβέλα, λέγοντας του ότι εκείνος βρισκόταν στο Λονδίνο ενώ εκείνη στην Αθήνα και θα δούλευε με τον Κορκολή, επιβάλλοντας τελικά την επιλογή της στους στίχους.

Το παρασκήνιο της επανασύνδεσης

Η στιχουργός διηγήθηκε ένα ακόμα περιστατικό με την Άννα Βίσση, με την οποία έκαναν παρέα και πήγαν διακοπές. Μετά την επιστροφή τους, η Βίσση ήταν σιωπηλή σχετικά με τον χωρισμό της από τον Καρβέλα, ο οποίος επίσης δεν μιλούσε, ενώ η Άννα πηγαινοερχόταν στο Λονδίνο.

Η Δρούτσα ρώτησε τη Βίσση πού έμενε, δεδομένου του χωρισμού τους. Αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στην εταιρεία για τον δίσκο, η Άννα Βίσση ανέφερε ότι «ο Νίκος θέλει κι αυτό». Σε κάποια στιγμή, η Βίσση εξαφανίστηκε μέσα στην εταιρεία και βρέθηκε να μιλάει με τον Νίκο Καρβέλα σε ένα δωμάτιο. Η Εύη Δρούτσα της έκανε νοήματα, υπενθυμίζοντάς της ότι δεν θα τον έπαιρνε τηλέφωνο με τίποτα, αλλά τελικά τον κάλεσε για να της πει τι να γράψει στο εξώφυλλο. Η Δρούτσα συμπλήρωσε πως «ο Νίκος έκανε πάντα ό,τι ήθελε, αυτός έφτιαξε την Άννα».

Αισιοδοξία για το μέλλον

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Εύη Δρούτσα ανέφερε ότι η τρέχουσα κόντρα μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα οφείλεται σε τρίτους εξωτερικούς παράγοντες. Εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι το καλλιτεχνικό δίδυμο θα γεφυρώσει τελικά τις διαφορές του, καθώς η μεταξύ τους αγάπη παραμένει βαθιά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr