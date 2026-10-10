Το πρωί του Σαββάτου, στον αέρα της εκπομπής Mega non stop, σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Εύης Δρούτσα και της Μαρίας Αντωνά. Η συζήτηση, η οποία αφορούσε την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, πήρε απρόσμενη τροπή όταν η Εύη Δρούτσα αντέδρασε στα ερωτήματα που της έθετε η Μαρία Αντωνά, με τις ατάκες να διαδέχονται η μία την άλλη και την ένταση να ανεβαίνει.

Η αρχική συζήτηση για Βίσση και Καρβέλα

Η Εύη Δρούτσα ήταν καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του Mega, όπου κλήθηκε να σχολιάσει τη σχέση και την επαγγελματική κόντρα μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. Η συζήτηση ξεκίνησε με την Εύη Δρούτσα να μοιράζεται τις απόψεις της για το θέμα, προσφέροντας το δικό της πρίσμα στην πολύχρονη σχέση των δύο καλλιτεχνών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, η Μαρία Αντωνά, ως παρουσιάστρια της εκπομπής, έθετε ερωτήματα στην καλεσμένη της, προσπαθώντας να φωτίσει διάφορες πτυχές του θέματος που απασχολεί το κοινό. Ωστόσο, η ροή της συνέντευξης διακόπηκε από την απρόσμενη αντίδραση της Εύης Δρούτσα.

Η αντίδραση της Εύης Δρούτσα και η αναφορά στον Γιώργο Λιάγκα

Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, η Εύη Δρούτσα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που της τέθηκαν τα ερωτήματα. Απαντώντας στη Μαρία Αντωνά, η Εύη Δρούτσα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μη με βάζεις να γίνω κουτσομπόλα! Με βάζεις, ίδιος ο Γιώργος γίνεσαι! Ε μα ίδια ο Γιώργος γίνεσαι. Να έχεις υπόψιν σου του Γιώργου του τα λέω στον αέρα».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αρχική αντίδραση της Μαρίας Αντωνά, η οποία χαμογέλασε, δείχνοντας να αιφνιδιάζεται από την αναφορά στον Γιώργο Λιάγκα και τον παραλληλισμό με τον τρόπο που εκείνος κάνει ερωτήσεις. Η Εύη Δρούτσα φάνηκε να υπονοεί ότι η παρουσιάστρια επέμενε σε ερωτήσεις που θεωρούσε «κουτσομπολίστικες» ή επαναλαμβανόμενες.

Η απάντηση της Μαρίας Αντωνά

Η Μαρία Αντωνά, μετά την αρχική της αντίδραση με χαμόγελο, απάντησε ευγενικά στην καλεσμένη της, υπερασπιζόμενη τον τρόπο που διεξήγαγε τη συνέντευξη. «Μια ερώτηση έκανα. Εγώ σκέφτομαι και ρωτάω αυτά που εγώ έχω στο μυαλό μου», δήλωσε η παρουσιάστρια, τονίζοντας ότι οι ερωτήσεις της πηγάζουν από τη δική της σκέψη και τις απορίες της.

Η απάντηση αυτή υπογράμμισε την πρόθεσή της να συνεχίσει να ρωτάει με βάση αυτά που θεωρούσε σημαντικά για τη συζήτηση, χωρίς να επηρεάζεται από την κριτική για τον τρόπο της. Η Μαρία Αντωνά διατήρησε την ψυχραιμία της, παρά την ένταση που είχε αρχίσει να δημιουργείται στον αέρα της εκπομπής.

Νέα κλιμάκωση και προσωπικός τόνος

Η αντιπαράθεση δεν έληξε εκεί, καθώς η Εύη Δρούτσα επανήλθε, εκφράζοντας εκ νέου τη δυσαρέσκειά της για την επανάληψη ενός ερωτήματος. «Μου το ξαναρώτησες αυτός. Ρώτα τον Γιώργο πόσες φορές πρέπει να το ρωτάς σε ένα άτομο σαν κι εμένα», είπε η Εύη Δρούτσα, επιμένοντας στην αναφορά στον Γιώργο Λιάγκα ως μέτρο σύγκρισης για τον αριθμό των ερωτήσεων.

Αυτή η νέα αιχμή οδήγησε τη Μαρία Αντωνά να αντιδράσει εμφανώς ενοχλημένη. Με αποφασιστικότητα, η παρουσιάστρια απάντησε: «Εγώ είμαι η Μαρία και ρωτάω αυτό που θέλω εγώ», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υποχωρήσει στον τρόπο που κάνει τη δουλειά της και ότι διατηρεί την αυτονομία της ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

Η τοποθέτηση της Ελένης Μενεγάκη για Βίσση και Καρβέλα

Σε άλλο πλαίσιο, αλλά αναφορικά με το ίδιο θέμα της κόντρας μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, η Ελένη Μενεγάκη πήρε θέση. Η γνωστή παρουσιάστρια δήλωσε σχετικά: «Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν».

Η δήλωση της Ελένης Μενεγάκη, αν και δεν συνδέεται άμεσα με την αντιπαράθεση Δρούτσα-Αντωνά, προσέθεσε μια διαφορετική οπτική γωνία στην ευρύτερη συζήτηση για τις σχέσεις των δύο καλλιτεχνών, καλώντας σε μια πιο επιεική στάση απέναντι στα προσωπικά και επαγγελματικά τους ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki